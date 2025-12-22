При обыске у экс-генпрокурора Украины Пискуна в Ницце нашли 3 кг золота

Tекст: Вера Басилая

Обыск в доме Святослава Пискуна в Ницце провела французская полиция совместно с украинскими правоохранительными органами, передает ТАСС.

В ходе следственных действий были обнаружены 90 тыс. евро, 3 кг золота и 18 элитных часов, общая стоимость которых превышает 1 млн евро. Пискун не предоставил документов на происхождение найденной валюты, покупки золота и ввоза часов во Францию.

Французская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в легализации средств, полученных преступным путем. Как сообщает издание, решается вопрос о предъявлении обвинения бывшему генпрокурору.

Сообщается, что изначально Пискуна задержали, однако вскоре отпустили. Найдены были также документы, не связанные с расследованием дела Коломойского, отмечает «Зеркало недели».

Ранее французская полиция провела обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна по запросу украинского госбюро расследований.

В 2019 году Пискун предлагал взыскать с России ренту за 300 лет пользования землями Киевской Руси или взять россиян в рабство.

