Bild: Одновременные учения России и НАТО на Балтике увеличат риск эскалации

Tекст: Вера Басилая

Маневры натовских военных кораблей в Балтийском море начинаются одновременно с российскими на следующей неделе, передает ТАСС.

Учения НАТО Baltops-2025 стартуют 3 июня и традиционно проходят с 1972 года, однако в этот раз Россия запланировала свои маневры в регионе на месяц раньше обычного. В российские учения задействованы более 20 боевых кораблей.

Как отмечает Bild, существует риск опасного сближения между кораблями России и НАТО, что может спровоцировать эскалацию. Эксперт Мориц Браке, старший научный сотрудник аналитического центра CASSIS Боннского университета, заявил, что происходящее в Балтийском море таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию. Он также отметил вероятность провокаций.

Руководитель отдела военно-морской стратегии и безопасности при Университете Киля Йоханнес Петерс считает, что Россия использует маневры для разведки и наблюдения за действиями НАТО, что, по его словам, является легитимным. Он подчеркнул, что Москва демонстрирует свою силу и способность действовать в регионе.

Ранее в Балтийском море начались масштабные учения с участием более 20 кораблей и около 3 тыс. военнослужащих из нескольких военных округов.