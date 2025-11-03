Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».0 комментариев
Депутат Федяев заявил о признании шин не по сезону отягчающим фактором в ДТП
Депутат Федяев заявил о признании шин не по сезону отягчающим фактором при ДТП
Использование резины, не подходящей к сезону, может усугубить ответственность водителей при аварии и повлиять на решение о виновности, заявил депутат Госдумы Павел Федяев.
Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия») разъяснил детали применения сезонных шин на территории России.
Депутат напомнил, что требования к сезонной замене автопокрышек закреплены в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Депутат отметил: «Правила действуют для всех транспортных средств категорий M1 и N1 (легковые автомобили и легкие грузовики). Зимние шины должны быть на всех колесах. В случае ДТП этот факт может быть признан отягчающим обстоятельством, так как напрямую влияет на управляемость и тормозной путь», сообщает ТАСС.
В техрегламенте зафиксированы четкие сроки: зимние шины обязательны с первого декабря по двадцать восьмое февраля. Вместе с тем, Федяев подчеркнул, что регионы России вправе самостоятельно удлинять периоды, в которые действует запрет на использование неподходящих по сезону шин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федяев ранее напомнил владельцам автомобилей о штрафе в 500 рублей за несоблюдение сезонной смены шин, что затрагивает все регионы России.
В Минтрансе рекомендовали переходить на зимние шины при среднесуточной температуре около плюс пяти-семи градусов Цельсия и не позднее 1 декабря.
Синоптик Евгений Тишковец заявил, что в середине ноября в Москве наступит метеозима и у автомобилистов остается почти две недели, чтобы переобуться на зимние шины.