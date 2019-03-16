Клинцевич рассказал о традиционной глупости в духе Украины

Сенатор Франц Клинцевич назвал традиционной глупостью в духе современных украинских традиций предложение генпрокурора Украины Святослава Пискуна взыскать с России ренту за 300 лет пользования землями Киевской Руси.

«Вот ведь парадокс: чем глупее реплика, тем сложнее реагировать на нее. Понятно, что нет никакого смысла заниматься просвещением бывшего генерального прокурора Украины. Он все-таки закончил советскую школу, где история была одним из главных предметов», – пояснил Клинцевич, передает РИА «Новости».

Он добавил, что на украинские власти могли ответить на инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина оценить экономические потери Крыма в составе Украины и потребовать от Киева компенсации могли двумя способами: признать справедливыми требования, либо ответить глупостью.

«Вполне в духе нынешних украинских традиций», – подытожил Клинцевич.

Напомним, ранее Пискун предложил взыскать с России ренту за 300 лет пользования землями Киевской Руси.

«Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли. Они используют земли Киевской Руси и за это не платят никакую ренту. Посчитать за 300 лет, взыскать и взять их в рабство, если они не смогут заплатить», – сказал бывший генпрокурор.