Жителя Хабаровска осудили за поджог военкомата и осквернение флага России

Жителя Хабаровска осудили на 15 лет за поджог военкомата и осквернение флага России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, 1-м Восточным окружным военным судом вынесен приговор в отношении жителя Хабаровска Николаева Ангела, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Хулиганство», «Поджог», «Надругательство над местами захоронения», «Вандализм» и «Надругательство над государственным флагом России», его приговорили к 15 годам лишения свободы, передает ТАСС.

Как было доказано в суде, осенью 2023 года Николаев решил совершить поджог здания военкомата Индустриального района Хабаровска. Также Николаев с помощью аэрозольных баллонов нанес на полотна государственных флагов России, установленных в местах захоронений погибших в ходе проведения СВО военнослужащих, нацистскую символику.

Весной 2023 года на автобусной остановке Николаев вырезал участки социальной рекламы, на которых были изображены шевроны с государственным флагом России, сорвал с нескольких автомобилей наклейки в поддержку СВО и нарисовал на стеклах нацистский символ.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) в России установлены 438 человек, причастных к поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объектов железнодорожного транспорта.