США испытали управляемый искусственным интеллектом самолет

Управляемый нейросетью американский самолет X-62 VISTA выполнил перехват целей

Tекст: Мария Иванова

Американские специалисты провели серию испытательных полетов экспериментального самолета X-62 VISTA под управлением искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

Нейросеть использовала данные бортовых датчиков в режиме реального времени для обнаружения и перехвата целей.

Тестирование прошло в рамках программы Have Heat, которую реализует Школа летчиков-испытателей ВВС США. В ходе полетов применялась инфракрасная система поиска и сопровождения целей компании Lockheed Martin.

«В рамках программы Have Heat платформа X-62 VISTA, оснащенная инфракрасной системой поиска и сопровождения целей Legion Pod производства Lockheed Martin, продемонстрировала способность ИИ обрабатывать поступающие в реальном времени данные с инфракрасных датчиков и управлять самолетом X-62 для автономного перехвата воздушной цели», – указано в заявлении авиабазы Эдвардс.

Представители Lockheed Martin уточнили, что за восемь вылетов система успешно выполнила 27 перехватов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Командование специальных операций США заключило контракт на внедрение искусственного интеллекта для помощи военным летчикам.

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