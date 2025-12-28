Легенда французского кино Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни. Ее называли секс-символом эпохи наравне с Мэрилин Монро и Софи Лорен. Ее манера одеваться изменила представления о стиле, а поведение и образы на экране повлияли на социальные нормы (фото: AP Photo/TASS)

Брижит Анн-Мари Бардо родилась в сентябре 1934 года в Париже. Ее родители были крайне состоятельными, семья жила в семикомнатных апартаментах в престижном районе французской столицы недалеко от Эйфелевой башни. В детстве за Бардо присматривали няни и гувернантки, и благодаря одной из них будущая актриса выучила итальянский, на котором, по ее собственным словам, говорила лучше, чем на родном французском. На фото: актриса на Каннском кинофестивале 1956 года (фото: Keystone-France/Photo News/imago-images/TASS)

Однажды на улице гадалка, посмотрев на ладонь отца Брижит, сказала: «Мсье, ваше имя облетит мир, прославится и в Америке, и везде-везде!». Месье решил, что речь про успех его ацетиленовых заводов. «Они и представить себе не могли, что не завод прославит на весь мир фамилию Бардо, а я, безвестная девочка, и что подтвержу я чудное пророчество», – вспоминала актриса в книге «Инициалы Б.Б.» (фото: R.A./Photo News/imago-images/TASS)

В 13 лет Бардо поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца, где в течение трех лет посещала занятия Бориса Князева. Благодаря танцам Бардо обрела осанку и грацию, которые отличали ее на протяжении дальнейшей актерской карьеры. В детстве родители отправили ее на гастроли с балетной труппой «Елисейские Поля». Так у молодой девушки появился опыт выступлений на профессиональной сцене. На фото: свадьба Бардо и кинорежиссера Роже Вадима (фото: Quinio/Stills/Photo News/imago-images/TASS)

Свои первые шаги в мире моды Бардо сделала в подростковом возрасте – в 14 лет ее снимки появились в журнале «Сад моды», а уже в 1949 году ее лицо украсило обложку французского Elle. На фото: Бардо восстанавливает силы на горнолыжном курорте Кортина-д’Ампеццо в Доломитовых Альпах (фото: AP/TASS)

Кинодебют Бардо состоялся в 1952 году: сначала в комедии «Нормандская дыра», а затем в мелодраме «Манина, девушка без покрывала». Настоящий мировой успех пришел к актрисе в 1956 году благодаря фильму Роже Вадима «И сотворил Бог женщину». На фото: Бардо и французский писатель Жан Кокто (фото: AP/TASS)

В течение двадцатилетней карьеры в шоу-бизнесе Бардо снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала порядка 80 песен. Она номинировалась на британскую премию BAFTA за роль в картине «Вива, Мария!» (1965 год) (фото: Keystone Pictures USA/Zuma\TASS)

В январе 1960 года Брижит родила сына Николя-Жака Шарье от второго мужа – актера Жака Шарье. «Я отвергала моего ребенка! Он был как опухоль, которая питалась мною, которую я носила в моем разбухшем теле и так долго ждала благословенной минуты, когда меня наконец избавят от нее», – признавалась впоследствии актриса (фото: AP/TASS)

Бардо на съемочной площадке фильма «Только для любви» с советской актрисой Татьяной Самойловой, которая снималась во франко-российской постановке «20 000 лье под водой» (фото: AP/TASS)

Также Бардо была известна своей активной позицией в вопросах защиты прав животных. В 2013 году она заявила, что президент России Владимир Путин сделал больше для защиты животных, чем все президенты Франции вместе взятые. В письме российскому лидеру она поблагодарила его за полный запрет на добычу тюленя-белька возрастом до одного года, которых убивали из-за роскошного меха (фото: AP/TASS)

Также Бардо работала в кадре с Аленом Делоном (альманах «Три шага в бреду» по произведениям Эдгара Аллана По, новелла «Уильям Уилсон»), Витторио Де Сикой (комедия «Любовница Нерона»), Жаном Габеном (драма «В случае несчастья»), Марчелло Мастроянни (драма «Частная жизнь») и Шоном Коннери (вестерн «Шалако»). Среди ее партнерш по экрану были Жанна Моро (мелодрама «Вива, Мария!») и Клаудия Кардинале (вестерн «Нефтедобытчицы»). На фото: актриса с музыкантом Сержем Генсбуром (фото: Botti/Stills/Photo News/imago-images/TASS)

В 1973 году, сыграв в 47 картинах, нескольких мюзиклах и записав десятки песен, 38-летняя актриса объявила, что уходит из актерской профессии. После этого призванием Бардо стала защита животных, для помощи которым она основала собственный фонд. Она выступала против использования натурального меха для производства одежды, проведения экспериментов над животными, охоты, массового истребления бездомных собак и многого другого (фото: Luc Fournol/Photo News/imago-images/TASS)

О Бардо часто говорят как об иконе стиля. С ее подачи в моду вошли прическа «бабетта», брюки-корсары, одежда из мелкой клетки виши, балетки и ботфорты, а также английская вышивка на одежде. В 1968 году она стала моделью для бюста Марианны – национального символа Франции (фото: imago-images/Global Look Press)