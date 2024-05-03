Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.2 комментария
Жителя Хабаровска осудили за поджог военкомата и осквернение флага России
Жителя Хабаровска осудили на 15 лет за поджог военкомата и осквернение флага России
Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата, осквернение флага России в местах захоронения погибших в ходе специальной военной операции и вандализм, сообщила пресс-служба суда.
Как говорится в сообщении, 1-м Восточным окружным военным судом вынесен приговор в отношении жителя Хабаровска Николаева Ангела, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Хулиганство», «Поджог», «Надругательство над местами захоронения», «Вандализм» и «Надругательство над государственным флагом России», его приговорили к 15 годам лишения свободы, передает ТАСС.
Как было доказано в суде, осенью 2023 года Николаев решил совершить поджог здания военкомата Индустриального района Хабаровска. Также Николаев с помощью аэрозольных баллонов нанес на полотна государственных флагов России, установленных в местах захоронений погибших в ходе проведения СВО военнослужащих, нацистскую символику.
Весной 2023 года на автобусной остановке Николаев вырезал участки социальной рекламы, на которых были изображены шевроны с государственным флагом России, сорвал с нескольких автомобилей наклейки в поддержку СВО и нарисовал на стеклах нацистский символ.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) в России установлены 438 человек, причастных к поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объектов железнодорожного транспорта.