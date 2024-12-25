Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».5 комментариев
Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Чистякова по обвинению в государственной измене
Мещанский суд Москвы отправил под арест россиянина Чистякова, обвиняемого в государственной измене. Согласно статье 275 УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Имя задержанного и его профессия не раскрываются.
Как передает ТАСС, Мещанский суд Москвы принял решение об аресте россиянина по фамилии Чистяков по делу о государственной измене. Согласно информации, предоставленной на сайте суда, Чистякову Е. В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Суд удовлетворил ходатайство обвинения, однако подробности дела, включая личность фигуранта и суть обвинения, остаются засекреченными. Это связано с характером дела, которое рассматривается в рамках статьи 275 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Фигурант дела Чистяков уже задержан и помещен под стражу. Ожидается дальнейшее расследование и судебные разбирательства, которые определят его окончательную судьбу.
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