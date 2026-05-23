Число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число погибших в результате атаки украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики достигло 12 человек, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили: «Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли». Подробности о состоянии раненых пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки одиннадцати погибших при атаке на колледж.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о применении тяжелых беспилотников для удара по студенческому общежитию.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил о шести жертвах обстрела учебного заведения в Старобельске.