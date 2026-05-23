Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».0 комментариев
Число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12
Число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Число погибших в результате атаки украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики достигло 12 человек, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве уточнили: «Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли». Подробности о состоянии раненых пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки одиннадцати погибших при атаке на колледж.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о применении тяжелых беспилотников для удара по студенческому общежитию.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил о шести жертвах обстрела учебного заведения в Старобельске.