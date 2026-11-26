У берегов Ибицы появились признаки загрязнения после затопления танкера Med Emre

Tекст: Денис Тельманов

«Речь идет о небольших радужных разводах, которые уже появились на поверхности моря, но это совершенно нормально при происшествии такого рода», – приводит РИА «Новости» заявление Гарриса со ссылкой на газету Diario de Ibiza.

По информации издания, подтверждений разлива топлива, который потребовал бы экстренных работ, пока нет. Загрязнения побережья и территориальных вод архипелага также не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг танкер Med Emre с 7 тыс. тонн топлива затонул у берегов испанской Ибицы.

В среду в Ормузском проливе подорвалось на мине судно, перевозившее сжиженный природный газ.

В начале месяца на химическом танкере в болгарской Варне обнаружили сильно поврежденные человеческие останки.