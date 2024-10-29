Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
Путин заявил о 94% оснащенности ядерных сил России современными вооружениями
Российские ядерные силы достигли уровня оснащенности современными вооружениями в 94%, заявил президент Владимир Путин во время тренировки стратегических сил сдерживания.
«В текущем году их (стратегических ядерных сил РФ) оснащенность современными образцами вооружения достигла порядка 94%», – сообщил глава государства, передает ТАСС.
Путин также отметил планомерный переход Ракетных войск стратегического назначения России на новые ракетные комплексы. Он подчеркнул, что эти комплексы обладают более высокой точностью и сокращенным временем подготовки к пуску.
«В соответствии с госпрограммой вооружений будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны», – сказал он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия не увеличивает свой ядерный арсенал, следуя Договору о стратегических наступательных вооружениях, который действует до 2026 года.