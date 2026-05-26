Россия потребовала отдельного заседания ОБСЕ по удару ВСУ в Старобельске
Москва добивается созыва отдельного заседания ОБСЕ по атаке ВСУ на Старобельск, называя отказ швейцарского председательства осудить удар проявлением лицемерия, сообщил российский постпред при организации Дмитрий Полянский
Постпред РФ при организации Дмитрий Полянский заявил: «Российская сторона сейчас ставит вопрос о проведении отдельного заседания до запланированного заседания Постсовета ОБСЕ. Пока сомневаемся, что швейцарцы найдут в себе мужество на это пойти, но мы ведем работу в этом направлении», передает РИА «Новости».
Ранее швейцарское председательство созвало на вторник в 17.00 (18.00 мск) спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ для обсуждения ответных ударов России на теракт, что в Москве назвали лицемерием. По словам Полянского, в ответе на требование незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР «нет и намека» на осуждение произошедшего. Отсутствие осуждения объяснили якобы нехваткой проверенных данных и необходимостью международного расследования.
По словам дипломата, швейцарская сторона заявила, что располагает лишь неподтвержденными сообщениями, которые не может проверить, тогда как в других случаях оперативно принимает на веру заявления Киева и западных стран.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке . По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа, погиб 21 человек, пострадали 44, а в ночь на 24 мая российская армия нанесла массированный удар возмездия, в том числе ракетами «Орешник», по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек.
Накануне Полянский назвал ответ швейцарского председательства организации на требование осудить удар по Старобельску провокационным и лицемерным. А МИД России заявило о переходе к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса после теракта в Старобельске.