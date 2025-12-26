Две женщины пострадали при атаке дронов ВСУ под Шебекино

Tекст: Денис Тельманов

Две женщины пострадали в селе Зимовье Шебекинского округа Белгородской области в результате детонации неустановленного боеприпаса, передает ТАСС.

По данным регионального оперштаба, одна из пострадавших получила закрытую черепно-мозговую травму, ей была оказана помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Вторая женщина с баротравмой и травмой глаза направлена в областную клиническую больницу.

В сообщении уточняется, что взрыв повредил остекление в четырех частных домах и перебил газовую трубу. Власти отмечают, что приняли необходимые меры для устранения повреждений и оказания помощи пострадавшим жителям.

Одновременно ВСУ с помощью дронов атаковали еще несколько муниципалитетов в регионе. В селе Замостье Грайворонского округа поврежден гараж, в селе Мощеное сгорел автомобиль, а в селе Солоти Валуйского округа у машины выбиты стекла и поврежден перед кузов.

В районе поселка Пятницкое Волоконовского округа от детонации FPV-дронов повреждены два грузовика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории порта Темрюка в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами.

В Шебекино дрон атаковал автомобиль «ГАЗель», и мужчина получил ранения, после чего был доставлен в больницу.

В Запорожской области в результате атаки дронов ВСУ десятки населенных пунктов остались без электроснабжения.