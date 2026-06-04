Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Сотрудника Банка России осудили на длительный срок за терроризм
Суд приговорил сотрудника ЦБ к 14 годам колонии за поддержку террористов
Военный суд признал сотрудника ЦБ России Константина Степанова виновным в попытке вступить в запрещенную украинскую военизированную организацию и вовлечении в нее знакомого военнослужащего.
Второй Западный окружной военный суд назначил сотруднику Банка России Константину Степанову 14 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщила пресс-служба суда. Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок отбудет в колонии строгого режима. Финансист признан виновным в участии в деятельности террористической организации и вовлечении в нее другого человека
По данным следствия, в мае 2024 года мужчина решил присоединиться к украинскому объединению «Легион «Свобода России» (признано террористическим и запрещено в РФ). Он дважды заполнял анкеты на сайте организации и связывался с куратором. Кроме того, злоумышленник пытался склонить знакомого военнослужащего к вступлению в запрещенный «Русский добровольческий корпус».
Правоохранительные органы задержали фигуранта дела в сентябре 2024 года. На заседании он не признал вину, заявив о незнании статуса организаций. При этом мужчина подтвердил факты переписки и отметил, что отказался искать железнодорожный «башмак», осознав подготовку диверсии на территории страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года суд приговорил жителя Сахалина к 14 годам колонии за попытку вступить в «Легион «Свобода России».
Ранее житель Электростали получил 13 лет лишения свободы за участие в этой запрещенной организации. До этого генеральному директору петербургской фирмы назначили 11 лет заключения за передачу координат объектов связи украинской стороне.