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    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    6 ноября 2026, 14:32 • Новости дня

    Китайский электромобиль BYD разогнался до рекордных 503 км в час

    Kuai jishu: Электромобиль китайской BYD побил рекорд скорости для серийных машин

    Tекст: Мария Иванова

    Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайского производителя BYD установил новый рекорд для серийных электромобилей, развив скорость более 503 км в час во время заездов в Абу-Даби.

    Машина смогла преодолеть отметку в 500 км в час, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kuai jishu.

    «Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости… в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 км в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей», – говорится в сообщении.

    В сентябре 2025 года эта же модель разогналась до 496,22 км в час на полигоне в Германии. Таким образом, транспортное средство стало первым в мире серийным автомобилем, превысившим порог скорости в 500 км в час.

    Компания BYD выступает одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Предприятие также развивает направление городского рельсового транспорта, включая систему подвесного монорельса SkyRail.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом немецкой компании Quantum Systems развил скорость 777 км в час.

    В прошлом году китайская компания BYD запланировала оснастить европейские электромобили системой для увеличения запаса хода почти на 470 км за пять минут.

    6 ноября 2026, 10:06 • Новости дня
    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем

    АвтоВАЗ начал оснащать Lada Vesta новым мотором объемом 1,8 литра

    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский концерн «АвтоВАЗ» приступил к оснащению автомобилей семейства Lada Vesta новым поколением флагманского двигателя объемом 1,8 литра и мощностью 132 лошадиные силы.

    Производитель объявил о значительном обновлении модели: теперь на все модификации Vesta устанавливается двигатель нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции», – заявили в компании. Мотор развивает мощность 132 лошадиные силы при крутящем моменте 175 Нм. Это позволило увеличить максимальную скорость обновленного автомобиля до 192 км в час, а время разгона до 100 км в час сократилось до 10 секунд. Смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 км.

    Двигатели 1,8 нового поколения устанавливаются на LADA Vesta, начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 рублей. Отдельные версии Vesta также получили дополнительные системы комфорта и безопасности. Обновленные машины уже отправлены официальным дилерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полноприводную гибридную модификацию кроссовера Lada Azimut решили оснащать аккумулятором российской разработки.

    Также глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства нового кроссовера Lada Azimut историческим событием для автомобильной промышленности.

     Руководитель Минпромторга Антон Алиханов признался в готовности приобрести отечественный кроссовер Lada Azimut для личного пользования.

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    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Покупатели забронировали все электромобили Ferrari Luce на 2027 год

    Гендиректор Ferrari сообщил о бронировании всех электромобилей Luce на 2027 год

    Покупатели забронировали все электромобили Ferrari Luce на 2027 год
    @ Marco Destefanis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор компании Ferrari Бенедетто Виньи заявил, что все электромобили Luce, производство которых запланировано на 2027 год, уже забронированы покупателями.

    Первый полностью электрический автомобиль Ferrari Luce вызвал высокий спрос у клиентов, передает РИА «Новости». «Все заказы на 2027 год уже распределены», – заявил Виньи. Он отметил, что первый в истории Luce продали на аукционе за 40 млн долларов. Точное число электромобилей, запланированных к производству на следующий год, глава Ferrari не указал.

    В конце июля Financial Times сообщала, что в 2026 году компания планирует продать менее 500 электромобилей. Долгосрочный план подразумевает продажу около 600 машин в год. Начало поставок электромобилей Luce ожидается в четвертом квартале.

    Ferrari представила свою первую электрическую модель в конце мая. Дизайн полноприводного четырехдверного седана разработала студия Love From под руководством бывшего руководителя отдела дизайна Apple Джони Айва. Новинка подверглась критике в соцсетях, из-за чего капитализация компании за день упала почти на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом вторичный рынок электромобилей в России преодолел исторический рубеж в три тысячи реализованных машин.

    В мае инновационный дизайн электромобиля Luce вызвал резкую критику в социальных сетях.

    Итальянский автопроизводитель Ferrari представил в Риме полностью электрическую модель Ferrari Luce.

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    6 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц

    Газпром установил четвертый за ноябрь рекорд суточных поставок газа в Китай

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» в очередной раз обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд суточного объема экспорта энергоносителей по газопроводу зафиксировали 5 ноября, сообщает Газпром.

    В корпорации уточнили, что этот абсолютный максимум стал уже четвертым с начала текущего месяца.

    Поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской компанией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В среду компания обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай.

    В понедельник корпорация отчиталась об обновлении исторического максимума суточных поставок природного газа китайским потребителям по этой магистрали.

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    6 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    Китайская компания создала деревянный обтекатель для ракет-носителей

    SCMP: В Китае изготовили ракетный обтекатель из дерева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайское коммерческое предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет-носителей с наружной обшивкой из дерева ради снижения производственных затрат.

    Китайская коммерческая компания Light Year Explorer изготовила ракетный обтекатель с внешней оболочкой из дерева в рамках программы по созданию дешевых серийных ракет-носителей, пишет SCMP.

    Конструкция защитной оболочки выполнена из формованной аэродинамической фанеры низкой плотности. Она опирается на внутренний металлический каркас, который принимает на себя основные нагрузки при запуске.

    Базирующаяся в провинции Цзянсу компания заявила, что подобная конфигурация не уступает традиционным композитным обтекателям по весу, структурной жесткости, радиопрозрачности и уровню шумоподавления. При этом разработка позволяет значительно сократить время производства и снизить финансовые расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Также частная аэрокосмическая компания LandSpace протестировала двигатели многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 Y-2.

    Кроме того, компания LandSpace успешно запустила усовершенствованную жидкотопливную ракету-носитель Zhuque-2 Y5.

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    5 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    GAC Toyota решила отозвать 121 тыс. автомобилей в Китае из-за дефектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания GAC Toyota планирует отозвать в Китае более 121 тыс. автомобилей из-за различных технических дефектов, в том числе проблем с рулевым управлением и тормозной системой.

    Отзыв начнется 4 ноября и затронет 100,1 тыс. автомобилей модели bZ3X, произведенных с 27 февраля 2025 по 26 марта 2026 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

    В отзываемых bZ3X выявлена недостаточно продуманная конструкция гайки крепления тяги переднего стабилизатора, что может привести к ее ослаблению и появлению постороннего шума.

    Также компания отзовет 18,1 тыс. автомобилей модели bZ7, произведенных с 28 октября 2025 по 3 августа 2026 года, и 2,9 тыс. автомобилей той же модели, выпущенных с 10 марта по 15 мая этого года.

    В машинах bZ7, произведенных с октября прошлого года, из-за недостатков программы управления функцией комфортной парковки может быть снижено тормозное усилие. В автомобилях, выпущенных с марта по май, выявлена угроза непреднамеренного поворота руля при активации интегрированной функции помощи. Отмечается, что компания бесплатно устранит все выявленные дефекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе автопроизводитель Tesla столкнулся с необходимостью отзыва 3 млн электромобилей в Китае из-за проблемы с дверными ручками.

    В мае южнокорейский автопроизводитель Hyundai запланировал вернуть в сервисные центры более 54 тыс. машин Elantra из-за возможного перегрева блока управления.

    В апреле китайский автопроизводитель FAW решил отозвать 14 тыс. грузовиков CA4180 на территории России для устранения документарных нарушений и возможной замены комплектующих.

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    6 ноября 2026, 10:32 • Новости дня
    Маск заявил о сворачивании производства Cybertruck в Техасе

    Маск: Tesla свернет выпуск Cybertruck в Техасе ради беспилотных Cybercab

    Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что примерно в середине следующего года производство электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas начнет сворачиваться ради расширения выпуска беспилотных такси Cybercab.

    «Tesla примерно в середине следующего года будет сворачивать производство Cybertruck на Gigafactory Texas, чтобы освободить место для наращивания производства Cybercab», – сообщил Маск в соцсети.

    Cybercab представляет собой двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса. По данным компании, поездки на таких роботакси уже доступны в некоторых районах Остина, штат Техас, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Tesla выпустила на дороги Техаса полностью автономные двухместные автомобили Cybercab.

    В апреле Илон Маск запустил сборку этих автомобилей без руля и педалей.

    В марте пикап Tesla Cibertrack попал в России в обновленный перечень автомобилей с повышенным транспортным налогом.

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    6 ноября 2026, 06:07 • Новости дня
    Китай запустил три спутника дистанционного зондирования Земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская народная республика успешно вывела на орбиту три спутника серии Yaogan-51 («Яогань-51»), предназначенных для дистанционного зондирования Земли.

    Космические аппараты под номерами 07, 08 и 09 были запущены с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в четверг в 23.58 по пекинскому времени (18.58 мск) с помощью ракеты-носителя Changzheng-2C («Чанчжэн-2-си»), передает ТАСС со ссылкой на заявление Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

    Спутники предназначены главным образом для проведения научных экспериментов и исследования электромагнитной обстановки. Для ракет серии Changzheng этот запуск стал 675-м.

    Changzheng-2C – одноразовая жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Ее высота составляет 42 метра, диаметр – 3,35 метра, стартовая масса – около 230 т, а грузоподъемность достигает 3,85 т.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты. В сентябре Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-4В» с шестью спутниками дистанционного зондирования Земли. В августе Россия и Китай запланировали обсудить технологическое партнерство в космической сфере на форуме в Хабаровске.

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    6 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Участники автосалонов-мошенников получили от шести до 15 лет колонии

    Суд в Саратове приговорил десятерых мошенников с подержанными автомобилями

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Саратове вынесли приговор 10 участникам преступной группы из разных регионов России, похитившим у автовладельцев более 143 млн рублей, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

    Кировский райсуд Саратова приговорил подсудимых к срокам от шести до 15 лет лишения свободы. Они признаны виновными в организации преступного сообщества и мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Как установил суд, 36-летний житель Рязани создал сеть автосалонов по перепродаже подержанных машин в нескольких регионах, объединив три группы в Саратове, Воронеже и Москве. Подбором клиентов занимался подконтрольный кол-центр в Рязани.

    Сообщники получали автомобили от клиентов и продавали их по заниженной цене за наличный расчет. Прежним владельцам они заявляли, что машины проданы в кредит, и задерживали выплаты. Тем, кто обращался в суд, переводились незначительные суммы. За 11 месяцев от действий преступников пострадали более ста автовладельцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Саратовской области суд вынес приговор банде из 33 человек за организацию незаконного въезда в Россию шести тысяч мигрантов.

    В декабре 2025 года в Москве вынесли приговоры девяти соучастникам преступного сообщества, укравших более 39 млн рублей с помощью мошеннических кол-центров.

    В августе саратовские полицейские пресекли деятельность группы, инсценировавшей дефекты в автомобилях ради компенсаций от дилеров.

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    6 ноября 2026, 08:55 • Новости дня
    Адвокат предупредил о признании виновным в ДТП из-за летних шин зимой

    Адвокат Рощин: Летние шины зимой могут стать доказательством вины в ДТП

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водитель, попавший в ДТП зимой на летней резине из-за утраты контроля над автомобилем, может быть признан виновником вне зависимости от действий других участников аварии, рассказал адвокат Дмитрий Рощин.

    «Если экспертиза установит, что из-за несоответствия шин погодным условиям водитель утратил контроль над автомобилем, суды могут квалифицировать такие действия, как нарушение ПДД РФ. Это влечет признание водителя виновным в ДТП независимо от действий других участников движения», – заявил Рощин РИА «Новости».

    Использование летних шин на заснеженной или обледенелой дороге увеличивает тормозной путь и снижает управляемость автомобиля, подчеркнул адвокат.

    Он отметил, что в одном из судебных дел привлеченный эксперт установил, что движение автомобиля даже со скоростью 30-40 километров в час с летними шинами по заснеженному покрытию не обеспечивало водителю постоянный контроль за движением автомобиля при торможении. На основании данных выводов была установлена вина в ДТП одного из его участников.

    Езда на летних шинах запрещена с 1 декабря по 1 марта, региональные власти могут увеличить срок действия запрета с учетом климатических условий. За нарушение предусмотрено административное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду водителям в Москве рекомендовали отказаться от поездок на летней резине в связи с непогодой.

    Ранее Минтранс сообщил об обязательности перехода на зимние шины до 1 декабря.

    Также депутат Госдумы Павел Федяев заявил о возможности усугубления ответственности водителей при аварии из-за использования резины не по сезону.

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    6 ноября 2026, 09:26 • Новости дня
    Продажи электромобилей в России установили исторический рекорд

    Автостат: Продажи электромобилей в России в октябре стали рекордными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В октябре продажи электромобилей в России выросли в 2,5 раза в годовом выражении и превысили 4 тыс. единиц, что стало рекордным результатом за всю историю наблюдений, сообщило агентство «Автостат».

    «В октябре на российском рынке было реализовано 4030 электрокаров. Это в 2,5 раза больше, чем в октябре прошлого года (1614 штук). Это абсолютный рекорд за всю историю наших наблюдений», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

    Рыночная доля сегмента чистых электромобилей (BEV) выросла до 3% с сентябрьской доли в 2,6%. В августе показатель составлял 1,9%, в июле – 1,3%. В первом полугодии на электрокары приходилось 0,6% всего российского рынка новых легковых автомобилей.

    Самой продаваемой маркой в октябре стал Changan Qiyuan Q05 с показателем 1085 авто. В топ-5 также вошли Toyota BZ3X (983 штуки), Evolute I-Joy (593 машины), UMO 5 (395 автомобилей) и Avatr 11 (95 штук).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский бизнес оформил в лизинг 11,8 тыс. новых и подержанных гибридов и электромобилей.

    Также российский автомобильный рынок пополнило рекордное число новых моделей машин.

    Кроме того, вторичный рынок электромобилей в России преодолел исторический рубеж в 3 тыс. реализованных машин.

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    6 ноября 2026, 10:03 • Новости дня
    В ДТП со скорой под Архангельском пострадали четыре человека

    В результате опрокидывания скорой под Архангельском пострадали четыре человека

    Tекст: Вера Басилая

    В Приморском округе Архангельской области автомобиль скорой помощи съехал в кювет и опрокинулся на дороге к аэропорту, в результате чего пострадали четыре человека.

    Авария произошла на участке федеральной автодороги, ведущей к международному аэропорту Архангельск от трассы М-8 «Холмогоры», сообщает региональное УМВД.

    Водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги в кювет и перевернулось.

    В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пациентка, которую перевозили лежа на носилках, ее госпитализировали с травмами. Водителю и двум другим пассажирам также потребовалась медицинская помощь. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на трассе в Архангельской области опрокинулась машина скорой помощи.

    В Омской области четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи.

    В Находке Приморского края четыре человека получили травмы в результате ДТП с грузовиком и скорой.

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    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

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    6 ноября 2026, 13:42 • Новости дня
    В Китае появилось приложение для защиты от спонтанных покупок

    SCMP: В Китае создали мини-программу для контроля над импульсивными покупками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии фестиваля шопинга в Китае стало популярным мини-приложение в WeChat, которое помогает пользователям бороться со спонтанными покупками путем коллективного одобрения трат.

    Мини-программа под названием «Кошелек, пожалуйста, подожди» позволяет потребителям контролировать свои импульсивные покупки, передает SCMP.

    Бесплатный инструмент использует принципы корпоративных финансов, передавая решение о повседневных покупках на суд других пользователей.

    Пользователи могут отправлять запросы на покупку с указанием товара, его цены, причин, по которым они хотят его купить, а также возможных более дешевых альтернатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов рассказал о способах снижения количества импульсивных покупок за счет лимитирования трат.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой обязать маркетплейсы внедрить функцию самозапрета на покупки.

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    6 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Сармановском районе Татарстана автомобиль Lada Xray выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли водитель и три пассажира легковой машины, в том числе младенец.

    В Сармановском районе Татарстана 45-летняя женщина за рулем Lada Xray выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает Госавтоинспекция региона.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и три пассажира 2004, 2007 и 2026 годов рождения скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Еще одна девушка-пассажир выжила и была госпитализирована.

    Трагедия произошла на 30-м км автодороги Набережные Челны – Сарманово. Для выяснения обстоятельств автокатастрофы на место выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев, добавили в прокуратуре Татарстана. Ведомство взяло ход процессуальной проверки на контроль.

    До этого в республике в аварии погибли водитель и трехмесячный ребенок. В августе в Татарстане в ДТП погибли женщина и двое детей.


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    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    У Франции закончились деньги на социализм

    Крупнейшие за последние годы протесты прокатились по Франции в середине недели. Люди недовольны огромными налогами и снижением уровня жизни, а в это время руководство страны отчаянно ищет, где найти несколько десятков миллиардов евро. Почему министр экономики заявляет, что «французская экономика зашла в тупик» – и куда исчезло благосостояние Франции? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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