Вучич заявил о требовании Брюсселя к Сербии ввести антироссийские санкции

Вучич: Брюссель потребовал от Сербии ввести антироссийские санкции

Tекст: Антон Антонов

«Знаю, что нас не примут скоро, для меня намного важнее иметь выход на единый европейский рынок, свободное перемещение людей, товаров, капитала и услуг… Но они поставили условием, в главе 31, полное согласование с внешней политикой ЕС уже на этом этапе. Введение санкций против России стало предпосылкой для единого рынка и открытых границ еще до получения членства. А я старался и стараюсь не вводить санкции», – сказал Вучич в эфире телеканала RT Balkan, добавив, что считает рациональным сохранение европейского курса для страны.

Вучич подчеркнул, что официальный Белград бережно относится к традиционным дружеским отношениям с Москвой и не стыдится их, передает РИА «Новости».

Он заявил, что в Кремле лучше, чем многие другие в России, понимают позицию Сербии, находящейся под сильным давлением как единственной по сути военно-нейтральной страны в регионе, окруженной государствами – членами НАТО или претендующими на вступление в альянс, включая Северную Македонию, Хорватию, Черногорию, Румынию и Болгарию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вучич заявил, что движение «Студенческий список» в случае победы на выборах в Сербии намерено ввести санкции против России.

В воскресенье Вучич сообщил, что США договоренностями с Москвой разорвали цепь антироссийских санкций.

В прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Брюссель в принуждении Сербии к введению санкций ради вступления в ЕС.