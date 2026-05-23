Беспилотники ВСУ вновь ударили по колледжу в Старобельске
Беспилотники Вооруженных сил Украины неоднократно нанесли повторные удары по общежитию колледжа в Старобельске, где продолжается спасательная операция, заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
Политик отметил, что при возникновении воздушной угрозы спасатели получают команду «воздух» и вынуждены прятаться в укрытиях. В это время силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы активно работают по уничтожению вражеских дронов.
Несмотря на сложную обстановку и риск новых ударов, спасательная операция на месте происшествия продолжается.
Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненого студента.
Позже число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12 человек.
Президент Владимир Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой.
Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.