Посол Корчунов сообщил о планах НАТО устроить морскую блокаду России
Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
По его словам, страны НАТО разрабатывают планы частичной или полной морской блокады России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что альянс уже продемонстрировал готовность применять свои военно-морские силы для ограничения свободы судоходства, что, по словам дипломата, нарушает фундаментальные нормы международного права.
Корчунов заявил: «Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права. Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны. Недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя».
По данным российских властей, в последние годы НАТО усилило активность у западных границ России и расширяет свои инициативы под предлогом «сдерживания российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность этим процессом, а в МИД РФ подчеркивали, что Россия открыта к диалогу с НАТО, но только на равных условиях, и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию Европы.
