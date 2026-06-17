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    Как низко упадут цены на нефть из-за США и Ирана
    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
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    Страны G7 договорились расширить военную помощь Украине
    В ЕС вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России
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    Politico: Сделка США и Ирана не спасет Европу
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль не позволит Трампу проиграть войну с Ираном

    Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

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    17 июня 2026, 11:25 • Новости дня

    Суд в Ростове приговорил к 14 годам спонсора «Легиона «Свобода России» и ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Южный окружной военный суд назначил 14 лет лишения свободы Марине Мешковой за перевод денежных средств украинской армии и «Легиону «Свобода России» ( запрещенная террористическая организация).

    Южный окружной военный суд назначил 14 лет лишения свободы Марине Мешковой за перевод денежных средств украинской армии и запрещенной террористической организации, передает РИА «Новости». Женщина совершала незаконные транзакции, находясь в своем доме в Мелитополе.

    По данным следствия, преступная деятельность велась в конце 2023-го и начале 2024 года. В период с 18 января по 14 мая 2024 года осужденная перечисляла финансы на банковские карты, используемые для сбора средств на вооружение и технику против ВС России.

    «В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии общего режима», – сообщил представитель инстанции. На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу.

    В начале июня суд назначил сотруднику Центробанка 14 лет колонии за попытку вступления в террористический «Легион «Свобода России».

    В мае житель Североморска и гражданка Украины получили длительные сроки за переводы денег украинским военным.

    До этого суд в Чувашии осудил москвича на 12 лет строгого режима за финансовую поддержку ВСУ.

    16 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступательных действий подразделений группировки «Центр» освобожден Новый Донбасс в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Золотого Колодезя, Рубежного, Белицкого, Красноярского ДНР, Новопавловки и Маломихайловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бачевска, Новой Сечи и Великого Прикола Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригадам теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом со Светличым, Варваровкой, Избицким, Казачьей Лопанью и Рясным.

    При этом противник потерял до 210 военнослужащих и танк.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Червоного Оскола, Подлимана Харьковской области, Яцковки, Лозового, Рубцов и Щурово ДНР.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам охраны генштаба ВСУ, морской пехоты и теробороны у Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Стенок, Стародубовки и Малиновки ДНР.

    В зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 165 военнослужащих, семь бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника., нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Чаплино, Покровского, Писанцев, НовоскелеватогоДнепропетровской области, Никольского, Егоровки и Червоной Криницы Запорожской области.

    Противник при этом потерял более 425 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили населенный пункт Артема в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Приют в ДНР.

    Ранее они освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР, а до этого взяли под контроль Химик в ДНР.

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    16 июня 2026, 19:49 • Новости дня
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    @ war-sanctions.gur.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские ресурсы заявляют о первом использовании ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что украинские СМИ пишут о применении ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве.

    Министерство обороны пока не подтверждало данную информацию. Изделие концерна «Кронштадт» является более дешевой альтернативой ракетам Х-101 и Х-69, рассчитанной на массовое производство.

    Носителем нового оружия выступает беспилотник «Орион», однако в будущем арсенал пополнят самолеты тактической авиации и вертолеты. Дальность полета достигает 500 км при максимальной скорости 650 км в час. Масса осколочно-фугасной боевой части составляет до 150 килограммов.

    Система наведения объединяет инерциальную навигацию и помехоустойчивую антенну «Комета-8М» для точного поражения заранее разведанных стационарных целей. Боеприпас способен выполнять повороты с минимальным радиусом, что делает его траекторию крайне сложной для перехвата.

    Появление новейшей крылатой ракеты «Бандероль» вызвало беспокойство в рядах Вооруженных сил Украины.

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    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

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    16 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ

    Экономист Юшков: Ситуация, когда в Москве пропадет топливо, исключена

    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти на МНПЗ для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали». Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Московский НПЗ – крупное предприятие, которое производит топливо для всего Московского региона. Когда оно строилось, комплекс был за пределами Москвы. Но город постепенно разрастался, и завод сначала оказался на черте, а потом и внутри столицы. Поэтому компания «Газпром нефть» сделала НПЗ образцово-показательным с минимальными выбросами в окружающую среду», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, МНПЗ крайне важен еще и потому, что находится буквально в центре огромного рынка сбыта. «Логистика минимальна: с завода топливо фактически сразу поступает потребителям. Если предприятие сократит производство, топливо придется везти издалека, что создаст дополнительные проблемы», – рассуждает собеседник. Эксперт допускает, что ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали», и нефтепродукты невозможно было бы получить.

    Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена. «Во-первых, как правило, оборудование довольно быстро чинится и заменяется. Во-вторых, в резервуарах есть довольно большой объем топлива, который можно использовать во время проведения ремонтных работ. Наконец, НПЗ из соседних регионов смогут, что называется, подставить плечо», – уточнил Юшков.

    При этом ронимание населением механизмов, как работает топливная логистика, поможет избежать всплесков ажиотажного спроса на фоне ударов по нефтепереработке. «Допустим, на АЗС в день приезжала одна тысяча автомобилей. Если начинается паника, и на заправку приезжает уже две тысячи машин, то – даже при нормальном снабжении топливом – будут возникать перерывы в доставке. Это вызовет у населения еще большую тревогу. Но она безосновательна: на деле топливо не заканчивалось, просто начался аномальный спрос», – описал аналитик.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    17 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану

    Politico: Трамп согласился поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном

    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп на саммите G7 выразил готовность оказать поддержку Украине при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана, отмечает Politico.

    Президент США на саммите G7 во Франции предложил сделку, предполагающую поддержку Украины в обмен на помощь европейских союзников в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, передает Politico.

    По данным издания, этот шаг стал неожиданностью для европейских лидеров, которые ожидали напряженных дискуссий с американским президентом по вопросам Ирана и украинского кризиса.

    «Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США – как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях – внушают мне определенный оптимизм», – заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. Дипломаты отмечают, что Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, однако взамен потребовал от союзников участия в разминировании Ормузского пролива.

    Накануне президент США вызвал беспокойство среди европейских политиков, намекнув на возможность переключения внимания на мирное соглашение между Россией и Украиной после сделки с Тегераном. Ситуацию усугубил почти часовой телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Однако после встречи с Владимиром Зеленским американский лидер неожиданно объявил о намерении восстановить санкции против нефтяного сектора России.

    Европейские лидеры, стремясь сохранить конструктивные отношения с Трампом перед предстоящим саммитом НАТО в Турции, предприняли ряд шагов для его расположения. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил американского коллегу на ужин в Версаль, а канцлер Мерц подарил ему именную футбольную джерси. Зеленский, в свою очередь, показал участникам саммита фотографии разрушенного собора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса. Под влиянием европейских союзников американский лидер изменил свою риторику по данному вопросу.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский присоединился к лидерам «Большой семерки» на закрытой встрече во Франции.

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    16 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ

    Военный эксперт Кнутов: Атаке украинского дрона на МНПЗ помог сильный дождь

    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду их не всегда можно обнаружить с помощью даже РЛС. По-видимому, на это и был расчет противника в ударе по МНПЗ. Кроме того, ВСУ могли использовать тактику так называемых «звездных налетов», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Противник ищет слабые места в системе противовоздушной обороны. В этом ему помогают американские спутники», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне он упомянул недавние сообщения СМИ, согласно которым украинские операторы дронов получают спутниковые изображения от компании Vantor через 15 минут после съемки. «Таким образом, они находят точки, через которые потенциально можно обойти ПВО, зенитно-ракетные комплексы, а также произвести отвлекающие маневры», – пояснил собеседник.

    Кроме того, противник все время что-то изобретает. «Так, на Украине отрабатывались вопросы применения беспилотников – в частности, Лелека-100 или Hornet – с метеорологических зондов, то есть с большой высоты. Происходит это следующим образом: аппараты несут на тросе, который потом отцепляется, дрон во время падения запускается, а когда оказывается непосредственно над объектом – атакует», – детализировал спикер.

    Есть несколько вариантов, как именно БПЛА смог долететь до Капотни. Так, Кнутов не исключает, что при атаке на Москву ВСУ использовали тактику так называемых «звездных налетов» – этот прием предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений. «Дроны могут атаковать, в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», – описал эксперт.

    По его оценкам, это один из самых тяжелых для работы противовоздушной обороны приемов. В то же время, осложнили ситуацию и погодные условия. «БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить с помощью даже радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ», – допустил аналитик. Он также предположил, что украинская сторона использовала при налете продвинутые конструкции дронов, на которых к тому же установлены камеры, позволяющие видеть в дождь.

    Как бы то ни было, требуется предпринять ряд мер, чтобы исключить возможность повторения таких атак. «Важно уделить особое внимание не только малым, но и большим высотам, где могут летать метеорологические зонды противника. Кроме того, следует продолжать укреплять и развивать противовоздушную оборону. В Москве она достаточно хорошо поставлена, но в данном случае нужно идти по пути того, чтобы НПЗ и другие объекты имели свои малые мобильные группы ПВО», – заключил Кнутов.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он уже потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    16 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана

    Анпилогов: Начало выработки Киевом оружейного плутония будет быстро обнаружено

    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана
    @ United States Department of Energy/Wikipedia

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если Украина попытается получить ядерное оружие из британского урана, то об этом сразу станет известно, что лишит Киев элемента внезапности, критичного в военном планировании, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в области ядерной энергетики. В рамках сделки Британия выделит около 280 млн долларов на финансирование поставок обогащенного урана для Украины.

    «С военной точки зрения использование урана, который может фигурировать в соглашении между Лондоном и Киевом, для создания ядерного оружия крайне маловероятно. Да, на территории Украины исторически существует исследовательский реактор-наработчик в Киеве – сейчас он остановлен. Но технически на подобном реакторе, напомню, Северная Корея в свое время получила первый оружейный плутоний. Вопрос в том, решится ли нынешний Киев на откровенное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    С инженерной точки зрения запустить такой реактор незаметно невозможно, подчеркивает собеседник. «Он мгновенно создает очень специфичный радиоактивный след – прежде всего инертные газы, радиоактивные изотопы, которые неизбежно поступают в атмосферу. Учитывая близость Киева к российской границе, любые системы мониторинга зафиксируют начало работы реактора практически сразу. Это значит, что попытка получить оружейный плутоний была бы немедленно обнаружена, что лишает ее всякого элемента внезапности, критичного в военном планировании», – пояснил специалист.

    Что касается самого материала: из обогащенного урана нарабатывать плутоний, безусловно, эффективнее, чем из природного. «Однако у Украины и сейчас есть ядерное топливо, которое могло бы гипотетически рассматриваться для подобных действий, и оно официально находится под контролем МАГАТЭ. Поэтому ключевой вопрос: насколько эффективно сейчас действует система контроля агентства на украинской территории и насколько полно МАГАТЭ контролирует киевский режим», – уточнил Анпилогов.

    По его словам, если отбросить фактор международного контроля, существует принципиальное ограничение: собрать урановую бомбу из этого урана невозможно. «Степень обогащения слишком низкая, а собственных мощностей, чтобы довести уран до оружейного состояния, у Украины просто нет. Показательно, что все запасы высокообогащенного урана были вывезены с Украины еще при администрации Обамы – именно из-за опасений США, что такие материалы могут попасть в руки террористов или, как тогда формулировали, «недемократических режимов предпороговых стран», которые могли бы использовать украинский уран для производства оружейного плутония», – напомнил эксперт.

    По мнению спикера, использование урана из гипотетических поставок в военных целях – событие маловероятное. «Более того, это событие, о котором мы узнаем немедленно, как только начнутся даже первые шаги по выделению оружейного плутония. Соответственно, сколь-либо значимых внезапных военных рисков для России такая ситуация не создает: любая попытка будет мгновенно вскрыта техническими средствами контроля, нарушение ДНЯО станет очевидным для всего мира, а технологической базы для быстрого создания готового устройства у Украины все равно нет», – подытожил Анпилогов.

    Ранее стало известно о подписании двухлетнего контракта между Лондоном (Британия входит в пятерку «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД) и Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Сделка была окончательно согласована во время личной встречи Кира Стармера и Владимира Зеленского в Лондоне на Даунинг-стрит.

    Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco, которая специализируется на обогащении урана. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года.

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    16 июня 2026, 21:33 • Новости дня
    На Украине разбился Су-24 ВСУ, экипаж погиб

    Украина объявила о гибели экипажа разбившегося Су-24

    На Украине разбился Су-24 ВСУ, экипаж погиб
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипаж украинского бомбардировщика Су-24 погиб при крушении в Хмельницкой области, сообщили военно-воздушные силы Украины.

    Самолет потерпел крушение на территории Хмельницкой области на Украине, сообщили в ВВС страны, передает РИА «Новости». В результате инцидента погибли летчик и штурман. Отмечается, что самолет выполнял боевое задание.

    В официальном сообщении говорится: «Около 19 часов 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко воздушных сил Вооруженных сил Украины. Экипаж Су-24М – летчик и штурман – выполнял задания на Хмельниччине. Оба летчика погибли», передает ТАСС.

    В марте ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, российского летчика наградили за уничтожение украинского истребителя.

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    16 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана

    Эксперт Анпилогов: Поставки британского урана не помогут Украине

    Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа может отказаться от политической составляющей в работе с Киевом в атомной сфере. Это вынудит Украину покупать обогащенный уран по более высоким ценам. Но альтернатив у нее нет, страна критически зависима от помощи Запада, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее был подписан британо-украинский контракт на поставку обогащенного урана.

    «Британско-голландско-немецкая Urenco – один из крупнейших в мире производителей обогащенного урана. К тому же, она – одна из немногих компаний, разработавших свой проект газовой центрифуги для разделения изотопов», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, сильные позиции Urenco на рынке позволяют компании диктовать свои цены на уран. «Этим объясняется довольно высокая стоимость контракта с Киевом. Но у Украины нет иного варианта – ее зависимость от западной помощи в ядерной энергетике критическая», – указал спикер. При этом, добавил он, большинство других производителей урана ориентированы в основном на покрытие внутренних потребностей своих стран. «Даже у США нет избытка обогащающих разделительных мощностей», – отметил собеседник.

    «Вероятнее всего, в рамках нынешнего контракта Лондона и Киева обогащенный уран будет поставляться американской компании Westinghouse, которая займется созданием тепловыделяющих сборок и их размещением на украинских АЭС», – предположил эксперт. Спикер обратил внимание на то, что украинские атомные станции используют классические легководные реакторы, которые работают на обогащенном уране, а не на природном.

    «Украина и в будущем будет вынуждена покупать только топливо реакторной частоты. Его стоимость будет расти. Также Европа может отказаться от политической составляющей в работе с Киевом и начать сотрудничать в рамках рыночных цен», – добавил он. Впрочем, даже нынешний контракт не создаст существенного энергетического приращения на Украине, подчеркнул собеседник.

    «Энергосистема страны полностью утратила маневренные мощности и сбалансированность. Двухлетний контракт с Британией даст возможность закрыть бытовые нужды и чуть отдалить риск блэкаутов. Не более того», – детализировал спикер. При этом, заметил он, если возникнет необходимость, Россия имеет все возможности лишить Украину и полноценной поддержки атомной энергетики. «В случае разрушения распределительных мощностей сети 750 кВ республика будет вынуждена остановить энергоблоки», – резюмировал Анипилогов.

    Ранее канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о подписании двухлетнего контракта с Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года. Также, газета ВЗГЛЯД объясняла планы Rolls-Royce построить мини-АЭС на Украине.

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    16 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Песков назвал условие для визита Зеленского в Москву

    Песков сообщил о готовности Москвы принять Зеленского для переговоров

    Песков назвал условие для визита Зеленского в Москву
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона открыта к диалогу с украинским лидером в Москве, если беседа будет носить ответственный характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В Кремле подчеркнули открытость к содержательному общению с украинским руководством, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона готова организовать полноформатную встречу.

    «И Зеленскому, вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено. Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно – собственно, киевскому режиму прекрасно известно о чем – то он всегда может приехать в Москву, где его примут», – заявил представитель Кремля.

    Также Песков прокомментировал возможность контактов лидеров двух государств на полях саммита G7. По его словам, официальных приглашений от Киева провести такие переговоры не поступало.

    Пресс-секретарь уточнил, что в настоящее время между Москвой и Киевом полностью отсутствуют официальные каналы связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о тайной просьбе Владимира Зеленского организовать личную встречу.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности приезда главы киевского режима в Москву в любой момент.

    Сам Зеленский отказался посещать российскую столицу для проведения переговоров.

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    16 июня 2026, 21:05 • Новости дня
    Ирландский журналист осудил участие Зеленского в саммите G7

    Ирландский журналист Боуз осудил участие Зеленского в саммите G7

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Чей Боуз выразил недовольство по поводу участия Владимира Зеленского в саммите G7, проходящем во Франции.

    Свою позицию репортер опубликовал на личной странице в соцсетях, передает РИА «Новости».

    «Что там делает диктатор страны, у которой нет экономики? <...> Украина, находящаяся в кризисном состоянии, входит в «Большую семерку?» – возмутился публицист.

    Обозреватель также поинтересовался, когда не состоящая в Евросоюзе республика успела стать любимицей и финансовым бенефициаром огромной экономики и военно-промышленного комплекса западного объединения. Автор публикации подчеркнул, что такой статус Киев получил ровно в тот момент, когда начал убивать русских.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие Зеленского в сессии саммита «Большой семерки».

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал это приглашение пощечиной для всей страны.

    Месяцем ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил Евросоюз в игнорировании правды ради продолжения конфликта.

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    17 июня 2026, 04:02 • Новости дня
    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков

    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков «Полка Калиновского»

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы Белоруссии подтвердили смерть десятков соотечественников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ в рядах признанного в республике террористическим формирования «Полк Калиновского».

    Следственный комитет Белоруссии обнаружил данные 40 белорусов, которые лишились жизни в рядах экстремистской организации «полк Калиновского», передает телеканал ОНТ.

    «В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов, граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Республики Беларусь», – приводит РИА «Новости» слова следователя по особо важным делам СК Андраника Хачатаряна.

    Начальник главного следственного управления ведомства Александр Агафонов уточнил, что десять руководителей этого террористического формирования получили тюремные сроки от 20 до 25 лет. При этом общая численность преступной группы не достигает размеров стандартного мотострелкового батальона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ. В мае Тихановская явилась в Киев, где встретилась с воюющими на стороне Украины белорусскими националистическими подразделениям.

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    17 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства «Большой семерки» планируют расширить военную помощь Киеву, а также ввести дополнительные ограничения против нефтегазового сектора на фоне открытия Ормузского пролива, о чем сказано в совместном коммюнике.

    «Для поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство Украины», – сказано в заявлении стран-участниц.

    Представители стран-участниц выразили намерение «оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зиму».

    Саммит G7 проходит во Франции 15-17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую музыку. Лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России.


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    16 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая

    Китаист Маслов: На Западе раскручивают страшилку о военном блоке России и Китая

    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Между Россией и Китаем происходит постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь идет именно о взаимодействии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Так он прокомментировал утверждения главы евродипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.

    «Глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, неправильно информирована о процессах, которые происходят в отношениях Москвы и Пекина», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он напомнил, что с 2013 года регулярно проходят учения сухопутных, воздушных и морских сил Россия и Китая.

    «Между странами идет постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь именно о взаимодействии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, Каллас неслучайно выступила с заявлением об «обучении» китайскими военными российских военнослужащих.

    «На Западе широко раскручивается страшилка о том, что Москва и Пекин якобы готовятся к созданию военного блока. Прежде всего этим отличаются немецкие и британские эксперты. Тем самым, они обосновывают, почему необходимо усиливать НАТО, выделять дополнительные деньги. На этом фоне утверждение Каллас – на мой взгляд, нагнетание напряженности по всему миру», – детализировал востоковед.

    Он назвал реакцию Пекина на выпад Каллас абсолютно правильной. «Примечательно, что если раньше Китай тянул с заявлениями и отвечал очень гладко и мягко, то сейчас китайские дипломаты выступают оперативно и жестко. Дело в том, что им тоже надоел тот поток неправды, который льется в отношении внешней политики КНР», – заключил Маслов.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских коллег для участия в боевых действиях на Украине. «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – заявил Линь.

    О том, что китайские военные якобы принимали участие в обучении российских войск, Каллас заявила по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, сообщает Bloomberg. «Мы тщательно оцениваем последствия», – отметила она, добавив, что в ходе обсуждения министры договорились ввести санкции против нескольких китайских организаций.

    В прошлом месяце агентство Reuters писало, что в 2025 году Китай якобы провел тайную подготовку примерно 200 российских военнослужащих, некоторые из которых затем вернулись в зону СВО. В материале указывалось, что обучение было в основном сосредоточено на использовании БПЛА и изложено в «российско-китайском соглашении на двух языках, подписанном высокопоставленными российскими и китайскими офицерами в Пекине 2 июля 2025 года».

    Пекин опроверг эти сообщения. «В вопросе украинского кризиса Китай последовательно придерживался объективной и беспристрастной позиции и прилагал усилия для содействия мирным переговорам», – отмечалось в комментарии МИД КНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, указал на большое число лживых сообщений в западных изданиях.

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    16 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Лавров предрек Евросоюзу развал в случае вступления Украины

    Лавров: Вступление Украины в Евросоюз приведет к его развалу

    Лавров предрек Евросоюзу развал в случае вступления Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Если Украина вступит в Евросоюз, то он просто развалится, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве, что возможное вступление Украины в Евросоюз может привести к его развалу, передает РИА «Новости».

    «С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может и неплохо, чтоб туда Украина вступила. Они тогда просто развалятся», – подчеркнул дипломат.

    По словам министра, вступление Киева в объединение будет использоваться силами, стремящимися милитаризировать Европу. Кроме того, глава российского ведомства обратил внимание на то, что администрация США демонстрирует охлаждение к европейским союзникам в вопросах обеспечения безопасности региона.

    Вице-премьер Украины Тарас Качка подтвердил готовность Киева выполнить все условия для вступления в Евросоюз.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предрек неминуемый распад этого объединения в случае евроинтеграции украинского государства.

    Лавров также рассказал о потере интереса Соединенных Штатов к поддержке киевского режима.

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    17 июня 2026, 08:30 • Новости дня
    ФСБ предотвратила серию терактов в трех регионах России
    ФСБ предотвратила серию терактов в трех регионах России
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили атаки на военных, волонтеров и объекты инфраструктуры в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Задержаны трое пособников украинских спецслужб, которые готовили теракты в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее, указали в ЦОС, передает ТАСС.

    У них изъяли самодельное взрывное устройство на основе иностранной пластичной взрывчатки и зажигательные устройства.

    «Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС России, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов», – пояснили в ведомстве.

    В телефонах подозреваемых силовики обнаружили переписку с украинскими кураторами, содержащую инструкции по проведению атак. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.

    Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье о государственной измене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая силовики задержали двух жителей Краснодарского края за подготовку теракта в Туапсе.

    В июне ФСБ задержала в Ярославской области жителя Рыбинска, подозреваемого в подготовке диверсии по заданию киевских спецслужб.

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