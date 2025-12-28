  • Новость часаАэропорты Москвы полностью восстановили график рейсов после ограничений
    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским
    Названа причина разногласий между Мерцем и Макроном
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Умерла актриса Брижит Бардо
    В Британии объяснили пропуск Стармером совещания с Зеленским
    Лавров дал совет правительству Японии
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    На Украине придумали способ увеличить количество ТЦК
    Гроссмейстер Карлсен бурно отреагировал на проигрыш россиянину Артемьеву
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Для государства коррупция – опасный конкурент

    Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    36 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    5 комментариев
    28 декабря 2025, 16:00 • Фоторепортаж

    Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни

    Легенда французского кино Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни. Ее называли секс-символом эпохи наравне с Мэрилин Монро и Софи Лорен. Ее манера одеваться изменила представления о стиле, а поведение и образы на экране повлияли на социальные нормы (фото: AP Photo/TASS)

    Брижит Анн-Мари Бардо родилась в сентябре 1934 года в Париже. Ее родители были крайне состоятельными, семья жила в семикомнатных апартаментах в престижном районе французской столицы недалеко от Эйфелевой башни. В детстве за Бардо присматривали няни и гувернантки, и благодаря одной из них будущая актриса выучила итальянский, на котором, по ее собственным словам, говорила лучше, чем на родном французском. На фото: актриса на Каннском кинофестивале 1956 года (фото: Keystone-France/Photo News/imago-images/TASS)

    Однажды на улице гадалка, посмотрев на ладонь отца Брижит, сказала: «Мсье, ваше имя облетит мир, прославится и в Америке, и везде-везде!». Месье решил, что речь про успех его ацетиленовых заводов. «Они и представить себе не могли, что не завод прославит на весь мир фамилию Бардо, а я, безвестная девочка, и что подтвержу я чудное пророчество», – вспоминала актриса в книге «Инициалы Б.Б.» (фото: R.A./Photo News/imago-images/TASS)

    В 13 лет Бардо поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца, где в течение трех лет посещала занятия Бориса Князева. Благодаря танцам Бардо обрела осанку и грацию, которые отличали ее на протяжении дальнейшей актерской карьеры. В детстве родители отправили ее на гастроли с балетной труппой «Елисейские Поля». Так у молодой девушки появился опыт выступлений на профессиональной сцене. На фото: свадьба Бардо и кинорежиссера Роже Вадима (фото: Quinio/Stills/Photo News/imago-images/TASS)

    Свои первые шаги в мире моды Бардо сделала в подростковом возрасте – в 14 лет ее снимки появились в журнале «Сад моды», а уже в 1949 году ее лицо украсило обложку французского Elle. На фото: Бардо восстанавливает силы на горнолыжном курорте Кортина-д’Ампеццо в Доломитовых Альпах (фото: AP/TASS)

    Кинодебют Бардо состоялся в 1952 году: сначала в комедии «Нормандская дыра», а затем в мелодраме «Манина, девушка без покрывала». Настоящий мировой успех пришел к актрисе в 1956 году благодаря фильму Роже Вадима «И сотворил Бог женщину». На фото: Бардо и французский писатель Жан Кокто (фото: AP/TASS)

    В течение двадцатилетней карьеры в шоу-бизнесе Бардо снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала порядка 80 песен. Она номинировалась на британскую премию BAFTA за роль в картине «Вива, Мария!» (1965 год) (фото: Keystone Pictures USA/Zuma\TASS)

    В январе 1960 года Брижит родила сына Николя-Жака Шарье от второго мужа – актера Жака Шарье. «Я отвергала моего ребенка! Он был как опухоль, которая питалась мною, которую я носила в моем разбухшем теле и так долго ждала благословенной минуты, когда меня наконец избавят от нее», – признавалась впоследствии актриса (фото: AP/TASS)

    Бардо на съемочной площадке фильма «Только для любви» с советской актрисой Татьяной Самойловой, которая снималась во франко-российской постановке «20 000 лье под водой» (фото: AP/TASS)

    Также Бардо была известна своей активной позицией в вопросах защиты прав животных. В 2013 году она заявила, что президент России Владимир Путин сделал больше для защиты животных, чем все президенты Франции вместе взятые. В письме российскому лидеру она поблагодарила его за полный запрет на добычу тюленя-белька возрастом до одного года, которых убивали из-за роскошного меха (фото: AP/TASS)

    Также Бардо работала в кадре с Аленом Делоном (альманах «Три шага в бреду» по произведениям Эдгара Аллана По, новелла «Уильям Уилсон»), Витторио Де Сикой (комедия «Любовница Нерона»), Жаном Габеном (драма «В случае несчастья»), Марчелло Мастроянни (драма «Частная жизнь») и Шоном Коннери (вестерн «Шалако»). Среди ее партнерш по экрану были Жанна Моро (мелодрама «Вива, Мария!») и Клаудия Кардинале (вестерн «Нефтедобытчицы»). На фото: актриса с музыкантом Сержем Генсбуром (фото: Botti/Stills/Photo News/imago-images/TASS)

    В 1973 году, сыграв в 47 картинах, нескольких мюзиклах и записав десятки песен, 38-летняя актриса объявила, что уходит из актерской профессии. После этого призванием Бардо стала защита животных, для помощи которым она основала собственный фонд. Она выступала против использования натурального меха для производства одежды, проведения экспериментов над животными, охоты, массового истребления бездомных собак и многого другого (фото: Luc Fournol/Photo News/imago-images/TASS)

    О Бардо часто говорят как об иконе стиля. С ее подачи в моду вошли прическа «бабетта», брюки-корсары, одежда из мелкой клетки виши, балетки и ботфорты, а также английская вышивка на одежде. В 1968 году она стала моделью для бюста Марианны – национального символа Франции (фото: imago-images/Global Look Press)

    «Любовь – единственный смысл жизни», – говорила Бардо (фото: Kg1/Photo News/imago-images/TASS)

    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    Минобороны показало кадры с военными группировки «Запад» в Купянске
    Маск заявил о произошедшем «великом замещении» в Европе
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2»
    Львенка в тяжелом состоянии забрали у блогера в «Москва-Сити» (видео)
    Стало известно о двух выступлениях Долиной в канун Нового года

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

