Минфин США объявил о санкциях против крупнейших нефтяных компаний России

Tекст: Ирма Каплан

Несколько десятков дочерних компаний российских «Роснефти» и «Лукойла» попали в санкционный список США, в связи с якобы с «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на Украине», сказано в релизе финансового ведомства.

«Эти действия усиливают давление на энергетический сектор России и снижают способность Кремля получать доходы для своей военной машины <...>. США будут продолжать выступать за мирное урегулирование, а постоянный мир полностью зависит от готовности России добросовестно вести переговоры», – заявили в Минфине США.

Глава ведомства, Скотт Бессент добавил, что сейчас самое время остановить огонь, а якобы нежелание этого со стороны России заставляет США предпринимать подобные меры, к чему Минфин призывает и своих сторонников.

«Сегодняшняя акция нацелена на две крупнейшие нефтяные компании России – ОАО Нефтяная компания «Роснефть» и ОАО «Лукойл». <...> Все компании, 50% или более которых прямо или косвенно принадлежат «Роснефти» и «Лукойлу», попадают под санкции в соответствии с приказом 14024, даже если они не указаны в документах Минфина», – сообщили в ведомстве.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявлял, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня.