Полиция Австралии признала поджог на заводе Lovitt Technologies актом терроризма

Tекст: Мария Иванова

Полиция штата Виктория рассматривает попытку поджога на объекте компании Lovitt Technologies как террористический акт, передает ТАСС.

«Команда по противодействию терроризму расследует в качестве теракта нападение на оборонное предприятие в Мельбурне, которое, возможно, могло быть организовано экстремистами крайне левых взглядов, которые придерживаются анархистской и революционной идеологии», – говорится в заявлении правоохранителей.

На территории предприятия злоумышленники подожгли несколько машин. Ответственность за инцидент взяла на себя радикальная группировка, опубликовавшая видеозапись в Сети. В полиции уточнили, что предполагаемые преступники высказывали идеи в поддержку Палестины.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы. По данным СМИ, нападение на Lovitt Technologies связано с участием компании в цепочке поставок деталей для истребителей F-35, которые находятся на вооружении армии Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле чешский суд арестовал подозреваемого в поджоге местного оборонного предприятия.