Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Суд в Ростове приговорил к 14 годам спонсора «Легиона «Свобода России» и ВСУ
Южный окружной военный суд назначил 14 лет лишения свободы Марине Мешковой за перевод денежных средств украинской армии и «Легиону «Свобода России» ( запрещенная террористическая организация).
Южный окружной военный суд назначил 14 лет лишения свободы Марине Мешковой за перевод денежных средств украинской армии и запрещенной террористической организации, передает РИА «Новости». Женщина совершала незаконные транзакции, находясь в своем доме в Мелитополе.
По данным следствия, преступная деятельность велась в конце 2023-го и начале 2024 года. В период с 18 января по 14 мая 2024 года осужденная перечисляла финансы на банковские карты, используемые для сбора средств на вооружение и технику против ВС России.
«В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии общего режима», – сообщил представитель инстанции. На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу.
В начале июня суд назначил сотруднику Центробанка 14 лет колонии за попытку вступления в террористический «Легион «Свобода России».
В мае житель Североморска и гражданка Украины получили длительные сроки за переводы денег украинским военным.
До этого суд в Чувашии осудил москвича на 12 лет строгого режима за финансовую поддержку ВСУ.