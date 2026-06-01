Tекст: Валерия Городецкая

Дипломат отметил, что страны Персидского залива имеют полное право принимать у себя украинского лидера, передает ТАСС. Однако взаимодействие с ним вряд ли приведет к позитивным результатам, поскольку Зеленский фактически является марионеткой Запада.

«Поэтому точно так же, как эти западные базы или западные военнослужащие, дислоцированные в странах Аравийского полуострова, не принесли ничего хорошего, а только накликали беду на эти государства, так и его визит, с нашей точки зрения, никакой добавленной стоимости для наших арабских друзей не принесет», – подчеркнул Борисенко.

