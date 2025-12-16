США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса

AFP: США на переговорах в Берлине потребовали полного вывода ВСУ из Донбасса

Tекст: Вера Басилая

По данным AFP, США на переговорах с Украиной в Берлине настаивают на полном выводе украинских войск из Донбасса, передает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что американская сторона по этому вопросу придерживается позиции России.

Издание Politico сообщило, что Украина отклонила предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что по Конституции России вся территория Донбасса считается российской.