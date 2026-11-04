МВД: Ущерб от экономических преступлений в России достиг 460 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Материальный ущерб от указанных преступлений (по предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам) составил 457,1 млрд рублей. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 71,1%», – цитирует документы министерства ТАСС.

За январь – сентябрь 2026 года количество выявленных правоохранительными органами экономических преступлений увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Всего было выявлено 95,2 тыс. таких преступлений, их удельный вес в общем числе зарегистрированных составил 8,4%.

Ущерб за три квартала текущего года стал максимальным по сравнению с прошлыми годами. Так, за аналогичный период 2025 года ущерб составил 266,2 млрд рублей, 2024 года – 221,5 млрд рублей, 2023 года – 231,3 млрд рублей.

Общий ущерб от всех видов преступлений в России за девять месяцев составил 656,4 млрд рублей. При этом значительная часть ущерба (92,5%) приходится на преступления, совершенные в городах и поселках городского типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России оценили ущерб от экономических преступлений за первые восемь месяцев 2026 года в 397,2 млрд рублей.

Весной президент Владимир Путин подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.

До этого сообщалось, что размер материального ущерба от экономических преступлений в России за январь – ноябрь 2025 года превысил 316 млрд рублей.