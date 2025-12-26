Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Две женщины пострадали при атаке дронов ВСУ под Шебекино
В селе Зимовное под Шебекино Белгородской области в результате взрыва боеприпаса две женщины получили различные травмы, одна из них отказалась от госпитализации.
Две женщины пострадали в селе Зимовье Шебекинского округа Белгородской области в результате детонации неустановленного боеприпаса, передает ТАСС.
По данным регионального оперштаба, одна из пострадавших получила закрытую черепно-мозговую травму, ей была оказана помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Вторая женщина с баротравмой и травмой глаза направлена в областную клиническую больницу.
В сообщении уточняется, что взрыв повредил остекление в четырех частных домах и перебил газовую трубу. Власти отмечают, что приняли необходимые меры для устранения повреждений и оказания помощи пострадавшим жителям.
Одновременно ВСУ с помощью дронов атаковали еще несколько муниципалитетов в регионе. В селе Замостье Грайворонского округа поврежден гараж, в селе Мощеное сгорел автомобиль, а в селе Солоти Валуйского округа у машины выбиты стекла и поврежден перед кузов.
В районе поселка Пятницкое Волоконовского округа от детонации FPV-дронов повреждены два грузовика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории порта Темрюка в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами.
В Шебекино дрон атаковал автомобиль «ГАЗель», и мужчина получил ранения, после чего был доставлен в больницу.
В Запорожской области в результате атаки дронов ВСУ десятки населенных пунктов остались без электроснабжения.