Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Захарова сравнила с сюжетами Гоголя сбор средств на подсветку Эйфелевой башни
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала инициативу посла Молдавии во Франции собрать 25 тыс. евро на подсветку Эйфелевой башни.
Идея молдавского посла Лорины Бэлтяну подсветить Эйфелеву башню цветами национального флага вызвала недоумение у Марии Захаровой, передает радио Sputnik.
«Возможно, ей отключили связь с ее центром и она не в курсе того, что, с точки зрения президента Молдавии, все, что с нынешней Молдавией связано, должно быть окрашено в цвета румынского флага? И, может быть, ей, кстати, начать собирать на окрашивание в цвета румынского флага в день национального праздника Молдавии?» – сыронизировала представитель МИД.
Захарова также отметила, что подобные инициативы звучат как неизданные сюжеты Николая Гоголя или пугающие страницы романа «Бесы».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о катастрофической социально-экономической ситуации в Молдавии.
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