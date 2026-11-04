МИД потребовал от Норвегии соблюдения договора о Шпицбергене

МИД потребовал от Норвегии соблюдать договор о Шпицбергене

Tекст: Катерина Туманова

В российском МИД потребовали от официального Осло безусловного соблюдения международного права, включая положения Договора о Шпицбергене, который предусматривает свободу доступа на архипелаг граждан стран-участниц, сообщает МИД России.

Доступ на Шпицберген в настоящее время существенно затруднен из-за ареста судна «Профессор Молчанов».

В МИД подчеркнули, что из-за введенных Норвегией нелегитимных односторонних ограничительных мер, которые привели к прекращению авиасообщения между Россией и архипелагом, это транспортное средство оставалось единственным способом прямой доставки сотрудников российских организаций и жизненно необходимых грузов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Норвегии Свенунгсену в связи с арестами российского имущества.

В октябре премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене делом окружного суда.

Тогда же российская дипломатическая миссия в Норвегии выразила надежду на скорейшее освобождение судна.