«Единая Россия» провела памятные митинги ко Дню воинов-интернационалистов

Tекст: Ольга Иванова

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов по всей России проходят памятные митинги, церемонии возложения цветов, а также поздравления ветеранов боевых действий. Так, в Москве более 300 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» вместе с участниками СВО, ветеранами Афганистана и других конфликтов почтили память погибших у памятника «Воинам-интернационалистам» на Поклонной горе, где состоялась минута молчания.

Руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии» Александр Амелин отметил: «Советские воины воевали не за медали, а за интересы нашей страны, выполняли свой воинский долг. И советский воин, и российский воин никогда не начинал войны первой, но всегда её завершал с честью и достоинством. Так было в Афганистане, так будет и на Донбассе». По его словам, для нынешнего поколения это часть общей истории и Великой Победы.

В этот день в Москве также прошла выставка, посвящённая Афганскому конфликту, и возложение цветов к памятнику «Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане». Во Владимире единороссы и молодежные организации провели памятный митинг с участием ветеранов, родных погибших и военнослужащих, где почтили память погибших и возложили цветы к мемориалу. Особое внимание уделили Александру Жабину – ветерану Афганистана и обладателю ордена Красной Звезды, который продолжает поддерживать семьи погибших воинов и занимается патриотическим воспитанием молодежи.

В Луганской Народной Республике партийные активисты поздравили воинов-интернационалистов, вручили подарки и слова поддержки. Медработник Елена Бруенкова из Алчевска рассказала о своей службе в Кабуле и выразила благодарность нынешним защитникам страны; учитель Сергей Миклушевский из Луганска получил благодарность за вклад в патриотическое воспитание. В Первомайске активисты и местные единороссы навестили ветерана Артура Манакова, который несмотря на проблемы со здоровьем, помогает собирать гуманитарную помощь для участников спецоперации.

В Беловской средней школе ЛНР торжественно открыли «Парту Героя» в честь погибшего в Афганистане Олега Семешкина, выпускника школы и кавалера государственных наград. Подобных парт в регионе установлено уже более 600 – они посвящены героям Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, защитникам Донбасса и участникам СВО. Освящение патриотических ценностей для школьников сопровождается выступлениями творческих коллективов и рассказами о героях.

В Херсонской области партийные активисты и представители «Боевого братства» навестили ветеранов и семьи погибших, передали солдатские наборы и оказали помощь участникам войны в Афганистане. Глава местного отделения Владимир Басов подчеркнул, что каждый из военнослужащих, независимо от должности, выполнил свой долг – кто-то вернулся, а кто-то остался навсегда «за речкой».

Памятные мероприятия прошли также в Мариуполе, где участники возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, в Иркутске и Новосибирске. В Новосибирске молодогвардейцы вместе с губернатором Андреем Травниковым и мэром Максимом Кудрявцевым почтили память погибших, возложив цветы к мемориалу.