Генпрокуратура: Боевики «Вилаят Хорасан» устроили теракт в «Крокусе» в интересах Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19 человек по факту теракта в здании «Крокус Сити Холла» направили в во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, указало ведомство на своем сайте.

По версии следствия, деятельность трех ячеек группировки «Вилаят Хорасан», входящей ИГ, была организована на территории России по указанию двух граждан Таджикистана, находящихся в розыске, и неустановленных лиц, действовавших в интересах высшего политического руководства Украины.

В группировку вовлекли фигурантов дела, используя их религиозные чувства, и дали указание совершить теракт в Москве.

Их соучастники предоставляли террористам жилье, транспорт, финансирование, а также изготавливали и перевозили оружие. Непосредственно теракт 22 марта 2024 года, по версии следствия, совершили Рачабализода, Файзов, Мирзоев и Фаридуни, открыв стрельбу по посетителям и подожгли зал. В результате погибло 147 человек, 336 получили травмы, ущерб оценивается в 5,7 млрд рублей. Три человека считаются пропавшими без вести.

Расследование в отношении обвиняемых, находящихся в розыске, продолжается.

Фигурантам дела в зависимости от степени участия предъявлены обвинения в терроризме, незаконном обороте оружия, финансировании и пособничестве терроризму, а также фиктивной регистрации иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что дело «Крокуса» состоит из 427 томов.