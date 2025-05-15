Жителя Электростали приговорили к 13 годам за терроризм

Tекст: Евгения Караваева

Веселову вынесли приговор по делу об участии в организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в России), пишет ТАСС.

Второй Западный окружной военный суд назначил ему 13 лет лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Также на три года ему запрещено администрировать интернет-ресурсы.

В обвинительном заключении говорится, что 27-летний Веселов попал под влияние антироссийски настроенных лиц и разделял нетерпимое отношение к спецоперации на Украине. В декабре 2023 года он вступил в Telegram-канал запрещенной организации, заполнил анкету, установил связь с куратором и стал активным участником, обеспечивая деятельность группировки. Следствие установило, что по указанию представителя организации Веселов оставил маркером антивоенную надпись о погибших солдатах на остановке общественного транспорта в Электростали. В марте 2024 года его задержали.

Прокурор сообщил в суде: «До настоящего времени [в отношении Веселова] уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена) не возбуждено, проводится проверка. Ее срок продлен на 30 суток – до 28 мая».

Веселов частично признал вину и в последнем слове заявил, что «совершил ошибку». Его адвокат отметила, что подсудимый все осознал и раскаивается. Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор, который пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Курске приговорил жителя Железногорска Сергея Черноокого к 22 годам лишения свободы за государственную измену и участие в теракте, включая поджог в филиале благотворительной организации.

Мещанский суд Москвы отправил под арест россиянина Чистякова, обвиняемого в государственной измене, по ст. 275 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Также в столице молодому человеку предъявили обвинение в госизмене после многочисленных задержаний за мелкое хулиганство.