    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    1 июня 2026, 18:38 • Справки

    Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    Народные приметы о погоде на июнь 2026 года по дням

    1 июня – Иван Долгий

    Название дня связано с тем, что крестьяне начинали работать в поле с раннего утра до позднего вечера. В этот день было принято вставать на рассвете и трудиться весь световой день – считалось, что это обеспечит удачу на весь летний сезон.

    Приметы погоды на 1 июня:

    • Если первые два дня июня идут дожди, остальная часть месяца будет сухой.

    • Холодный день предвещает, что последующие 40 дней также будут холодными.

    • Утренняя роса долго не высыхает – возможна гроза.

    • Солнечный и сухой день обещает, что лето будет щедрым на теплые дни.

    • Теплый ветер свидетельствует о том, что сенокос будет удачным.

    • Сильный аромат цветов указывает на приближение дождя.

    • Вороны, сидящие повернув головы в одном направлении, – к усилению ветра.

    3 июня – Олена-Леносейка

    В этот день сеяли лен, поэтому название «Леносейка» связано с ритуалами для хорошего урожая этой культуры.

    Приметы погоды на 3 июня:

    • Если в этот день ненастно, то и осень окажется ненастной.

    • Дождь предвещает ветреную и дождливую осень.

    • Умеренно тепло и днем и ночью – к затяжному ненастью.

    • Радуга с западной стороны горизонта – к дождям.

    • Появились мухоморы – скоро появятся и белые грибы.

    • Круг вокруг Луны – признак пасмурной погоды.

    • Кукование кукушки сулит ясную и теплую погоду.

    5 июня – Левон Огуречник

    Название связано с обычаем завершать посадку огурцов именно к этому дню. Считалось, что посадка до 5 июня обеспечит обильный урожай.

    Приметы погоды на 5 июня:

    • Большое количество оводов – к обильному урожаю огурцов.

    • Обильное цветение рябины – к хорошему урожаю.

    • Духота на рассвете – к ненастной погоде.

    • Муравьи активны возле муравейника – погода будет хорошей.

    • Туман на рассвете – признак плодородного года.

    • Трава поутру пахнет сильнее обычного – быть дождю.

    7 июня – Иванов день (Иван-Медвяные росы)

    С этой даты на растениях начинают образовываться сладкие и вязкие выделения – медвяная роса. На Руси говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает». Такая роса считалась вредной для растений, скота и людей.

    Приметы погоды на 7 июня:

    • Жаркая погода предвещает дождливую осень.

    • Петухи запели раньше девяти часов вечера – будет дождь.

    • Роса в этот день – благоприятный знак для урожая.

    • Поздний расцвет рябины – к долгой осени.

    • Много цветков на рябине – к хорошему урожаю овса.

    • Навозные жуки взлетают – к ясной погоде.

    9 июня – Федорин день

    Обычаи этого дня переплетались с темой домашнего очага и его покровителя – домового. Считалось, что в этот день нужно ублажать домового и наводить порядок.

    Приметы погоды на 9 июня:

    • Обильная роса утром – к ясному дню.

    • Ненастье в этот день – осень будет ненастной.

    • Душно на рассвете – день испортится.

    • Грачи пасутся на траве – скоро будет дождь.

    • Вороны часто кричат – к дождю или бурной погоде.

    • Дятел долбит кору при солнце – осадки не за горами.

    13 июня – Еремей Распрягальник

    В этот день на Руси завершали весенние полевые работы и распрягали лошадей, благодаря их за проделанную работу.

    Приметы погоды на 13 июня:

    • К вечеру трава промокла от росы – завтра будет сухо и солнечно.

    • Гром на зорьке – погода станет промозглой.

    • Сильно кусающиеся оводы – к дождю.

    • Кукушка кукует – к хорошей погоде.

    • Если зарядит дождь, то зима будет тяжелой.

    17 июня – Митрофанов день

    В этот день крестьяне удобряли навозом почву.

    Приметы погоды на 17 июня:

    • Тучи мошек и комаров кружат над головой – будет жарко.

    • Вечером лягушки устроили хор – лето жаркое и урожай богатый.

    • Двойная радуга обещает богатый урожай.

    • Северный ветер – пригонит непогоду.

    • Цветы начали пахнуть сильнее обычного – к дождю.

    • После этой даты заморозков крайне редко не бывает.

    20 июня – Федот Страж

    Народные поверья связывали этот день с водой и русалками – купаться было опасно. Считалось, что святой Федот охраняет от русалок в этот день.

    Приметы погоды на 20 июня:

    • Светит солнце и пригревает – рожь уродится на славу.

    • Дождь прошел – колос вырастет пустой и хилый.

    • Утром радуга на небе – зерновые порадуют урожаем.

    • Тепло – к богатому наливу ржи.

    • «Гнилой» дождь обещает затянуться на 40 дней.

    21 июня – Федор Колодезник

    День летнего солнцестояния – самый длинный день в году. В этот день посещали источники и родники, где гадали на будущее по воде. Пора летних гроз.

    Приметы погоды на 21 июня:

    • Обильные росы – к хорошему урожаю льна и конопли.

    • Ясный солнечный день – все лето будет с теплом.

    • С утра заморосило – погода установится сырая и пасмурная.

    • Роса на траве обещает засушливое лето.

    • Раскричавшиеся лебеди – к дождю.

    22 июня – Кириллин день

    Считалось, что солнце передает земле всю свою энергию. День летнего солнцестояния по народным представлениям.

    Приметы погоды на 22 июня:

    • Ясный день сулит позднюю и сухую осень.

    • У воды вьются тучи мошек и комаров – к осадкам.

    • Солнце печет, а муравьев не видно – жди дождей.

    • Много муравьев возле муравейника – погода будет отличной.

    25 июня – Петр Солнцеворот

    После этой даты световой день начинает убывать, хотя летний зной еще впереди. В народе считали, что с 25 июня солнце «поворачивает на зиму».

    Приметы погоды на 25 июня:

    • Небо ясное – урожай порадует и сенокос удастся.

    • Дождь – сенокос будет мокрым, зато осень щедрой на грибы.

    29 июня – Тихон Тихий

    Птицы постепенно затихают – лето перевалило через пик. В этот день наблюдали за лесом и полями, чтобы предугадать погоду на ближайшие дни.

    Приметы погоды на 29 июня:

    • Воздух замер и ни ветерка – июль придет солнечный и уборка легкая.

    • Роса залила траву с утра – меда и огурцов соберешь в избытке.

    • Мечущиеся в воде рыбы предвещают ливень.

    • Стелящийся по земле вечерний туман – к хорошей погоде.

    Главные погодные приметы июня 2026 года

    Приметы о дожде в июне:

    • Ласточки и стрижи летают низко над землей – скоро пойдет дождь.

    • Сильный запах травы и цветов перед дождем – растения начинают пахнуть сильнее обычного.

    • Красный закат предвещает дождь на следующий день.

    • Лягушки громко квакают – к дождю.

    • Пчелы сердито жалят и не вылетают из ульев – к осадкам.

    Приметы о жаре и засухе:

    • Много комаров и мошек в воздухе – к жаркому и сухому лету.

    • Яркие звезды ночью – к теплу.

    • Обилие оводов – к жаркому лету.

    • Муравьи активны – погода будет хорошая.

    Приметы о грозах и громе:

    • Гром без дождя – к перемене погоды или ветрам.

    • Душный вечер – к ночной грозе.

    • Резкий взрывной гром – к сильному ливню.

    • Гром на зорьке – погода станет промозглой.

    Приметы на урожай:

    • Обильная роса по утрам – к хорошему урожаю зерновых и овощей.

    • Частые туманы в июне – к богатому урожаю грибов.

    • Теплые ночи в июне – к изобилию плодов и ягод.

    • Много шишек на елях – к урожаю огурцов.

    • Июньские ночи темные – к изобилию диких ягод.

    Частые вопросы

    Какие народные приметы на июнь считаются самыми точными?

    Самыми надежными считаются приметы, связанные с поведением животных и птиц, а также наблюдения за росой и туманами. Например, обильная утренняя роса почти всегда предвещает хороший солнечный день, а ласточки, летающие низко, действительно часто указывают на приближение дождя.

    Можно ли верить приметам о погоде?

    Народные приметы – это результат многовековых наблюдений за природой. Многие из них основаны на реальных физических процессах и могут быть достаточно точными для краткосрочных прогнозов. Однако они не заменяют современные метеорологические прогнозы, а служат дополнительным ориентиром.

    Что означает дождь в июне по народным приметам?

    Дождь в июне может предвещать разное в зависимости от дня. Например, дождь 1 июня сулит сухой остаток месяца, дождь 5 июня – к обильному урожаю огурцов.

    К чему гроза в июне?

    Гроза в июне в народных представлениях часто считалась благоприятным знаком для урожая, особенно для зерновых. Гром и молния «заряжали» землю, делая ее более плодородной.

    Какие приметы предсказывают жаркое лето?

    Жаркое лето предвещают: много комаров и мошек, яркие звезды ночью, теплые ночи в июне и большое количество оводов.

    Главное о народных приметах июня 2026 года

    • Июньские приметы чаще всего связаны с дождями, росой, туманами, грозами и поведением животных.

    • По погоде в июне предсказывали урожай зерновых, овощей и грибов, а также характер всего лета.

    • Самыми важными днями считались летнее солнцестояние (21–22 июня) и дни, связанные с ключевыми сельскохозяйственными работами.

    • Многие приметы дошли до наших дней из крестьянского календаря и основаны на многовековом опыте наблюдений.

    • Народные приметы – часть фольклора и традиционной культуры, а не научный прогноз погоды, но они помогают лучше понимать природу и ее ритмы.

