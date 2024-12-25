Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Чистякова по обвинению в государственной измене

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Мещанский суд Москвы принял решение об аресте россиянина по фамилии Чистяков по делу о государственной измене. Согласно информации, предоставленной на сайте суда, Чистякову Е. В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Суд удовлетворил ходатайство обвинения, однако подробности дела, включая личность фигуранта и суть обвинения, остаются засекреченными. Это связано с характером дела, которое рассматривается в рамках статьи 275 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фигурант дела Чистяков уже задержан и помещен под стражу. Ожидается дальнейшее расследование и судебные разбирательства, которые определят его окончательную судьбу.

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