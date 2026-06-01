Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

Tекст: Ольга Никитина

Народные приметы о погоде на июнь 2026 года по дням

1 июня – Иван Долгий

Название дня связано с тем, что крестьяне начинали работать в поле с раннего утра до позднего вечера. В этот день было принято вставать на рассвете и трудиться весь световой день – считалось, что это обеспечит удачу на весь летний сезон.

Приметы погоды на 1 июня:

Если первые два дня июня идут дожди, остальная часть месяца будет сухой.

Холодный день предвещает, что последующие 40 дней также будут холодными.

Утренняя роса долго не высыхает – возможна гроза.

Солнечный и сухой день обещает, что лето будет щедрым на теплые дни.

Теплый ветер свидетельствует о том, что сенокос будет удачным.

Сильный аромат цветов указывает на приближение дождя.

Вороны, сидящие повернув головы в одном направлении, – к усилению ветра.

3 июня – Олена-Леносейка

В этот день сеяли лен, поэтому название «Леносейка» связано с ритуалами для хорошего урожая этой культуры.

Приметы погоды на 3 июня:

Если в этот день ненастно, то и осень окажется ненастной.

Дождь предвещает ветреную и дождливую осень.

Умеренно тепло и днем и ночью – к затяжному ненастью.

Радуга с западной стороны горизонта – к дождям.

Появились мухоморы – скоро появятся и белые грибы.

Круг вокруг Луны – признак пасмурной погоды.

Кукование кукушки сулит ясную и теплую погоду.

5 июня – Левон Огуречник

Название связано с обычаем завершать посадку огурцов именно к этому дню. Считалось, что посадка до 5 июня обеспечит обильный урожай.

Приметы погоды на 5 июня:

Большое количество оводов – к обильному урожаю огурцов.

Обильное цветение рябины – к хорошему урожаю.

Духота на рассвете – к ненастной погоде.

Муравьи активны возле муравейника – погода будет хорошей.

Туман на рассвете – признак плодородного года.

Трава поутру пахнет сильнее обычного – быть дождю.

7 июня – Иванов день (Иван-Медвяные росы)

С этой даты на растениях начинают образовываться сладкие и вязкие выделения – медвяная роса. На Руси говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает». Такая роса считалась вредной для растений, скота и людей.

Приметы погоды на 7 июня:

Жаркая погода предвещает дождливую осень.

Петухи запели раньше девяти часов вечера – будет дождь.

Роса в этот день – благоприятный знак для урожая.

Поздний расцвет рябины – к долгой осени.

Много цветков на рябине – к хорошему урожаю овса.

Навозные жуки взлетают – к ясной погоде.

9 июня – Федорин день

Обычаи этого дня переплетались с темой домашнего очага и его покровителя – домового. Считалось, что в этот день нужно ублажать домового и наводить порядок.

Приметы погоды на 9 июня:

Обильная роса утром – к ясному дню.

Ненастье в этот день – осень будет ненастной.

Душно на рассвете – день испортится.

Грачи пасутся на траве – скоро будет дождь.

Вороны часто кричат – к дождю или бурной погоде.

Дятел долбит кору при солнце – осадки не за горами.

13 июня – Еремей Распрягальник

В этот день на Руси завершали весенние полевые работы и распрягали лошадей, благодаря их за проделанную работу.

Приметы погоды на 13 июня:

К вечеру трава промокла от росы – завтра будет сухо и солнечно.

Гром на зорьке – погода станет промозглой.

Сильно кусающиеся оводы – к дождю.

Кукушка кукует – к хорошей погоде.

Если зарядит дождь, то зима будет тяжелой.

17 июня – Митрофанов день

В этот день крестьяне удобряли навозом почву.

Приметы погоды на 17 июня:

Тучи мошек и комаров кружат над головой – будет жарко.

Вечером лягушки устроили хор – лето жаркое и урожай богатый.

Двойная радуга обещает богатый урожай.

Северный ветер – пригонит непогоду.

Цветы начали пахнуть сильнее обычного – к дождю.

После этой даты заморозков крайне редко не бывает.

20 июня – Федот Страж

Народные поверья связывали этот день с водой и русалками – купаться было опасно. Считалось, что святой Федот охраняет от русалок в этот день.

Приметы погоды на 20 июня:

Светит солнце и пригревает – рожь уродится на славу.

Дождь прошел – колос вырастет пустой и хилый.

Утром радуга на небе – зерновые порадуют урожаем.

Тепло – к богатому наливу ржи.

«Гнилой» дождь обещает затянуться на 40 дней.

21 июня – Федор Колодезник

День летнего солнцестояния – самый длинный день в году. В этот день посещали источники и родники, где гадали на будущее по воде. Пора летних гроз.

Приметы погоды на 21 июня:

Обильные росы – к хорошему урожаю льна и конопли.

Ясный солнечный день – все лето будет с теплом.

С утра заморосило – погода установится сырая и пасмурная.

Роса на траве обещает засушливое лето.

Раскричавшиеся лебеди – к дождю.

22 июня – Кириллин день

Считалось, что солнце передает земле всю свою энергию. День летнего солнцестояния по народным представлениям.

Приметы погоды на 22 июня:

Ясный день сулит позднюю и сухую осень.

У воды вьются тучи мошек и комаров – к осадкам.

Солнце печет, а муравьев не видно – жди дождей.

Много муравьев возле муравейника – погода будет отличной.

25 июня – Петр Солнцеворот

После этой даты световой день начинает убывать, хотя летний зной еще впереди. В народе считали, что с 25 июня солнце «поворачивает на зиму».

Приметы погоды на 25 июня:

Небо ясное – урожай порадует и сенокос удастся.

Дождь – сенокос будет мокрым, зато осень щедрой на грибы.

29 июня – Тихон Тихий

Птицы постепенно затихают – лето перевалило через пик. В этот день наблюдали за лесом и полями, чтобы предугадать погоду на ближайшие дни.

Приметы погоды на 29 июня:

Воздух замер и ни ветерка – июль придет солнечный и уборка легкая.

Роса залила траву с утра – меда и огурцов соберешь в избытке.

Мечущиеся в воде рыбы предвещают ливень.

Стелящийся по земле вечерний туман – к хорошей погоде.

Главные погодные приметы июня 2026 года

Приметы о дожде в июне:

Ласточки и стрижи летают низко над землей – скоро пойдет дождь.

Сильный запах травы и цветов перед дождем – растения начинают пахнуть сильнее обычного.

Красный закат предвещает дождь на следующий день.

Лягушки громко квакают – к дождю.

Пчелы сердито жалят и не вылетают из ульев – к осадкам.

Приметы о жаре и засухе:

Много комаров и мошек в воздухе – к жаркому и сухому лету.

Яркие звезды ночью – к теплу.

Обилие оводов – к жаркому лету.

Муравьи активны – погода будет хорошая.

Приметы о грозах и громе:

Гром без дождя – к перемене погоды или ветрам.

Душный вечер – к ночной грозе.

Резкий взрывной гром – к сильному ливню.

Гром на зорьке – погода станет промозглой.

Приметы на урожай:

Обильная роса по утрам – к хорошему урожаю зерновых и овощей.

Частые туманы в июне – к богатому урожаю грибов.

Теплые ночи в июне – к изобилию плодов и ягод.

Много шишек на елях – к урожаю огурцов.

Июньские ночи темные – к изобилию диких ягод.

Частые вопросы

Какие народные приметы на июнь считаются самыми точными?

Самыми надежными считаются приметы, связанные с поведением животных и птиц, а также наблюдения за росой и туманами. Например, обильная утренняя роса почти всегда предвещает хороший солнечный день, а ласточки, летающие низко, действительно часто указывают на приближение дождя.

Можно ли верить приметам о погоде?

Народные приметы – это результат многовековых наблюдений за природой. Многие из них основаны на реальных физических процессах и могут быть достаточно точными для краткосрочных прогнозов. Однако они не заменяют современные метеорологические прогнозы, а служат дополнительным ориентиром.

Что означает дождь в июне по народным приметам?

Дождь в июне может предвещать разное в зависимости от дня. Например, дождь 1 июня сулит сухой остаток месяца, дождь 5 июня – к обильному урожаю огурцов.

К чему гроза в июне?

Гроза в июне в народных представлениях часто считалась благоприятным знаком для урожая, особенно для зерновых. Гром и молния «заряжали» землю, делая ее более плодородной.

Какие приметы предсказывают жаркое лето?

Жаркое лето предвещают: много комаров и мошек, яркие звезды ночью, теплые ночи в июне и большое количество оводов.

Главное о народных приметах июня 2026 года