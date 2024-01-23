Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.16 комментариев
ДОСААФ в 2023 году перезахоронило останки 1187 красноармейцев
В 2023 году поисковики ДОСААФ обнаружили и перезахоронили останки 1187 красноармейцев
Поисковые отряды Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России во время экспедиций и полевых разведок в 2023 году обнаружили и перезахоронили останки 1 187 красноармейцев и установили имена 38 из них, сообщил председатель ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков.
«В ходе экспедиций и полевых разведок в 2023 году обнаружены и перезахоронены останки 1 187 красноармейцев РККА, установлено 38 имен», – передает ТАСС слова Колмакова.
Он отметил, что ДОСААФ объелиняет 141 поисковый отряд, а в Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ в 2023 году вошли 62 клуба, увеличив их общую численность до 1082.
Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила данные, как польские военнопленные выслуживались перед нацистами. В сообщении «Смерша» говорится, что поляки занимали хлебные и теплые места в лагере для военнопленных «Шталаг-1А», тогда как для военнопленных красноармейцев были специально созданы нечеловеческие условия.