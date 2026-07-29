Осужденная за госизмену журналистка Шипачева переводила деньги ВСУ

Осужденная журналистка Шипачева организовала канал финансирования ВСУ

Tекст: Вера Басилая

В правоохранительных органах рассказали, что журналистка Дарья Шипачева, которую суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену, была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальонов на территории России, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что девушка передала реквизиты своих банковских карт противнику. На этих счетах аккумулировались деньги, которые затем конвертировались в цифровую валюту и выводились на Украину.

«Шипачева была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальонов на территории России посредством криптовалюты», – рассказал собеседник агентства. Мосгорсуд на закрытом заседании признал ее виновной в госизмене и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Полученные украинской стороной финансы шли на приобретение снаряжения и оружия. Кроме того, на эти средства закупались беспилотники, которые использовались для нанесения ударов по российским военнослужащим и мирным жителям.

Ранее Московский городской суд вынес Дарье Шипачевой обвинительный приговор по делу о государственной измене.

Месяцем ранее Южный окружной военный суд назначил 14 лет лишения свободы Марине Мешковой за перевод денег украинской армии.

В мае суд Чувашии приговорил жителя Москвы к 12 годам строгого режима за финансирование противника через криптовалютные кошельки.