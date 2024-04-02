  • Новость часаПутин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
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    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами
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    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    9 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Гнев – чувство естественное, но бессмысленное

    Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.

    25 комментариев
    2 апреля 2024, 15:43 • Новости дня

    С начала СВО установлены 438 причастных к поджогам учреждений в России

    С начала СВО установлены 438 причастных к поджогам учреждений в России
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) в России установлены 438 человек, причастных к поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объектов железнодорожного транспорта.

    Он также сообщил, что число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось, передает РИА «Новости».

    По словам Колокольцева, МВД осуществляет мониторинг и блокировку сетевых ресурсов, содержащих преступные призывы, проводит разъяснительную работу и привлекает нарушителей к ответственности.

    Он отметил, что снижение числа несогласованных акций является результатом слаженной работы правоохранительных органов.

    Ранее в Забайкальском крае во Второй Восточный окружной военный суд поступило дело в отношении 13 обвиняемых в диверсиях и покушении на теракт.

    1 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    Польские СМИ рассказали о новейшем оружии для прорыва обороны Украины

    Interia: ВС России подготовили для прорыва обороны Украины новейшую САО «Лотос»

    Польские СМИ рассказали о новейшем оружии для прорыва обороны Украины
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для прорыва украинской обороны ВС России намерены применить новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) САО 2С42 «Лотос», утверждает польское издание Interia.

    Российская сторона готовит «Лотосы» для прорыва обороны украинских военных, испытания этой установки прошли всего четыре года назад, сообщает Interia, передает РИА «Новости».

    Эта машина имеет гаубицу 2А80-1 калибра 120 мм, она может запускать новые управляемые ракеты, их дальность полета – до 25 км. «Лотос» может быть десантирован с воздуха, а также может проходить водные преграды.

    Боекомплект 2С42 «Лотос» увеличен вдвое по сравнению с орудием предыдущего поколения «Нона», дальность стрельбы – 13 км. САО может вести огонь как минами, так и артиллерийскими снарядами.

    Масса машины не более 18 тонн, максимальная скорость – 70 км/ч, запас хода – не менее 500 км. Скорострельность – шесть-восемь выстрелов в минуту.

    Напомним, САО «Лотос», разработанную для ВДВ, начали испытывать в 2020 году. Первые изображения установки опубликовали в январе 2019 года, позже самоходку показали в действии.

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    1 апреля 2024, 18:46 • Новости дня
    ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности в Армении

    ОДКБ: Зона ответственности организации проходит вдоль урегулированных границ Армении

    ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности в Армении
    @ Sputnik/Vladimir Smirnov/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ответила премьер-министру Армении Николу Пашиняну о зоне своей ответственности, отметив, что она проходит вдоль урегулированной с соседями границы Армении.

    В заявлении говорится, что зона ответственности ОДКБ включает суверенную территорию Армении и заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями, пишет News.ru.

    В ОДКБ также пояснили, что формулировка премьер-министра Армении Никола Пашиняна о зоне ответственности «достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ», передает РБК.

    В публикации уточняется, что «в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов», сообщает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ. Газета ВЗГЛЯД писала, как жители Армении реагируют на антироссийские шаги премьера страны.

    13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ультимативной и оскорбительной риторикой Еревана относительно ОДКБ.

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    2 апреля 2024, 11:39 • Новости дня
    Стало известно о массовом бегстве жителей из Харькова
    Стало известно о массовом бегстве жителей из Харькова
    @ REUTERS/Antonio Bronic

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за спровоцированной украинскими властями нехватки продовольствия.

    По его словам, из-за сокращения подвоза продуктов питания в Харькове наблюдается снижение их количества. Это вынуждает людей покидать город. Эксперт не исключает, что такая ситуация создается умышленно, чтобы спровоцировать массовый отток населения, передает ТАСС.

    Киселев также отметил, что на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, создавая километровые очереди. Кроме того, ВСУ проводят рейды по брошенным квартирам, грабя их.

    По информации из подполья, в центре Харькова наблюдается скопление военнослужащих из националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

    Ссылаясь на данные местных жителей, представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что «азовцы» передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека, особенно активны они в вечернее время.

    Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что на данный момент нет необходимости в эвакуации жителей города, несмотря на серьезные проблемы с энергоснабжением.

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    1 апреля 2024, 19:32 • Новости дня
    Генерал ВСУ рассказал о причинах молчания Залужного о своей отставке

    Кривонос: Залужного могли заставить молчать о причине отставки

    Генерал ВСУ рассказал о причинах молчания Залужного о своей отставке
    @ Kaniuka Ruslan/Ukrinform/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного могли оказывать давление, чтобы он не раскрыл истинную причину своего увольнения, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

    По словам Кривоноса, реальную причину могут знать только сам Залужный и президент Украины Владимир Зеленский, однако ни тот ни другой не расскажет об этом, передает РИА «Новости».

    «Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление», – полагает Кривонос.

    В феврале президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского вместо Валерия Залужного новым главнокомандующим ВСУ, а также провел ряд других кадровых перестановок в ВСУ.

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    1 апреля 2024, 18:07 • Новости дня
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия нанесла удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, с которого в понедельник были подняты в воздух самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил Украины, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег из Днепропетровской области.

    По словам Лебедева, удар был нанесен в 16.45, произошел взрыв с повторной детонацией, передает РИА «Новости».

    «В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов», – рассказал он.

    Ранее российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области.

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    1 апреля 2024, 16:40 • Новости дня
    Певицу Манижу решили проверить на оправдание терроризма

    СК решил проверить певицу Манижу на оправдание терроризма

    Певицу Манижу решили проверить на оправдание терроризма
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Следственный комитет России начал проверку в отношении певицы Манижи по заявлению соучредителя Фонда защиты национального и исторического наследства Александра Карабанова.

    Карабанов обвиняет Манижу в оправдании терроризма. В своем обращении в СК он ссылается на видео, в котором певица рассуждает о последствиях теракта в «Крокусе» для таджиков, передает RT в Telegram-канале.

    В видео Манижа, сдерживая слезы, говорит о «публичной пытке» террористов. Карабанов считает, что в этих словах содержится «не просто поощрение терроризма, а даже некая жалость к ним».

    Ранее суд Петербурга заключил под стражу до 25 мая 2024 года Николая Конашенка, обвиняемого в оправдании терроризма после неоднозначных комментариев в Сети о теракте в «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (68)
    2 апреля 2024, 08:35 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали предприятия в Татарстане
    Украинские БПЛА атаковали предприятия в Татарстане
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе предприятий нет, но в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения одного из помещений.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что все службы находятся в повышенной готовности, передает ТАСС.

    Накануне российская ПВО уничтожила два беспилотника вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

    Коментарии (67)
    1 апреля 2024, 21:08 • Новости дня
    Турецкий оппозиционер погиб, празднуя победу на выборах

    Турецкий оппозиционный политик погиб, празднуя победу на выборах

    Турецкий оппозиционер погиб, празднуя победу на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы отделения оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мехмет Палаз погиб при обрушении балкона в ходе празднования победы партии на выборах.

    О гибели политика сообщила партия в соцсетях, инцидент произошел в одном из районов провинции Денизли, передает РИА «Новости».

    По информации агентства IHA, Палаз был госпитализирован с еще восемью людьми после того, как балкон, на котором они отмечали успех партии на выборах перед сторонниками, внезапно обрушился.

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    2 апреля 2024, 08:23 • Новости дня
    Захарова объяснила, зачем Западу нужна была кровавая инсценировка в Буче

    МИД: Кровавая инсценировка в Буче была топорно выполнена Киевом

    Захарова объяснила, зачем Западу нужна была кровавая инсценировка в Буче
    @ Paul Grover/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Кровавая инсценировка якобы массового убийства местных жителей российскими военнослужащими в городе Буче Киевской области была топорно выполнена режимом Владимира Зеленского и его западными кураторами, заявила официальный представитель МИД.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что 3 апреля исполняется два года с постановки, которую поспешили, не проверив, распространять западные политики и СМИ.

    Данная провокация, по словам спикера МИД РФ, носила очевидно заказной и срежиссированный характер. Она напомнила, что пока российские силы сохраняли присутствие в городе вплоть до 30 марта 2022 года, жители свободно передвигались по населенному пункту, пользовались интернетом и связью. Жалоб на действия ВС РФ не поступало, что публично подтвердил мэр города Анатолий Федорук на следующий день после ухода российских сил.

    Первые видеокадры с разложенными по городу телами появились только после того, как в него вошли украинские вооруженные формирования, напомнила Захарова. Она обратила внимание, что ВСУ сопровождали не криминалисты и судмедэксперты, а ангажированные представители СМИ, задачей которых было рассказать публике сфабрикованную историю.

    Люди в Буче погибли не от пуль из огнестрельного оружия, в чем пытаются обвинить российских военнослужащих, а в результате артиллерийских ударов украинской армии по Буче. Расследование, согласно которому большинство жителей погибли от осколков противопехотных 122-мм снарядов, которые подходят к гаубицам Д-30, стоящим на вооружении ВСУ, было опубликовано в британской The Guardian 24 апреля 2022 года, напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Целью провокации в Буче был срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле 28 марта 2022 года. Делалось это по указке из Лондона, подчеркнула Захарова.

    Она напомнила также, что российская сторона неоднократно запрашивала списки погибших в Буче через международные организации, в том числе у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, однако запросы Москвы остаются без ответа. «Это говорит о том, что организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать», – сделала вывод Захарова.

    Она призвала к тщательному расследованию событий в Буче, выявлению имен жертв, времени и причин их гибели, а также изучению следов перемещения тел. Кроме того, Захарова призвала установить лиц, ответственных за это страшное преступление, осуществленное Киевом.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как на Востоке подрывают пропаганду Запада о Буче.

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    1 апреля 2024, 22:20 • Новости дня
    Иран подтвердил убийство Израилем генералов при ударе по генконсульству в Сирии

    КСИР подтвердил гибель генералов в результате израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии

    Иран подтвердил убийство Израилем генералов при ударе по генконсульству в Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала.

    Убиты генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Кроме того, погибли еще пять «сопровождавших их офицеров КСИР»: Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани.

    Подчеркивается, что Захеди и Рахими были «ветеранами священной обороны», то есть Ирано-Иракской войны 1980–1988 годов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Захеди и Рахими названы высокопоставленными военными советникми Ирана в Сирии, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Сообщалось, что в результате был убит высокопоставленный командир КСИР Мохаммад Реза Захеди.

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    2 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан

    Военный эксперт Климов: ВСУ для атаки на Татарстан использовали переделанный гражданский легкомоторный самолет

    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина хочет добиться того, чтобы Россия оголила свою ПВО на фронте. Именно поэтому противник попытался совершить атаку на Татарстан. Для удара Киев мог использовать переделанный легкомоторный самолет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее украинские БПЛА впервые атаковали предприятия в Татарстане.

    «Атака беспилотников по Татарстану была совершена для достижения ряда целей. Во-первых, Украина стремится расширить географию нанесения ударов. Во-вторых, таким образом противник хочет максимально оттянуть наши ПВО с линии фронта в тыл. Третья причина – оказание политического давления на руководство нашей страны», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Удар, вероятно, был нанесен с территории Украины, а конкретно из Сумской или Харьковской областей. Для атаки, судя по всему, использовался большой беспилотник. Таковым мог стать переделанный гражданский легкомоторный самолет, например, Ан-2. На него возможно установить систему дистанционного управления и оснастить дополнительными топливными баками, что позволило ему пролететь большое расстояние», – подчеркивает он.

    «Учитывая форму земного шара, а также разнообразный ландшафт, РЛС могла просто не заметить приближающийся объект. Кроме того, в аппарат могли «вшить» маршрут обхода систем, данные же передал спутник. Следует ожидать, что такие атаки противник все чаще будет прибегать к подобным атакам», – полагает спикер.  

    «Действенным способом защиты от них может являться создание на базе гражданских самолетов, находящихся на хранении, системы круглосуточного воздушного патрулирования. Для этого на машины необходимо установить средства обнаружения. И тогда аппараты можно будет фиксировать еще на подлете. Ну а после того, как они будут засечены, уничтожить их с помощью средств ПВО не составит большого труда», – заключил Климов.

    Ранее украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе объектов нет, но в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения одного из помещений.

    Беспилотный летательный аппарат ударил по нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко» в Нижнекамске, в результате возник пожар. Возгорание было локализовано и ликвидировано в течение 20 минут. Производственный процесс на предприятии не пострадал.

    Как сообщил глава Нижнекамского муниципального района и мэр города Рамиль Муллин, беспилотник, предположительно самолетного типа, был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаки. По его словам, БПЛА был обезврежен, не причинив вреда. Пострадавших в результате атаки не было. Все службы работают в штатном режиме.

    Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны (ОЭС) «Алабуга» в Татарстане. В результате два человека получили ранения. В сообщении ОЭЗ в Telegram-канале говорится, что атаку совершили в 5.45 мск. Сами БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.

    Число пострадавших в результате удара в Елабуге, по последним данным, достигло семи человек. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Все раненые – студенты «Алабуга Политех». Среди них двое несовершеннолетних. Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

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    1 апреля 2024, 17:12 • Новости дня
    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область

    Российская ПВО отразила атаку ВСУ с применением РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку на объекты в Белгородской области.

    В Минобороны России сообщили, что 1 апреля около 16.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

    Ранее российские системы ПВО в ночь на понедельник сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

    Коментарии (4)
    2 апреля 2024, 05:00 • Новости дня
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что «не допускает», а «знает» о новом готовящемся покушении на свою жизнь.

    Как заявила Симоньян, прятаться, исчезать «из публичного поля», сбежав в тайгу, чтоб жить «в избушке» – не для нее, передает РИА «Новости».

    Аудиозапись беседы опубликована в Telegram-канале журналистки Наданы Фридрихсон.

    В июле ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Ксению Собчак.

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    2 апреля 2024, 00:31 • Новости дня
    Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии

    Патрушев заявил о стремлении США и Британии удалить Россию с политической карты мира путем расчленения

    Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вся политика НАТО строится на указаниях Вашингтона, альянс является многолетним источником опасности, кризисов и конфликтов, стремится расчленить Россию и удалить ее с политической карты, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что НАТО позволяет США сохранять американское вооруженное присутствие в Европе, а также осуществлять «неправомерное давление» со стороны Запада на суверенные страны.

    Также НАТО используется Вашингтоном для «гибридных войн», санкций, разведки, кибератак, «акций подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов». НАТО готово задействовать для достижения своих целей даже террористические организации, сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что за 75 лет «НАТО провело более 20 крупных военных операций», также следует помнить о «военных коалициях, формируемых США для удовлетворения своих глобальных амбиций».

    По словам Патрушева, «нелепо звучат попытки блока отречься от имеющихся фактов разрушения городов и стран, уничтожения тысяч мирных людей, а тем более замалчивать их».

    Он указал, что создание НАТО пытались объяснить противодействием «агрессивным устремлениям» Организации Варшавского договора, хотя Варшавский пакт подписали через несколько лет после образования НАТО. Организация Варшавского договора позволила добиться военного паритета в Европе и установить мир, сказал он.

    При этом, как отметил Патрушев, до завершения холодной войны в НАТО вступили всего четыре новых члена, а после распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора произошло несколько волн расширения альянса. Патрушев сказал, что в 1990-е годы НАТО делало вид, что им управляют «прагматики, заинтересованные в едином военно-политическом сотрудничестве с Россией». Однако, отметил он, Запад видел в распаде СССР только «этап противостояния с Россией».

    Он считает ослабление России «как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения» многолетними «стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада».

    «Именно поэтому чиновники в Брюсселе определили наше государство в качестве основного источника угроз для европейской безопасности и прямо закрепили это в стратегической концепции НАТО», – сказал он.

    Напомним, Патрушев заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.

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    1 апреля 2024, 19:16 • Новости дня
    При израильском ударе по посольству Ирана в Сирии погиб генерал КСИР

    Reuters: При израильском ударе по Дамаску погиб генерал КСИР

    При израильском ударе по посольству Ирана в Сирии погиб генерал КСИР
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки Израиля на Дамаск погиб высокопоставленный командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности Ливана.

    Также погибли несколько иранских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по посольству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска.

    Коментарии (38)
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    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

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    Как системы ПВО России стали лучшими в мире

    Президент России отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны. Как сказал Владимир Путин, «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО». Как удалось добиться такого результата, какие именно системы показывают наибольшую эффективность и как будет выглядеть российская ПВО будущего? Подробности

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    Зеленский отправил нациста в Молдавию с особой миссией

    Неожиданная смена посла Украины в Молдавии не сулит Молдавии ничего хорошего. Новым представителем Киева станет Алексей Данилов, недавно отставленный президентом с поста секретаря СНБО. Этот нацист, хам и «ястреб» по-прежнему нужен Владимиру Зеленскому. В Молдавии у него будет важная роль – втянуть Кишинев в войну с Россией. Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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