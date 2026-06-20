Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.6 комментариев
Масштабная антивоенная акция за мир с Россией прошла в центре Берлина
Антивоенная демонстрация за мир с Россией прошла у Бранденбургских ворот
В 85-ю годовщину нападения на Советский Союз немецкие активисты вышли на улицы Берлина, призывая отказаться от конфронтации и восстановить диалог с Москвой.
Масштабная антивоенная демонстрация прошла в центре немецкой столицы у Бранденбургских ворот, передает РИА «Новости». Активисты вышли на улицы под лозунгом «Мир! Россия – не наш враг».
Организатором мероприятия выступила широкая гражданская инициатива, объединившая политиков левого толка, активистов, а также представителей науки и культуры. Собравшиеся выступали против милитаризации Европы и призывали к немедленному возобновлению дипломатических отношений с Москвой.
На акции можно было увидеть плакаты с надписями, осуждающими агрессивную политику в отношении России и призывающими к выходу из Североатлантического альянса. Кроме того, протестующие потребовали от немецких властей признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны и отказаться от исторического реваншизма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотни людей вышли на берлинскую манифестацию за мир с Россией.
Российская дипмиссия потребовала от Германии официального признания преступлений нацистов геноцидом народов СССР.
При этом посол России Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации ФРГ для военного противостояния с Москвой.