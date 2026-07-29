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Осужденная за госизмену журналистка Шипачева переводила деньги ВСУ
Осужденная журналистка Шипачева организовала канал финансирования ВСУ
Признанная виновной в государственной измене журналистка Дарья Шипачева использовала криптовалюту для перевода собранных средств на закупку дронов и вооружения для украинских националистов.
В правоохранительных органах рассказали, что журналистка Дарья Шипачева, которую суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену, была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальонов на территории России, передает РИА «Новости».
Выяснилось, что девушка передала реквизиты своих банковских карт противнику. На этих счетах аккумулировались деньги, которые затем конвертировались в цифровую валюту и выводились на Украину.
«Шипачева была причастна к организации канала финансирования ВСУ и нацбатальонов на территории России посредством криптовалюты», – рассказал собеседник агентства. Мосгорсуд на закрытом заседании признал ее виновной в госизмене и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Полученные украинской стороной финансы шли на приобретение снаряжения и оружия. Кроме того, на эти средства закупались беспилотники, которые использовались для нанесения ударов по российским военнослужащим и мирным жителям.
Ранее Московский городской суд вынес Дарье Шипачевой обвинительный приговор по делу о государственной измене.
Месяцем ранее Южный окружной военный суд назначил 14 лет лишения свободы Марине Мешковой за перевод денег украинской армии.
В мае суд Чувашии приговорил жителя Москвы к 12 годам строгого режима за финансирование противника через криптовалютные кошельки.