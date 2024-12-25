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    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Разрушит ли Трамп англосаксонский мир

    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

    3 комментария
    25 декабря 2024, 22:13 • Новости дня

    Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по обвинению в госизмене

    Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Чистякова по обвинению в государственной измене

    Tекст: Денис Тельманов

    Мещанский суд Москвы отправил под арест россиянина Чистякова, обвиняемого в государственной измене. Согласно статье 275 УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Имя задержанного и его профессия не раскрываются.

    Как передает ТАСС, Мещанский суд Москвы принял решение об аресте россиянина по фамилии Чистяков по делу о государственной измене. Согласно информации, предоставленной на сайте суда, Чистякову Е. В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Суд удовлетворил ходатайство обвинения, однако подробности дела, включая личность фигуранта и суть обвинения, остаются засекреченными. Это связано с характером дела, которое рассматривается в рамках статьи 275 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

    Фигурант дела Чистяков уже задержан и помещен под стражу. Ожидается дальнейшее расследование и судебные разбирательства, которые определят его окончательную судьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Железногорска Сергея Черноокого приговорили в Курске к 22 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористическом акте.

    Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор крановщику Сергею Андрееву по делу о поджоге здания военного комиссариата, назначив ему 24 года лишения свободы.

    Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к Уголовному кодексу, расширяющие понятие госизмены, включая участие в деятельности против России в органах власти и предприятиях стран-противников.

    25 декабря 2024, 13:31 • Новости дня
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    Лавров отметил, что надежда остается важной ценностью, упомянув две русские пословицы: «надежда умирает последней» и «надежды юношей питают», передает ТАСС.

    Министр добавил, что Россия не испытывает иллюзий относительно легкого урегулирования конфликта, поскольку это возможно лишь в контексте договоренностей о надежной безопасности в Европе.

    Также Лавров подчеркнул, что надежда на изменения с приходом новой администрации в США, в лице Дональда Трампа, не является автоматической гарантией разрешения кризиса.

    По его словам, в Вашингтоне существует твердый консенсус в поддержке киевского режима, что делает вероятность изменений маловероятной. Также Лавров отметил, что любое перемирие, предлагаемое Западом и Киевом, Москву не устраивает, так как нужны юридически обязывающие гарантии.

    Кроме того, министр заявил, что продолжение террористических атак со стороны Киева будет встречено более жестким ответом.

    Ранее президент Владимир Путин высказывался о рисках перемирия, отметив, что длительное перемирие позволит украинским силам заняться подготовкой и переподготовкой, а также укреплением личного состава.

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    25 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что заявления Зеленского о транзите газа через Украину не заслуживают внимания, подчеркнув их нелогичность и неординарность.

    Глава российского МИД в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» отметил, что не следует придавать большого значения словам Зеленского, так как его высказывания зачастую непонятны для нормальных людей. Он указал на позицию Зеленского относительно транзита российского газа в Европу через Украину, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что Зеленский заявлял, будто оплата за российский газ на границе с Украиной приравнивается к «финансированию войны». Однако украинский лидер готов рассмотреть вариант, при котором европейские страны не платили бы за полученный российский газ до окончания специальной военной операции. Лавров отметил: «Мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей».

    Он подчеркнул, что нет необходимости комментировать каждое заявление Зеленского, так как они меняются в зависимости от его состояния. «Я, кстати, исхожу из того, что нам не надо комментировать каждый его чих, этого Зеленского, тем более, что он чихает регулярно, и все чихи разные в зависимости от состояния организма», – сказал глава МИД.

    Ранее Лавров обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года, даже если этот газ будет не российским, а европейским. «Мы не хотим играть в игры. Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги России до завершения конфликта, можно думать», – сказал он.

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    25 декабря 2024, 18:34 • Видео
    Трамп решил увеличить США в два раза

    Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

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    25 декабря 2024, 11:33 • Новости дня
    Полиция ликвидировала 70 борделей в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция Москвы ликвидировала деятельность 70 борделей и выявила 20 квартир, где проживали нелегальные мигранты, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Волк в своем Telegram-канале отметила, что мероприятия проводились в нескольких округах столицы при поддержке Росгвардии.

    В результате операции полицейские провели 90 обысков, изъяли денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, магнитные носители информации и черновую бухгалтерию. По словам Волк, мероприятия по задержанию лидера и участников преступной группы проводились в Москве, Чувашской республике и Краснодарском крае.

    Предварительно установлено, что ежемесячный криминальный доход организатора составлял более 5 млн рублей, а остальные участники получали по 80 тыс. рублей. Возбуждено десять уголовных дел. Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверым – подписка о невыезде.

    «В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

    В августе на территории Екатеринбурга раскрыли бордель, работавший под видом хостела, его ликвидировали.

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    25 декабря 2024, 13:09 • Новости дня
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    @ Ольга Смольская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрыв и последующий пожар в торговом центре Владикавказа произошли из-за падения обломков беспилотника, сбитого системами ПВО, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на Минобороны.

    Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня утром в 8.28, сообщил Меняйло в Telegram-канале.

    Он добавил, что предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий подтверждают эту версию. На кадрах с камер наблюдения торгового центра видно, что взрыв произошел извне.

    «По данным Министерства обороны атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются», – написал Меняйло.

    Напомним, в среду на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, погиб один человек. Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в торговом центре во Владикавказе.

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    25 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России утром в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине, сообщило Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства, утром российские войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотные летательные аппараты. Целью атаки стали критически важные объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

    По данным Минобороны, все цели были успешно поражены. В результате нанесенного удара российские военные достигли поставленных задач.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру Украины, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    Военкор Евгений Поддубный сообщил, что массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове.

    На всей территории Украины введены веерные отключения электричества, которые продлятся до конца суток из-за повреждений энергетических объектов после взрывов.

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    25 декабря 2024, 09:09 • Новости дня
    При взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе погиб человек
    При взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе погиб человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе погиб один человек, девять пострадали, сообщили в оперативных службах.

    Среди пострадавших – сотрудники и прохожие, посетители в момент взрыва в торговом центре отсутствовали, передает ТАСС.

    Площадь пожара в ТЦ достигла 800 кв. метров. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

    На место происшествия выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    «Выехал в район торгового центра «Алания Молл», где произошло возгорание. На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего», – написал он в своем Telegram-канале.

    Прокуратура республики также подключилась к расследованию. Зампрокурора Николай Клепов выехал на место для контроля за ходом установления обстоятельств пожара.

    Напомним, на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, которому предшествовал взрыв.

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    25 декабря 2024, 10:48 • Новости дня
    Хинштейн: ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Льгова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре города Льгова в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы, которые занимаются выяснением последствий и масштабов ущерба.

    Напомним, город Льгов в Курской области в среду подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранее ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, не обошлось без пострадавших.

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    25 декабря 2024, 09:28 • Новости дня
    Названа причина пожара в ТЦ во Владикавказе

    Предварительной причиной пожара в ТЦ во Владикавказе стал взрыв газа

    Названа причина пожара в ТЦ во Владикавказе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    По предварительной информации, причиной пожара в торговом центре во Владикавказе стал взрыв бытового газа, сообщили в оперативных службах Северной Осетии.

    В настоящее время ведется осмотр помещений на предмет поиска возможных пострадавших и очагов возгорания, передает ТАСС. В здании наблюдается сильное задымление, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    «Сильное задымление. Идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей», – написал он в Telegram-канале.

    Пресс-служба МЧС России подтвердила, что огонь охватил третий этаж и кровлю торгового центра, площадь пожара составляет 800 кв. метров.

    Напомним, на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, которому предшествовал взрыв. В результате погиб один человек, девять пострадали, сообщили в оперативных службах.

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    25 декабря 2024, 12:40 • Новости дня
    Песков допустил судебные иски из-за перевода Украине 1 млрд долларов из активов России
    Песков допустил судебные иски из-за перевода Украине 1 млрд долларов из активов России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перевод Украине 1 млрд долларов из доходов с замороженных российских активов незаконен и может стать поводом для судебных разбирательств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что эти деньги, по сути, были сворованы у России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что заблокированные российские авуары удерживаются незаконно, что противоречит международным нормам и правилам.

    Представитель Кремля также отметил, что перевод миллиардного транша Украине может стать основанием для судебных разбирательств в будущем. Российская сторона намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав и собственности, подчеркнул он.

    Напомним, Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины.

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    25 декабря 2024, 13:25 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Льгов погибли четыре человека

    Хинштейн: При атаке ВСУ на Льгов погибли четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела города Льгова Курской области Вооруженными силами Украины погибли четыре человека, пятеро получили ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

    По информации из Telegram-канала Хинштейна, три человека погибли на месте, один скончался в больнице.

    Помимо погибших, пять человек получили ранения, среди них одна женщина находится в тяжелом состоянии. Хинштейн отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

    Напомним, город Льгов в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Хинштейн ранее сообщил, что ударам подверглись гражданские объекты и инфраструктура Льгова.

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    25 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России помочь западным странам сэкономить на бункерах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова помочь жителям США и других западных стран сэкономить на постройке бункеров, покупаемых на случай ядерной войны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Лавров заявил о готовности России помочь американцам и жителям других западных стран сэкономить на строительстве бункеров, передает ТАСС. По его словам, российская сторона готова предпринять меры, чтобы западные граждане не тратили свои средства на обустройство убежищ, которые они покупают на случай ядерной войны.

    Лавров отметил, что Москва не заинтересована в нагнетании вопроса о рисках применения ядерного оружия и подчеркнул, что Россия следует формуле о невозможности победы в ядерной войне. «Мы не хотим разогревать вопрос о рисках применения ядерного оружия, мы твердо исходим из формулы, что не может быть победителей в ядерной войне», – указал министр.

    Тем не менее, Лавров предупредил, что никто не должен испытывать терпение России и ее решимость защищать национальные интересы всеми доступными средствами. «Я бы никому не советовал испытывать на прочность наше терпение, нашу решимость отстоять законные национальные интересы всеми имеющимися средствами», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее сообщалось, что в США резко выросли продажи бункеров из-за страха ядерных атак.

    Замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР, ради глобального доминирования.

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    25 декабря 2024, 08:43 • Новости дня
    Несколько крупных банков снизили ставки по вкладам

    МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк снизили ставки по вкладам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупные банки, такие как МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк, снизили ставки по некоторым рублевым вкладам после того, как Банк России решил оставить ключевую ставку на уровне 21%.

    Газпромбанк 23-24 декабря уменьшил ставки по вкладам в рублях на сроках от 91 до 181 дней на 0,5-1 процентный пункт, доведя их до 21,7-23%, передает ТАСС со ссылкой на данные маркетингового агентства Marcs. Также максимальная ставка по вкладам снижена на 1 пункт до 23%.

    МКБ понизил ставки по ряду вкладов на 0,5-2 процентных пункта, при этом максимальная ставка снизилась на 1 пункт и теперь составляет 24%. Альфа-банк 21 декабря также уменьшил ставки по некоторым рублевым вкладам на 0,4-2 пункта.

    Другие крупные банки, такие как ВТБ, ОТП банк и Промсвязьбанк, пока не планируют снижать ставки по вкладам, несмотря на неожиданное решение регулятора.

    Ранее в ВТБ сообщили, что в 2024 году выплаты процентов по вкладам в России достигнут рекордных 7 трлн рублей, что в три раза больше предыдущих показателей, благодаря увеличению сумм вкладов и росту ставок. На прошлой неделе ВТБ и Сбербанк подняли ставки по вкладам.

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    25 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    ФСБ показала видео закладки задержанными взрывного устройства под автомобиль

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ продемонстрировала видеоматериалы, где задокументированы признания задержанных, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье.

    ФСБ продемонстрировала видеоматериалы, на которых запечатлены признания семи человек, задержанных за подготовку теракта в отношении топ-менеджера военного предприятия в Подмосковье, передает РИА «Новости».

    На кадрах видно, как оперативники допрашивают подозреваемых, а также моменты закладки взрывного устройства под автомобиль и задержания.

    Один из задержанных рассказал, что задержан «за попытку взрыва автомобиля», добавив, что ему обещали 500 тыс. рублей за эту операцию. Другой подозреваемый сообщил, что получил фото автомобиля и инструкцию по закладке устройства через мессенджер.

    Задержанные подозреваемые также заявили, что участник группы Вадим собрал самодельное взрывное устройство (СВУ), а коробки с ним хранились в заброшенном гараже. Позже им поручили установить СВУ под автомобиль на парковке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали семь человек в Подмосковье, предотвратив теракт против руководителя оборонного предприятия. Известно, что задержанные планировали подложить самодельное взрывное устройство под автомобиль жертвы. За теракт против руководителя ОПК им обещали заплатить 1 млн рублей.

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    25 декабря 2024, 10:01 • Новости дня
    Стали известны масштабы переводов на дропперские карты в 2024 году

    ЦБ: Около 10 млн россиян перевели деньги на дропперские карты в 2024 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

    Дропперские карты оформляются на подставные лица или продаются мошенникам и теневому бизнесу. Шабля отметил, что в такие переводы вовлечено около 13% трудоспособных россиян, передает РБК.

    По его словам, дропперские карты обслуживают теневые финансовые операции, включая онлайн-казино и криптообменники. Шабля объяснил, что процессинг для таких площадок зачастую заказывается из-за рубежа, а управление операциями ведется через специальные программы на мобильных устройствах и серверах организаторов.

    Банк России активно отслеживает действия таких схем и выявляет дропов с помощью платежных данных. Шабля сообщил, что у Банка России имеются данные о почти 700 тыс. дропов, чаще всего это молодые люди до 23 лет из регионов с низким уровнем доходов. Он отметил, что половина таких карт принадлежит именно этой категории.

    Для борьбы с дропперскими схемами Банк России, Росфинмониторинг и кредитные организации разрабатывают единую платформу. Эта платформа позволит передавать банкам информацию о подозрительных операциях для блокировки активности клиентов, причастных к теневой экономике.

    В сентябре Министерство внутренних дел передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Ранее Сбербанк предложил ввести обязательные нормативы для банков по проценту дропов среди клиентов.

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    25 декабря 2024, 08:53 • Новости дня
    ФСБ провела обыски на трех заводах по делу о хищении в рамках гособоронзаказа

    ФСБ провела обыски на трех заводах по делу о хищении 811 млн рублей по гособоронзаказу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники ФСБ провели масштабные обыски на трех заводах в рамках расследования дела о мошенничестве на сумму 811 млн рублей при выполнении гособоронзаказа.

    Как сообщили в УФСБ по Ростовской области, обыски прошли на трех подшипниковых заводах в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве, передает ТАСС. Дело связано с хищением денежных средств государственного оборонного заказа в особо крупном размере.

    Обыски были проведены на заводах ООО «10 ГПЗ», ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь». Также следственные действия прошли в военных представительствах, обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников.

    В ведомстве уточнили, что сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 млн рублей. Дело возбуждено в отношении должностных лиц одного из заводов – ООО «10 ГПЗ».

    В октябре военные следователи возбудили уголовное дело в отношении исполнительного директора ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» Вячеслава Лобузько за хищение 130 млн рублей в рамках гособоронзаказа. В ноябре Следственный комитет выявил хищение нескольких десятков миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа Минобороны РФ, в котором участвовал директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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