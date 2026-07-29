Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
США развернули 20 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о перенаправлении 20 торговых судов с момента возобновления морской блокады Ирана.
По состоянию на 29 июля CENTCOM перенаправило 20 торговых судов, вывело из строя два и провело досмотр двух, передает РИА «Новости».
Ранее представители СЕНТКОМ заявили, что на Ближнем Востоке действуют свыше 20 кораблей США. Морская блокада Ирана была возобновлена 14 июля.
Накануне американские военные перенаправили 18 коммерческих судов.
Корпус стражей исламской революции остановил шесть кораблей в Ормузском проливе.
До этого Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по иранской территории.