Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.13 комментариев
Крановщик получил 24 года за поджог московского военкомата
В Москве Второй Западный окружной военный суд в четверг вынес приговор крановщику Сергею Андрееву по делу о поджоге здания военного комиссариата.
Андреева приговорили к 24 годам лишения свободы, первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима, передает РИА «Новости». Также суд назначил ему штраф в размере 1,2 млн рублей и ограничение свободы на три года.
Прокурор настаивал на 28 годах лишения свободы, но суд смягчил приговор. Андреев частично признал вину, однако не согласился с квалификацией преступления, утверждая, что его действия следует рассматривать как поджог, а не как госизмену и терроризм. Он и его защита просили оправдать его по этим обвинениям.
По данным следствия, Андреев в ноябре 2023 года, по указаниям украинских спецслужб, совершил поджог военного комиссариата Академического района Москвы. Инструкции по изготовлению взрывчатых веществ он получал через мессенджер Telegram. Помимо госизмены и терроризма, Андрееву вменялись участие в террористическом сообществе и незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.
Ранее суд в Москве приговорил студента Ибрагима Оруджева к 16 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. В мае суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата, осквернение флага России в местах захоронения погибших в ходе СВО и вандализм.