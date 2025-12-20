Сотрудники военкомата в Харькове бросили мужчину с инфарктом на асфальте

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники военкомата в Харькове на Украине попытались насильно мобилизовать мужчину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

По словам журналистов, военные волокли мужчину по асфальту к машине без опознавательных знаков, при этом полиции рядом не было.

На видео, опубликованном «Страной.ua», видно, как мужчины в военной форме тянут человека к автомобилю, после чего ему становилось плохо с сердцем, и он просил вызвать скорую помощь. Сотрудники военкомата, по данным издания, оставили мужчину на асфальте и уехали.

Отмечается, что подобные случаи насильственной мобилизации на Украине происходят регулярно. В интернете распространяются кадры, где мужчин увозят в микроавтобусах, применяя силу и иногда избивая их. Такие действия уже вызвали волну протестов и недовольства среди жителей страны.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что нарушения со стороны сотрудников военкоматов приобрели массовый характер. Он отмечал, что военкоматы злоупотребляют полномочиями, избивают людей, сбивают их машинами и провоцируют ДТП, чтобы задерживать граждан призывного возраста.

