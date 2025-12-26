Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
ВСУ вывели из строя электросети в Запорожской области
Более 14 тысяч абонентов Запорожской области лишились света после атаки дронов ВСУ
В результате атаки дронов ВСУ в Запорожской области без электроснабжения остались жители десяти населенных пунктов, включая села и частично город Пологи, сообщили власти региона.
Более 14 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электроэнергии после удара украинских беспилотников по электрическим сетям. Губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что инцидент произошел в Пологовском муниципальном округе – пострадали линия электропередачи и инфраструктура.
В результате обесточены села Басань, Тарасовка, Новофедоровка, Павловское, Ожерельное, Инженерное, Шевченково, Григоровка, Семеновка, а также частично город Пологи. Всего без электричества остались 14132 абонента.
Восстановительные работы должны начаться в ближайшее время. По словам Балицкого, специалисты уже выехали к месту ЧП для проведения оценки ущерба и подготовки к восстановлению электроснабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ровно месяц назад Балицкий заявил, что около 40 тыс. жителей Запорожской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ. Позже удары дронов Украины повлекли отключение электроэнергии в части Мелитополя и других районов.
В целом, в декабре перебои с электроснабжением происходили неоднократно не только из-за атак ВСУ, но и из-за неблагоприятной погоды.