Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?5 комментариев
Балтфлот начал совместные учения с Северным флотом и ВКС
В Балтийском море начались масштабные учения, в которых задействованы более 20 кораблей и около 3 тыс. военнослужащих из нескольких военных округов.
Плановые учения по обороне пунктов базирования начались с участием Балтийского и Северного флотов при поддержке Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов, передает ТАСС.
Пресс-служба Балтийского флота сообщила: «В акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации ВКС, Московского и Ленинградского военных округов. В настоящее время корабли вышли из пунктов базирования и произвели развертывание в назначенные районы Балтийского моря для выполнения учебно-боевых задач».
В маневрах задействовано более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли, малые противолодочные корабли, тральщики. В учениях участвуют до 3 тыс. военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники.
Флотские экипажи на полигонах боевой подготовки отрабатывают противолодочные задачи, защиту от безэкипажных катеров, проводят практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев отметил, что Балтийский флот активно укрепляет свои позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств. Корабли Балтийского флота поразили цели на учениях в Балтийском море. В ходе учений у побережья Калининградской области корабль Балтийского флота применил практическую торпеду по условной подводной цели.