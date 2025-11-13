Производитель украинской ракеты «Фламинго» оказался связан с коррупционным делом

Tекст: Денис Тельманов

Центр противодействия коррупции Украины заявил о выявлении причастности фигуранта коррупционного дела Игоря Фурсенко к фирме Fire Point – производителю новой ракеты «Фламинго», сообщает ТАСС.

Уточняется, что Fire Point считается одним из крупнейших получателей бюджетных средств Минобороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что назначение «человека Миндича» администратором Fire Point вызывает вопросы, а вскоре, по данным Politico, возможны рейды НАБУ в Минобороны.

В сообщении говорится: «Скоро мы можем узнать, насколько «случайно» Fire Point получил 10% оборонных закупок страны».

Украинские СМИ сообщают, что конечным бенефициаром Fire Point может быть бизнесмен Тимур Миндич, однако официально владельцем числится Егор Скалига, а совладельцем – главный инженер Денис Штилерман.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что среди возможных совладельцев числится также Игорь Хмелев – давний друг Миндича, фигурирующий в делах НАБУ под прозвищем Шмель. Железняк также допустил связь Fire Point с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Ранее в САП утверждали, что Миндич оказывал давление на бывшего министра обороны и нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова, в частности лоббировал закупку бракованных бронежилетов у своей фирмы «Миликон». По данным Politico, НАБУ скоро может провести обыски в министерстве обороны в рамках расследования по делу Миндича.

10 ноября НАБУ и САП инициировали крупную антикоррупционную операцию «Мидас» с обысками у Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, а также в «Энергоатоме». В числе обвиняемых, помимо Миндича и его окружения, оказались бывший вице-премьер Алексей Чернышов и ряд топ-менеджеров энергетических компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская компания Fire Point оказалась объектом антикоррупционного расследования по подозрению в завышении стоимости госзаказов на дроны.

Вооруженные силы России с 25 по 31 октября нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине, в том числе по цехам сборки крылатых ракет «Фламинго».

Появились фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго», на которых засвидетельствованы детали китайского производства и двигатель советского или чешского типа.

