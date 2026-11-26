При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
У берегов Ибицы обнаружили первые признаки загрязнения после крушения танкера
У берегов Ибицы появились признаки загрязнения после затопления танкера Med Emre
В районе перевернувшегося у испанского острова Ибица судна Med Emre, перевозившего около 7 тыс. тонн топлива, обнаружены первые признаки загрязнения моря, сообщил генеральный директор по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов Пабло Гаррис.
«Речь идет о небольших радужных разводах, которые уже появились на поверхности моря, но это совершенно нормально при происшествии такого рода», – приводит РИА «Новости» заявление Гарриса со ссылкой на газету Diario de Ibiza.
По информации издания, подтверждений разлива топлива, который потребовал бы экстренных работ, пока нет. Загрязнения побережья и территориальных вод архипелага также не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг танкер Med Emre с 7 тыс. тонн топлива затонул у берегов испанской Ибицы.
В среду в Ормузском проливе подорвалось на мине судно, перевозившее сжиженный природный газ.
В начале месяца на химическом танкере в болгарской Варне обнаружили сильно поврежденные человеческие останки.