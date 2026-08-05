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Полиция Австралии признала поджог на заводе Lovitt Technologies актом терроризма
В австралийском штате Виктория правоохранители расследуют поджог автомобилей на оборонном предприятии Lovitt Technologies как террористический акт, совершенный из-за поддержки Палестины.
Полиция штата Виктория рассматривает попытку поджога на объекте компании Lovitt Technologies как террористический акт, передает ТАСС.
«Команда по противодействию терроризму расследует в качестве теракта нападение на оборонное предприятие в Мельбурне, которое, возможно, могло быть организовано экстремистами крайне левых взглядов, которые придерживаются анархистской и революционной идеологии», – говорится в заявлении правоохранителей.
На территории предприятия злоумышленники подожгли несколько машин. Ответственность за инцидент взяла на себя радикальная группировка, опубликовавшая видеозапись в Сети. В полиции уточнили, что предполагаемые преступники высказывали идеи в поддержку Палестины.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы. По данным СМИ, нападение на Lovitt Technologies связано с участием компании в цепочке поставок деталей для истребителей F-35, которые находятся на вооружении армии Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле чешский суд арестовал подозреваемого в поджоге местного оборонного предприятия.