Мужчина в одесском ТЦК попытался свести счеты с жизнью
Доставленный в территориальный центр комплектования Одесской области (ТЦК, украинский аналог военкомата) мужчина попытался покончить с собой, сообщает украинская пресса.
Доставленный в одесский военкомат мужчина заявил, что ехал на велосипеде после тренировки по тайскому боксу, когда его остановили и забрали деньги и телефон, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Он заявлял, что имеет отсрочку от службы из-за операции на глазах, и пояснял, что непригоден к военной службе, однако соответствующих документов при себе не имел.
Одесский ТЦК сообщил, что мужчину привезли в Киевский районный военкомат по причине нахождения его в розыске за нарушение правил воинского учета, и соответствующие документы, указывающие на его непригодность, отсутствовали.
Во время стандартных процедур гражданин попытался причинить себе вред, чтобы избежать призыва и оказать давление на сотрудников военкомата. На место вызвали скорую помощь и полицию, но мужчина проявлял сильную агрессию, угрожал врачам и военнослужащим ножом и мешал оказанию ему медицинской помощи. В итоге мужчину удалось госпитализировать, заявили в ТЦК.
