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Ущерб от экономических преступлений в России достиг 460 млрд рублей
МВД: Ущерб от экономических преступлений в России достиг 460 млрд рублей
Ущерб от преступлений экономической направленности в России за первые девять месяцев 2026 года составил почти 460 млрд рублей, что является рекордным показателем за последние годы, следует из материалов МВД.
«Материальный ущерб от указанных преступлений (по предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам) составил 457,1 млрд рублей. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 71,1%», – цитирует документы министерства ТАСС.
За январь – сентябрь 2026 года количество выявленных правоохранительными органами экономических преступлений увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Всего было выявлено 95,2 тыс. таких преступлений, их удельный вес в общем числе зарегистрированных составил 8,4%.
Ущерб за три квартала текущего года стал максимальным по сравнению с прошлыми годами. Так, за аналогичный период 2025 года ущерб составил 266,2 млрд рублей, 2024 года – 221,5 млрд рублей, 2023 года – 231,3 млрд рублей.
Общий ущерб от всех видов преступлений в России за девять месяцев составил 656,4 млрд рублей. При этом значительная часть ущерба (92,5%) приходится на преступления, совершенные в городах и поселках городского типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России оценили ущерб от экономических преступлений за первые восемь месяцев 2026 года в 397,2 млрд рублей.
Весной президент Владимир Путин подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.
До этого сообщалось, что размер материального ущерба от экономических преступлений в России за январь – ноябрь 2025 года превысил 316 млрд рублей.