Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю
Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.
Народные приметы о погоде на июнь 2026 года по дням
1 июня – Иван Долгий
Название дня связано с тем, что крестьяне начинали работать в поле с раннего утра до позднего вечера. В этот день было принято вставать на рассвете и трудиться весь световой день – считалось, что это обеспечит удачу на весь летний сезон.
Приметы погоды на 1 июня:
- Если первые два дня июня идут дожди, остальная часть месяца будет сухой.
- Холодный день предвещает, что последующие 40 дней также будут холодными.
- Утренняя роса долго не высыхает – возможна гроза.
- Солнечный и сухой день обещает, что лето будет щедрым на теплые дни.
- Теплый ветер свидетельствует о том, что сенокос будет удачным.
- Сильный аромат цветов указывает на приближение дождя.
- Вороны, сидящие повернув головы в одном направлении, – к усилению ветра.
3 июня – Олена-Леносейка
В этот день сеяли лен, поэтому название «Леносейка» связано с ритуалами для хорошего урожая этой культуры.
Приметы погоды на 3 июня:
- Если в этот день ненастно, то и осень окажется ненастной.
- Дождь предвещает ветреную и дождливую осень.
- Умеренно тепло и днем и ночью – к затяжному ненастью.
- Радуга с западной стороны горизонта – к дождям.
- Появились мухоморы – скоро появятся и белые грибы.
- Круг вокруг Луны – признак пасмурной погоды.
- Кукование кукушки сулит ясную и теплую погоду.
5 июня – Левон Огуречник
Название связано с обычаем завершать посадку огурцов именно к этому дню. Считалось, что посадка до 5 июня обеспечит обильный урожай.
Приметы погоды на 5 июня:
- Большое количество оводов – к обильному урожаю огурцов.
- Обильное цветение рябины – к хорошему урожаю.
- Духота на рассвете – к ненастной погоде.
- Муравьи активны возле муравейника – погода будет хорошей.
- Туман на рассвете – признак плодородного года.
- Трава поутру пахнет сильнее обычного – быть дождю.
7 июня – Иванов день (Иван-Медвяные росы)
С этой даты на растениях начинают образовываться сладкие и вязкие выделения – медвяная роса. На Руси говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает». Такая роса считалась вредной для растений, скота и людей.
Приметы погоды на 7 июня:
- Жаркая погода предвещает дождливую осень.
- Петухи запели раньше девяти часов вечера – будет дождь.
- Роса в этот день – благоприятный знак для урожая.
- Поздний расцвет рябины – к долгой осени.
- Много цветков на рябине – к хорошему урожаю овса.
- Навозные жуки взлетают – к ясной погоде.
9 июня – Федорин день
Обычаи этого дня переплетались с темой домашнего очага и его покровителя – домового. Считалось, что в этот день нужно ублажать домового и наводить порядок.
Приметы погоды на 9 июня:
- Обильная роса утром – к ясному дню.
- Ненастье в этот день – осень будет ненастной.
- Душно на рассвете – день испортится.
- Грачи пасутся на траве – скоро будет дождь.
- Вороны часто кричат – к дождю или бурной погоде.
- Дятел долбит кору при солнце – осадки не за горами.
13 июня – Еремей Распрягальник
В этот день на Руси завершали весенние полевые работы и распрягали лошадей, благодаря их за проделанную работу.
Приметы погоды на 13 июня:
- К вечеру трава промокла от росы – завтра будет сухо и солнечно.
- Гром на зорьке – погода станет промозглой.
- Сильно кусающиеся оводы – к дождю.
- Кукушка кукует – к хорошей погоде.
- Если зарядит дождь, то зима будет тяжелой.
17 июня – Митрофанов день
В этот день крестьяне удобряли навозом почву.
Приметы погоды на 17 июня:
- Тучи мошек и комаров кружат над головой – будет жарко.
- Вечером лягушки устроили хор – лето жаркое и урожай богатый.
- Двойная радуга обещает богатый урожай.
- Северный ветер – пригонит непогоду.
- Цветы начали пахнуть сильнее обычного – к дождю.
- После этой даты заморозков крайне редко не бывает.
20 июня – Федот Страж
Народные поверья связывали этот день с водой и русалками – купаться было опасно. Считалось, что святой Федот охраняет от русалок в этот день.
Приметы погоды на 20 июня:
- Светит солнце и пригревает – рожь уродится на славу.
- Дождь прошел – колос вырастет пустой и хилый.
- Утром радуга на небе – зерновые порадуют урожаем.
- Тепло – к богатому наливу ржи.
- «Гнилой» дождь обещает затянуться на 40 дней.
21 июня – Федор Колодезник
День летнего солнцестояния – самый длинный день в году. В этот день посещали источники и родники, где гадали на будущее по воде. Пора летних гроз.
Приметы погоды на 21 июня:
- Обильные росы – к хорошему урожаю льна и конопли.
- Ясный солнечный день – все лето будет с теплом.
- С утра заморосило – погода установится сырая и пасмурная.
- Роса на траве обещает засушливое лето.
- Раскричавшиеся лебеди – к дождю.
22 июня – Кириллин день
Считалось, что солнце передает земле всю свою энергию. День летнего солнцестояния по народным представлениям.
Приметы погоды на 22 июня:
- Ясный день сулит позднюю и сухую осень.
- У воды вьются тучи мошек и комаров – к осадкам.
- Солнце печет, а муравьев не видно – жди дождей.
- Много муравьев возле муравейника – погода будет отличной.
25 июня – Петр Солнцеворот
После этой даты световой день начинает убывать, хотя летний зной еще впереди. В народе считали, что с 25 июня солнце «поворачивает на зиму».
Приметы погоды на 25 июня:
- Небо ясное – урожай порадует и сенокос удастся.
- Дождь – сенокос будет мокрым, зато осень щедрой на грибы.
29 июня – Тихон Тихий
Птицы постепенно затихают – лето перевалило через пик. В этот день наблюдали за лесом и полями, чтобы предугадать погоду на ближайшие дни.
Приметы погоды на 29 июня:
- Воздух замер и ни ветерка – июль придет солнечный и уборка легкая.
- Роса залила траву с утра – меда и огурцов соберешь в избытке.
- Мечущиеся в воде рыбы предвещают ливень.
- Стелящийся по земле вечерний туман – к хорошей погоде.
Главные погодные приметы июня 2026 года
Приметы о дожде в июне:
- Ласточки и стрижи летают низко над землей – скоро пойдет дождь.
- Сильный запах травы и цветов перед дождем – растения начинают пахнуть сильнее обычного.
- Красный закат предвещает дождь на следующий день.
- Лягушки громко квакают – к дождю.
- Пчелы сердито жалят и не вылетают из ульев – к осадкам.
Приметы о жаре и засухе:
- Много комаров и мошек в воздухе – к жаркому и сухому лету.
- Яркие звезды ночью – к теплу.
- Обилие оводов – к жаркому лету.
- Муравьи активны – погода будет хорошая.
Приметы о грозах и громе:
- Гром без дождя – к перемене погоды или ветрам.
- Душный вечер – к ночной грозе.
- Резкий взрывной гром – к сильному ливню.
- Гром на зорьке – погода станет промозглой.
Приметы на урожай:
- Обильная роса по утрам – к хорошему урожаю зерновых и овощей.
- Частые туманы в июне – к богатому урожаю грибов.
- Теплые ночи в июне – к изобилию плодов и ягод.
- Много шишек на елях – к урожаю огурцов.
- Июньские ночи темные – к изобилию диких ягод.
Частые вопросы
Какие народные приметы на июнь считаются самыми точными?Самыми надежными считаются приметы, связанные с поведением животных и птиц, а также наблюдения за росой и туманами. Например, обильная утренняя роса почти всегда предвещает хороший солнечный день, а ласточки, летающие низко, действительно часто указывают на приближение дождя.
Можно ли верить приметам о погоде?Народные приметы – это результат многовековых наблюдений за природой. Многие из них основаны на реальных физических процессах и могут быть достаточно точными для краткосрочных прогнозов. Однако они не заменяют современные метеорологические прогнозы, а служат дополнительным ориентиром.
Что означает дождь в июне по народным приметам?Дождь в июне может предвещать разное в зависимости от дня. Например, дождь 1 июня сулит сухой остаток месяца, дождь 5 июня – к обильному урожаю огурцов.
К чему гроза в июне?Гроза в июне в народных представлениях часто считалась благоприятным знаком для урожая, особенно для зерновых. Гром и молния «заряжали» землю, делая ее более плодородной.
Какие приметы предсказывают жаркое лето?Жаркое лето предвещают: много комаров и мошек, яркие звезды ночью, теплые ночи в июне и большое количество оводов.
Главное о народных приметах июня 2026 года
- Июньские приметы чаще всего связаны с дождями, росой, туманами, грозами и поведением животных.
- По погоде в июне предсказывали урожай зерновых, овощей и грибов, а также характер всего лета.
- Самыми важными днями считались летнее солнцестояние (21–22 июня) и дни, связанные с ключевыми сельскохозяйственными работами.
- Многие приметы дошли до наших дней из крестьянского календаря и основаны на многовековом опыте наблюдений.
- Народные приметы – часть фольклора и традиционной культуры, а не научный прогноз погоды, но они помогают лучше понимать природу и ее ритмы.