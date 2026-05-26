Tекст: Вера Басилая

Разбор разрушенных зданий колледжа в Старобельске сопровождался постоянной угрозой, передает РИА «Новости». Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова отметила жестокость действий нападавших.

«Спасательные работы после удара продолжались 45 часов и 15 раз прерывались из-за новых атак. Людям буквально мешали спасать детей и разбирать завалы», – сказала она.

В минувшее воскресенье место происшествия посетили более 50 иностранных журналистов. По словам омбудсмена, после визита зарубежной прессы попытки западных стран оправдать произошедшее случайностью или «инцидентом» полностью провалились.

Лантратова подчеркнула, что на территории учебного заведения отсутствовали военные объекты, а заявления некоторых СМИ являются сознательными фейками.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 15 угрозах повторных ударов за время спасательной операции в Старобельске.

Российское дипломатическое ведомство указало на фиксацию масштабных разрушений общежития зарубежными репортерами.

Лантратова рассказала о целенаправленных атаках украинских беспилотников по зданию образовательного учреждения.