Крановщик получил 24 года за поджог московского военкомата

Tекст: Алексей Дегтярев

Андреева приговорили к 24 годам лишения свободы, первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима, передает РИА «Новости». Также суд назначил ему штраф в размере 1,2 млн рублей и ограничение свободы на три года.

Прокурор настаивал на 28 годах лишения свободы, но суд смягчил приговор. Андреев частично признал вину, однако не согласился с квалификацией преступления, утверждая, что его действия следует рассматривать как поджог, а не как госизмену и терроризм. Он и его защита просили оправдать его по этим обвинениям.

По данным следствия, Андреев в ноябре 2023 года, по указаниям украинских спецслужб, совершил поджог военного комиссариата Академического района Москвы. Инструкции по изготовлению взрывчатых веществ он получал через мессенджер Telegram. Помимо госизмены и терроризма, Андрееву вменялись участие в террористическом сообществе и незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.

Ранее суд в Москве приговорил студента Ибрагима Оруджева к 16 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. В мае суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата, осквернение флага России в местах захоронения погибших в ходе СВО и вандализм.