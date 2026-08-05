Почему Бельгия стала фанатом российского СПГ

Tекст: Ольга Самофалова

Бельгия в июле закупала СПГ только у России и больше ни у кого. За месяц Брюссель принял порядка 0,4 млн тонн СПГ. Одна из причин – боевые действия на Ближнем Востоке, которые перекрыли традиционные маршруты поставок СПГ в Европу и Азию, из-за чего Азия начала отбирать объемы у европейских потребителей.

И в такой ситуации Еврокомиссия собирается полностью отказаться от российского СПГ с января 2027 года.

«Российская доля дошла до 100% потому, что из баланса выпал Катар. Порт Зебрюгге годами стоял на двух опорах – катарском и ямальском СПГ, теперь осталась одна», – говорит эксперт ИРТТЭК Михаил Вакилян. При этом Бельгия покупает СПГ не только для себя, но и для соседей. Это входной хаб для всей Северо-Западной Европы, добавляет эксперт.

«Бельгия принимает СПГ, как минимум, еще для Германии, а может быть, качает его даже во Францию по трубопроводу после регазификации. Так как российский СПГ можно поставлять на европейский рынок только по долгосрочным контрактам, я думаю, это как раз исполняются контракты «Ямал СПГ» с Total Energy, которая может выступать в качестве трейдера», – полагает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, российской стороне – проекту «Ямал СПГ» – тоже выгоднее поставлять сжиженный газ в Европу, так как здесь цены более высокие, чем в Азии, и транспортное плечо меньше, а значит, и расходы на логистику тоже.

«Я думаю, что и для клиентов, которые получают российский СПГ через Бельгию, это более выгодная история. Долгосрочный контракт с Total Energy подразумевает, как правило, более низкие цены, чем на спотовом рынке. Поэтому покупатель выбирает не американский СПГ, а более выгодный российский», – говорит Юшков.

При этом американский СПГ активно уходит на азиатские рынки.

«Американский СПГ из Европы не исчез, но перестал быть дешевым выбором. Причина в спреде: на азиатском рынке газ в июне стоил на четыре доллара дороже, чем в Европе, что перекрывает разницу во фрахте до Азии.

Свою роль сыграли и сами европейские покупатели, которые придерживали закупки в расчете на снижение цен, и Египет, забравший рекордные 1,06 млн тонн с премией к TTF (европейской бирже)», – поясняет Вакилян.

В июне СПГ на азиатском рынке JKM стоил в среднем 17,33 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) против 13,19 доллара на европейском спотовом рынке TTF.

«Еще одно конкурентное преимущество российского СПГ сейчас – это предсказуемость поставки. «Ямал СПГ» законтрактован вдолгую, ходит специализированным флотом Arc7 по короткому плечу до Зебрюгге, слоты регазификации забронированы заранее, а после запрета ЕС на перевалку в третьи страны у этих партий почти нет альтернативных покупателей. Для европейца это единственный груз, который Азия не может перекупить», – отмечает Вакилян.

За полгода ЕС принял с «Ямала» рекордные 9,89 млн тонн СПГ, это на 18% больше прошлогоднего показателя. Европейцы скупают весь имеющийся российский СПГ перед санкциями ЕС на него с 1 января 2027 года.

«Если бы европейцы могли, они взяли бы еще больше российского СПГ. Но американцы ввели санкции против двух среднетоннажных заводов России, которые ранее работали исключительно на европейский рынок. Это «Портовая СПГ» Газпрома и «Криогаз-Высоцк» «Новатэка». И с «Арктик СПГ – 2» газ тоже мог бы приходить на европейский рынок, так как туда доставить быстрее. Но теперь он продает свою продукцию только в Китае на специально выделенный терминал для приема российского подсанкционного СПГ», – напоминает эксперт ФНЭБ.

«Главная проблема запрета ЕК – это его дата. СПГ отключают 1 января, в середине сезона отбора. Европа входит в эту зиму с самыми низкими для сезона запасами с 2009 года и в разгар холодов теряет порядка 20 млн тонн годового импорта.

На спокойном рынке это замещается деньгами. При закрытом Ормузе и холодной зиме Европа будет отбирать грузы у Азии ценой, и первыми это почувствуют аммиак, удобрения, стекло и металлургия, где газ и есть себестоимость, а дальше счет придет через электроэнергию в потребительские цены», – рисует последствия для экономики и промышленности ЕС Вакилян.

«Европейцы в разгар зимы сами лишат себя российского СПГ, а это второй по объему поставщик газа. СПГ из Катара может так и не появиться, а он – третий поставщик на европейский рынок. Объем газа в подземных хранилищах находится на исторически низком уровне. Это значит, что зимой надо будет намного больше импортировать СПГ, цены на которой еще вырастут», – говорит Юшков.

По его словам, логичным был бы перенос запрета на импорт российского СПГ хотя бы на весну, когда отопительный сезон заканчивается, а ситуация не находится под таким сильным давлением. Однако Вакилян считает, что реалистичнее чрезвычайные исключения из санкций и национальные дерогации: Испания, например, уже просит отсрочку, а Греция блокирует 21-й пакет из-за судов Dynagasу.