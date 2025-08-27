В Белоруссии перезахоронили останки 147 бойцов Красной армии

Церемония перезахоронения останков 147 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии прошла в агрогородке Вороны Витебского района. Поисковики нашли останки, предположительно, бойцов 134-й и 262-й стрелковых дивизий, госпитальные захоронения 215-й стрелковой дивизии и 17-й гвардейской стрелковой дивизии, относящиеся к 1943-1944 годам. Были обнаружены две медали: «За боевые заслуги» и «Партизану Великой Отечественной войны», а также погоны капитана медслужбы. Останки бойцов предали земле, а память героев почтили минутой молчания. На территории Витебского района расположено 125 воинских захоронений, где покоятся более 66 тыс. защитников Отечества, передает ТАСС.

Поисковые отряды Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России во время экспедиций и полевых разведок в 2023 году обнаружили и перезахоронили останки 1187 красноармейцев и установили имена 38 из них, сообщил председатель ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков.

В 2015 году на кладбище в польском городе Новы-Сонч состоялась церемония перезахоронения около 30 солдат Красной армии, останки которых были эксгумированы в Малопольском воеводстве.

В Волгограде на Мамаевом кургане с соблюдением всех воинских почестей были перезахоронены останки 68 красноармейцев, погибших в боях под Сталинградом в 1942-1943 годах.