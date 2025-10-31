Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.2 комментария
ВС России поразили цеха сборки ракет «Фламинго»
С 25 по 31 октября в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками, поразив, в частности, цеха сборки крылатых ракет «Фламинго», отчитались в Минобороны.
Кроме того удары наносились по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины и объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, транспортной инфраструктура, подвижным железнодорожным составам, использовавшимся для перевозок вооружения и техники ВСУ, а также военным аэродромам, арсеналам, местам хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За прошедшую неделю средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, десять снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1,7 тыс. беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 93 879 беспилотников, 633 ЗРК, 25 773 танка и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 943 орудия полевой артиллерии и миномета, 45 383 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине.
За день до этого ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.
До этого ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.