Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Появились фото обломков сбитой новейшей украинской ракеты «Фламинго»
Опубликованы первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго», на них зафиксированы детали китайского производства и двигатель советского или чешского типа.
Военные паблики опубликовали первые снимки обломков новейшей украинской крылатой ракеты «Фламинго», передает Ura.ru со ссылкой на военные Telegram-каналы.
На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, среди которых обнаружены детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.
Отмечается, что ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России.
Указывается, что ракета произведена максимально дешево.
Ранее СМИ сообщали, что у Украины нет финансовых возможностей для производства ракет, в том числе для производства крылатых ракет «Фламинго».