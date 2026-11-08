  • Новость часаНа Украине раскрыли полный состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 22:35 • Новости дня

    Гутерреш осудил массовую стрельбу с шестью погибшими в Кракове

    ООН: Гутерреш осудил массовую стрельбу с погибшими в Кракове

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил массовую стрельбу в польском Кракове, в результате которой погибли люди.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко потрясен и опечален массовой стрельбой на главной площади Кракова, в результате которой погибли шесть человек и многие получили ранения, говорится в заявлении на сайте ООН.

    «Он решительно осуждает этот бессмысленный акт насилия и выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу Польши», – заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    Гутерреш также пожелал пострадавшим полного и скорейшего выздоровления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о наличии граждан России среди погибших и пострадавших при стрельбе в Кракове.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил двухдневный национальный траур после убийства шести человек 24-летним радикалом.

    Политолог Николай Межевич назвал вероятной причиной теракта нервный срыв стрелявшего на фоне информационной повестки в республике.

    6 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    Власти Польши объявили о начале конституционной перезагрузки

    Вице-премьер Польши: Власти начали консультации по изменению конституции

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Польши запустили общественные консультации по проекту изменения конституции для разрешения кризиса вокруг Конституционного суда (КС), сообщил вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.

    «Сегодня мы начинаем общественные консультации по этому проекту. Мы приглашаем все неправительственные организации, все ассоциации, все круги поработать вместе с нами над этим проектом, чтобы мы могли его обсудить и чтобы он был максимально тщательно подготовлен для внесения в Сейм», – заявил Косиняк-Камыш.

    По его словам, правящая коалиция переходит ко второму этапу борьбы за конституционную перезагрузку. Для взаимодействия со всеми политическими силами в парламенте создается рабочая группа во главе с председателем фракции Польской крестьянской партии (PSL) Кшиштофом Пашиком, передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш предложил изменить конституцию и полностью сменить состав КС, прекратив полномочия действующих судей и переведя их в статус судей в отставке. По его предложению, новый состав КС изберут на три, пять и девять лет. Инициативу уже поддержали Ягеллонский клуб, Форум гражданского развития (FOR), Хельсинкский фонд по правам человека и 70% представителей юридического сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши Кароль Навроцкий возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на премьер-министра Дональда Туска. В понедельник бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса. В воскресенье генпрокурор Польши Вальдемар Журек заявил о возобновлении работы Конституционного суда через несколько недель.

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    8 ноября 2026, 13:10 • Новости дня
    Политолог: Теракт в Кракове – следствие информационной политики Польши

    Политолог Межевич: Теракт в Кракове – следствие информационной политики Польши

    Политолог: Теракт в Кракове – следствие информационной политики Польши
    @ Kai Jane/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Теракт в Кракове стал серьезным потрясением для рядовых поляков. Причины произошедшего еще предстоит выяснить. Однако уже сейчас понятно, что одной из них может стать нервный срыв стрелявшего на фоне информационной повестки в республике. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Николай Межевич. В субботу в Кракове мужчина открыл стрельбу, погибли шесть человек, более десяти ранены.

    «Польша – очень консервативная страна. А Краков в понимании поляков – это маленький и уютный городок, где из инцидентов может произойти разве что драка возле питейного заведения», – говорит Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    По его словам, случившееся в городе – большая трагедия, которую действительно можно назвать терактом. «Нам еще предстоит дождаться итогов разбирательства, чтобы понять причины произошедшего. Однако уже сейчас понятно: главная проблема в том, что такое стало возможным», – добавил спикер.

    И свою роль в этом могла сыграть как политика Варшавы, так и информационная повестка, создаваемая СМИ, продолжил аналитик. «Польское телевидение сегодня – это новости с жуткими кадрами с Украины, Ирана, сектора Газа, горящая мэрия во Франции и прочие бесчинства в Париже», – перечислил политолог.

    Все это неминуемо влияет на восприятие социальной допустимости, считает Межевич. «Психика у всех разная, у кого-то она может быть довольно слабой. И когда по телевизору 20 часов в сутки показывают ужасы, это неминуемо приводит к печальным результатам», – подчеркнул собеседник.

    «Не последнюю роль в восприятии событий, особенно вокруг украинского кризиса, играет тот факт, что и Россия, и Украина – близкие для Польши страны. Поляк, в отличие от того же француза, может не только увидеть, но и услышать разницу между нашими языками. Другими словами, обычными гражданами противостояние воспринимается как нечто, по меньшей мере, не чужое», – рассуждает эксперт.

    Между тем, несмотря на то что речь идет о трагических событиях, политики могут попытаться использовать инцидент в своих целях. «Так, на парламентских выборах, которые должны состояться в Польше в будущем году, последователи «Права и справедливости» получат дополнительный аргумент для аккуратного дистанцирования от Европы», – заключил Межевич.

    Ранее в польском Кракове произошла стрельба, в результате которой пострадали 16 человек, 13 из них в тяжелом состоянии, шестеро были убиты. Посольство России уже подтвердило, что одна из пострадавших – россиянка. Среди погибших есть гражданин Британии, а в числе раненых – гражданка Португалии.

    Инцидент произошел на Главной рыночной площади. Как сообщили в МВД республики, гражданин открыл стрельбу из проезжающего автомобиля. Позднее СМИ писали, что злоумышленник – 24-летний Михал О. из Свентокшиского воеводства, его ранили при задержании и доставили в местный госпиталь.

    По некоторым данным, стрелявший является бывшим солдатом польской армии. Впрочем, в Минобороны Польши эту информацию опровергают.

    Кроме того, указывалось, что он был одет в камуфляжную одежду, стрелял из длинноствольного ружья армейского образца, а в его автомобиле обнаружили большое количество другого оружия и боеприпасов.

    Согласно заявлению премьер-министра Дональда Туска, в доме мужчины были обнаружены еще три тела. «У нас есть подтверждение. Две женщины и мужчина погибли в доме преступника. Это поистине исключительная трагедия. Есть много признаков того, что это члены его ближайшей семьи», – заявил политик порталу Onet.

    Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал отменить демонстрации у Конституционного трибунала. Таким образом он попросил выразить «уважение к невинным жертвам жестокого нападения в Кракове».

    В свою очередь мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур до 11 ноября.

    Смотрите кадры с места трагедии в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Медведев напомнил о «цветущем саде» Борреля после поджога школы в Лионе

    Медведев отреагировал на поджог французской школы с людьми внутри

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал поджог школы во французском Лионе, напомнив о словах бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про Европу как цветущий сад.

    Медведев прокомментировал инцидент во французском Лионе, где злоумышленники подожгли школу с находящимися внутри людьми, передает РИА «Новости». «В Лионе подожгли школу с людьми внутри. Я помню, что один парень по фамилии Боррель из ЕС описывал Европу как цветущий «сад». Хотели бы посетить такой сад?» – написал Медведев на английском языке в социальной сети X.

    Он приложил к публикации видеокадры из Лиона, на которых запечатлен горящий вход в здание и полыхающие рядом мусорные баки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Ранее неизвестные подожгли ограду лицея на севере Франции на фоне протестов.

    В пятницу неизвестные попытались поджечь лицей во Франции во время занятий.

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    7 ноября 2026, 09:03 • Новости дня
    Любинский назвал обвинения Европы попыткой скрыть внутренний кризис

    Замглавы МИД Любинский объяснил обвинения Европы желанием скрыть кризис

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что европейские страны пытаются переложить на Москву ответственность за внутренние проблемы, обвиняя ее во вмешательстве и дестабилизации обстановки.

    Западные государства стремятся избежать ответственности за внутренний кризис на фоне массовых акций протеста, передает ТАСС.

    «Это давно известная и опробованная на Западе схема: довести ситуацию до кризиса, а ответственность за последствия взвалить на Россию», – отметил Любинский.

    Дипломат добавил, что европейским политикам все равно придется держать ответ перед своими гражданами и анализировать социально-экономические причины происходящих событий. С октября в ряде стран Европы, включая Францию, Италию, Швейцарию и Австрию, проходят массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения, которые перерастают в погромы и столкновения с полицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Ранее акции протеста в семи европейских странах сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией.

    Также масштабные протесты молодежи из-за роста стоимости жизни охватили страны Европы от Франции до Албании и Сербии.

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    7 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Сикорский допустил восстановление отношений с Россией после конфликта

    Глава МИД Польши Сикорский допустил восстановление отношений Варшавы и Москвы

    Сикорский допустил восстановление отношений с Россией после конфликта
    @ Leszek Szymanski/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о возможности восстановления отношений с Россией после окончания конфликта на Украине.

    Глава польской дипломатии допустил подобный сценарий развития событий в интервью порталу SprawdzamTo, передает Lenta.ru.

    «Знаете, некоторым польским политикам даже в голову не приходит мысль, что когда другая сторона меняет свою политику, то мы тоже ее меняем», – подчеркнул Радослав Сикорский.

    Ранее руководитель внешнеполитического ведомства говорил о невозможности достижения договоренностей по прекращению украинского конфликта без прямого участия Киева и европейских государств. Кроме того, дипломат выражал обеспокоенность из-за риска заключения странами Западной Европы соглашений с Москвой в обход государств Восточной Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша и страны Балтии призвали ЕС расторгнуть инвестдоговоры с Россией.

    Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об усилении Варшавой мер безопасности на границе с Россией из-за обнаружения людей с фонариками.

    В сентябре глава польского МИД Радослав Сикорский допустил возможность улучшения двусторонних отношений с Белоруссией. В феврале министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о зависимости будущего глобального баланса сил от событий на Украине.

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    6 ноября 2026, 17:32 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО заметили у границ Калининградской области

    Самолет-разведчик Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить около Калининграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    Борт вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии в понедельник в 15:29 мск, передает РИА «Новости». По состоянию на 17:00 мск самолет находился в воздушном пространстве Польши примерно в 120 км от границ Калининградской области, он совершил один круг и зашел на второй.

    Согласно данным военно-воздушных сил США, дальность действия радиолокационной станции самолета Boeing E-3A Sentry составляет более 400 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик начал патрулирование у границ Калининградской области.

    Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent совершил полет над Латвией и Эстонией.

    В среду самолет радиолокационной разведки США Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ российского региона.

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    6 ноября 2026, 17:58 • Новости дня
    Проект обращения к ООН о прекращении блокады Кубы внесен в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по международным делам внес проект обращения к Генеральной Ассамблее ООН с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы со стороны США.

    Совет Госдумы решил включить проект постановления в порядок работы парламента на 11 ноября, передает РИА «Новости». В обращении депутаты квалифицируют санкционную политику США как недопустимый инструмент внешнеполитического давления.

    В документе отмечается, что блокада противоречит Уставу ООН и принципам международного права. Уточняется, что санкции затрагивают права кубинцев, а после ужесточения ограничений в августе страна практически лишилась импортного топлива.

    Депутаты указывают, что к октябрю ситуация на Кубе привела к гуманитарным проблемам. Госдума выражает солидарность с требованиями о прекращении блокады и подтверждает готовность поддерживать кубинский народ.

    Обращение планируется направить президенту России, в Совет Федерации, правительство, Общественную палату, Генассамблею ООН и другие организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Соединенные Штаты добавили в санкционные списки по Кубе новые организации и танкеры.

    В прошлом месяце Россия поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    Генеральная Ассамблея ООН призвала США отменить санкции против Кубы.

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    6 ноября 2026, 00:33 • Новости дня
    Гринспан укрепила лидерство на предварительном голосовании за пост генсека ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший вице-президент Коста-Рики и глава ЮНКТАД Ребека Гринспан получила поддержку 12 членов Совбеза ООН на восьмом предварительном голосовании по кандидатурам на пост генсека организации, сообщили источники.

    Кандидатура Гринспан получила поддержку 12 из 15 членов Совета Безопасности ООН, три государства выступили против. По сравнению с предыдущим раундом число ее сторонников выросло на одного, а противников сократилось с четырех до трех, передает РИА «Новости».

    Второе место сохранил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого поддержали девять членов Совбеза, четыре выступили против и двое воздержались. На третьей позиции осталась постоянный представитель Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт: за нее проголосовали восемь членов Совбеза, пять высказались против, еще двое воздержались.

    Дипломат из ОАЭ Лана Нуссейбе получила семь голосов в поддержку, шесть членов Совбеза выступили против ее кандидатуры, двое воздержались. Выдвинутый Турцией генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Хади Синирлиоглу заручился тремя голосами, против него высказались восемь членов Совбеза, еще четверо воздержались.

    Члены Совбеза ООН проводят закрытые предварительные голосования, чтобы определить кандидата на пост генерального секретаря, которого затем рекомендуют Генеральной Ассамблее ООН. В бюллетенях для каждого претендента предусмотрены три варианта оценки – «поддерживаю», «не поддерживаю» или «воздерживаюсь», при этом генсек назначается Генассамблеей по рекомендации Совбеза.

    Второй и последний срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гринспан сохранила лидерство по итогам седьмого предварительного голосования за пост генсека ООН.

    В конце сентября бывший вице-президент Коста-Рики вырвалась вперед в борьбе за эту должность после четвертого тайного голосования СБ ООН.

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    6 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    Оппозиция вывесила транспарант «Туск – диктатор» в польском Сейме

    Оппозиция вывесила плакат с критикой Туска в Сейме Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты от польской партии «Право и справедливость» растянули транспарант с надписью «Туск – диктатор» во время выступления председателя Европарламента Роберты Метсолы в Сейме.

    Акция протеста была направлена против присутствовавшего в зале премьер-министра Польши Дональда Туска, передает РИА «Новости».

    Помимо главного баннера, оппозиционные парламентарии продемонстрировали плакаты с обвинениями главы правительства в инициировании государственного переворота и фотографии недавних акций у здания Конституционного суда.

    «Через минуту они начнут петь и продавать часы», – сыронизировал Туск в социальных сетях над поведением политиков.

    Политический кризис в Польше обострился после попыток властей отстранить от исполнения обязанностей руководителей Конституционного суда. Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш предложил внести изменения в конституцию, чтобы досрочно прекратить полномочия действующих судей и избрать новый состав ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши Кароль Навроцкий заявил о вине премьер-министра Дональда Туска в кризисе вокруг Конституционного суда.

    В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе вокруг Конституционного суда.

    На прошлой неделе Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

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    6 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    МИД пригласил директора УНП ООН в Москву

    МИД пригласил директора УНП ООН Монику Джуму посетить Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский пригласил исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Монику Джуму посетить Москву.

    Встреча дипломатов прошла в Вене на полях специальной сессии конференции сторон конвенции ООН против коррупции, сообщает МИД России. Любинский и Джума обсудили борьбу с незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и коррупцией. Отдельное внимание участники уделили финансовой и кадровой ситуации в ООН и проектному сотрудничеству с Москвой.

    Замминистра подтвердил поддержку работы УНП ООН, в том числе за счет ежегодного добровольного взноса в фонд управления. С 2025 года вклад России увеличен до 3 млн долларов.

    Мероприятия в рамках сессии проходили в Вене с 2 по 6 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о намерении России добиваться восстановления авторитета ООН.

    Ранее Дмитрий Любинский обвинил западные страны в попытках узурпировать повестку дня ОБСЕ. До этого он рассказал о негласных контактах с европейцами в ОБСЕ.

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    7 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Захарова призвала к консультациям из-за планов изъять консульство в Гданьске

    Захарова: Планы Гданьска изъять здание консульства России требуют консультаций

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости решать проблемы со зданием генконсульства в Гданьске через консультации.

    «Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу администрация польского Гданьска обратилась в суд с требованием передать в собственность государства здание закрытого генерального консульства России.

    В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости оценки психиатрами слов министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о закрытии российских консульств в Европе.

    Летом 2026 года Захарова отмечала необходимость урегулирования разногласий вокруг здания в Гданьске путем двусторонних консультаций.

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    7 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Россия представила на Генассамблее ООН доклад о восстановлении экосистем

    На Генассамблее ООН представили доклад об экологических проектах России

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Елена Шаройкина сообщила о презентации на Генеральной Ассамблее ООН доклада об объединении усилий российского государства и общества для защиты природы.

    Россия активно участвует в реализации Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, объединяя усилия государства, науки, бизнеса и общественных организаций, пишет ТАСС.

    «Представление работы Национального комитета в официальном выступлении российской делегации на Генеральной Ассамблее ООН – важное подтверждение ее государственного и международного значения», – заявила Шаройкина. Она добавила, что следующим шагом станет развитие прямого сотрудничества с национальными комитетами и профильными организациями других стран.

    Председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров рассказал, что в конце ноября в Москве состоится презентация доклада о результатах многолетней работы по сохранению и восстановлению уникальной экосистемы озера Байкал. Он подчеркнул, что российская концепция реализации Десятилетия ООН отвечает приоритетам внешней политики страны и позволяет предметно представить ее вклад в выполнение международных природоохранных конвенций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о нацеленности России на укрепление взаимодействия государств для сбережения экосистемы Прикаспийского региона.

    В марте в стране анонсировали подготовку сводного национального доклада о проделанной работе по сохранению и восстановлению уникальной природы озера Байкал.

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    6 ноября 2026, 23:57 • Новости дня
    Морская организация ООН сообщила о 25 погибших в Ормузском проливе моряках

    Tекст: Антон Антонов

    По меньшей мере 25 моряков погибли в Ормузском проливе в результате продолжающегося вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, сообщила Международная морская организация ООН.

    Последней жертвой противостояния стал член экипажа танкера Velos Sapphire, который подвергся атаке 5 ноября. Всего с конца февраля в регионе зафиксировали 130 нападений на коммерческие суда. Тысячи членов экипажей остаются заблокированными в акватории Персидского залива, передает ТАСС.

    «Моряки продолжают гибнуть и получать серьезные ранения, оказываться брошенными на произвол судьбы, лишаться возможности вернуться на родину, а также испытывать нехватку предметов первой необходимости, включая воду, продовольствие и медицинскую помощь, в результате продолжающихся геополитических конфликтов», – заявил генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес.

    По итогам пятидневного заседания члены Совета организации призвали страны воздерживаться от незаконных действий, угрожающих безопасности международного судоходства. Домингес пообещал разработать меры для предотвращения жертв и смягчения гуманитарного кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами.

    В четверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал выполнение семи условий со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

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    6 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    ООН: Террористов из «Вилаят Хорасан» обучили применять боевые дроны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Боевики группировки «Вилаят Хорасан» (филиал запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство») получили современные беспилотники и научились их использовать, сказал глава контртеррористического управления ООН Александр Зуев.

    «Государства-члены сообщают нам, что «ИГИЛ-Хорасан» (запрещенная террористическая организация) получила современное тактическое оборудование, включая беспилотные летательные аппараты, а также прошла подготовка по их практическому использованию», – цитирует Зуева РИА «Новости».

    Дипломат отметил использование боевиками искусственного интеллекта для перевода и быстрого распространения пропагандистских материалов на языках государств ШОС. По его словам, перед современными цифровыми методами вербовки оказались крайне уязвимы молодые люди и дети начиная с десятилетнего возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал блокировать доступ террористических группировок к передовым технологиям и беспилотникам.

    В прошлом году борьбу с терроризмом назвали общей задачей для России и стран Центральной Азии.

    Генеральная прокуратура сообщила об организации боевиками ячеек «Вилаят Хорасан» для проведения теракта в «Крокус Сити Холле».

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    6 ноября 2026, 12:04 • Новости дня
    Марокко гарантировало содействие выводу миссии ООН из Западной Сахары

    Марокко пообещало содействовать выводу миссии ООН из Западной Сахары

    Власти Марокко гарантировали полное содействие в закрытии миссии ООН в Западной Сахаре в течение трех месяцев.

    Руководитель ликвидационной комиссии миссии ООН в Западной Сахаре (МООНРЗС) Александр Иванько обсудил с главой МИД Марокко Насером Буритой безопасный вывод миссии из региона, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

    По словам источника, марокканская сторона предложила помощь для своевременного вывода миссии и не рассматривает альтернативные варианты ее продления.

    В течение трех месяцев планируется закрыть 14 объектов ООН, вывезти ценное оборудование и эвакуировать около 120 военных наблюдателей. Примерно 40 наблюдателей, находящихся в отпуске, не вернутся в регион. Также будут уволены около 60 международных и 130 местных сотрудников МООНРЗС, которые получат уведомления о сокращении по причине форс-мажора, добавил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД России заявил об ответственности США и их союзников за сворачивание миссии ООН в Западной Сахаре.

    В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова выразила сожаление в связи с упразднением присутствия представителей ООН в регионе.

    Ранее премьер Испании Педро Санчес столкнулся с опасениями общества по поводу возможного конфликта с Марокко.

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