Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Останки 12 участников Сталинградской битвы перезахоронили под Волгоградом
УФСБ: В Волгоградской области перезахоронили останки 12 бойцов Красной армии
На воинском кладбище в Калачевском районе Волгоградской области состоялась церемония перезахоронения останков 12 красноармейцев, погибших во время Сталинградской битвы.
Останки павших защитников Родины были с воинскими почестями преданы земле в станице Голубинская, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Советских воинов обнаружили сотрудники ведомства в составе поискового отряда «Поиск-Дон» во время экспедиций, которые проходили в июне и сентябре. Помимо костных останков, специалисты также нашли элементы обмундирования, вооружения, патроны и гильзы.
Торжественная церемония захоронения прошла в рамках закрытия региональной «Вахты памяти». В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники УФСБ. После отпевания останки бойцов опустили в могилу под оружейные залпы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце на месте бывшего нацистского концлагеря в Псковской области поисковики обнаружили останки почти 250 человек.
В сентябре российские и казахстанские специалисты благодаря найденной табличке установили личность погибшего под Смоленском в 1942 году красноармейца.
В прошлом году в Витебском районе Белоруссии нашли останки 147 бойцов Красной армии.