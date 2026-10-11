Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»8 комментариев
Вучич: США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией
Вучич: США разорвали цепь санкций против России из-за поставок дизеля
Подавший в отставку с поста президента Сербии Александар Вучич заявил, что договоренности с Россией о поставках дизельного топлива означают разрыв США цепи антироссийских санкций.
«Соглашение между Путиным и Трампом, безусловно, влечет за собой значительные перемены в мире. И когда я говорю об этом, я имею в виду именно стратегические изменения – дело вовсе не в 300 тыс. или нескольких миллионах тонн дизельного топлива, это мелочи. Куда важнее тот факт, что этим шагом американцы разорвали цепь санкций, наложенных на Российскую Федерацию», – заявил Вучич, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сенатор Алексей Пушков заявил, что Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада.
В тот же день глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала введение санкций против России в ответ на решение США по дизелю.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе.