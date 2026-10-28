Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Беспилотник ВСУ повредил кабину пассажирского поезда в Брянской области
Ковальчук: Дрон ВСУ повредил кабину пассажирского поезда в Брянской области
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинский беспилотник нанес удар по пассажирскому железнодорожному составу на станции Клинцы, повредив кабину рельсового автобуса.
«Украинский беспилотник ударил по пассажирскому железнодорожному составу на станции Клинцы. Повреждена кабина управления рельсового автобуса, следовавшего по маршруту Унеча – Новозыбков… Никто не пострадал», – сообщил Ковальчук в «Макс».
Глава региона добавил, что локомотивная бригада и пассажиры были оперативно эвакуированы в укрытие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинский беспилотник повредил восемь школьных автобусов на предприятии в Стародубе Брянской области.
В пятницу женщина погибла в результате удара украинских войск по рейсовому автобусу в Клинцовском районе региона.
На прошлой неделе гражданин Белоруссии получил ранения из-за атаки дрона на стоянку грузовых автомобилей под Брянском.