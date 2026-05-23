  • Лента новостей
    Украине подсунули еще одну ассоциацию с ЕС
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию
    Установлены имена жертв атаки на колледж в Старобельске
    Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    Рубио оценил вероятность «традиционных военных побед» на Украине
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    23 мая 2026, 14:29 • Новости дня

    Беспилотники ВСУ вновь ударили по колледжу в Старобельске

    Мирошник: Дроны ВСУ повторно атаковали общежитие колледжа в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники Вооруженных сил Украины неоднократно нанесли повторные удары по общежитию колледжа в Старобельске, где продолжается спасательная операция, заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

    Беспилотники Вооруженных сил Украины неоднократно нанесли повторные удары по общежитию колледжа в Старобельске, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

    Политик отметил, что при возникновении воздушной угрозы спасатели получают команду «воздух» и вынуждены прятаться в укрытиях. В это время силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы активно работают по уничтожению вражеских дронов.

    Несмотря на сложную обстановку и риск новых ударов, спасательная операция на месте происшествия продолжается.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненого студента.

    Позже число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12 человек.

    Президент Владимир Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Tекст: Вера Басилая

    Ограничиться заявлениями после удара по Старобельску нельзя, Минобороны поручено проработать свои предложения, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования после атаки украинских войск на Старобельск, передает ТАСС. Об этом президент сообщил во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

    Кроме того, глава государства добавил, что внимательно выслушал доклады об ударе по студенческому общежитию. Информацию ему оперативно предоставили руководители ЛНР, оборонного ведомства, МЧС и Федеральной службы безопасности.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за преднамеренного удара по студенческому общежитию.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.


    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    23 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители в Совете Безопасности ООН демонстрируют крайнюю степень цинизма, умалчивая о жертвах среди мирного населения Донбасса, они не считают детей и студентов в России людьми, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Небензя выразил возмущение тем, что западные дипломаты игнорируют гибель детей и студентов в результате украинских ударов по Старобельску, передает РИА «Новости».

    «Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», – заявил российский дипломат на заседании СБ ООН.

    Постпред подчеркнул, что подобное отношение выходит за рамки двойных стандартов и лицемерия. По его словам, отказ признавать жителей России и Донбасса людьми свидетельствует об откровенном глумлении над невинными жертвами и лишает человеческого лица самих западных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. На этом заседании Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при обстреле колледжа в Старобельске.

    23 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    Рубио усомнился в завершении конфликта на Украине «традиционной военной победой»

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине завершится не «традиционной военной победой», заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Он не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Выступая перед журналистами после встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Швеции, он отказался раскрывать конкретные детали того, как, по его мнению, может закончиться украинский конфликт. При этом он обратил особое внимание на необходимость продолжать мирные переговоры для окончательного урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио сообщил об отсутствии прямого переговорного процесса между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. При этом, по его словам, американская сторона не исключает своего участия в будущих дипломатических усилиях по разрешению ситуации.

    Госсекретарь США заявил о хорошем понимании Вашингтоном позиции российского руководства по украинскому урегулированию.

    22 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Мадьяр запретил ввоз в Венгрию сельскохозяйственной продукции с Украины
    Мадьяр запретил ввоз в Венгрию сельскохозяйственной продукции с Украины
    @ TIBOR ILLYES/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Венгрии приняли решение закрыть внутренний рынок для украинских аграриев, одновременно отказавшись от планов по выходу из-под юрисдикции Международного уголовного суда.

    Правительство государства решило ограничить ввоз аграрной продукции с украинской территории, передает ТАСС. Кроме того, страна передумала покидать Международный уголовный суд. Информацию об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    «Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из Международного уголовного суда и вводит запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», – написал политик в социальной сети. При этом глава кабинета министров не привел подробностей о причинах принятых решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Петер Мадьяр заявил о намерении сохранить членство Венгрии в Международном уголовном суде.

    В прошлом году венгерское правительство инициировало процедуру выхода из этой инстанции на фоне визита Биньямина Нетаньяху.

    Ранее Будапешт категорически отказывался отменять запрет на поставки украинского зерна ради защиты собственных фермеров.

    23 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В реанимационном отделении латвийской больницы произошел внезапный сбой электропитания после падения украинских дронов, из-за чего среди пациентов и посетителей началась паника, сообщили СМИ.

    После падения украинских дронов реанимация одной из больниц в Латвии осталась без электричества, что вызвало сильную панику среди местных жителей. О случившемся рассказал РИА «Новости» координатор общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев.

    «Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные», – сообщил он. Васильев отметил, что власти не спешат обеспечивать бесперебойную работу медицинских учреждений, которые получают электроэнергию по остаточному принципу.

    При этом, по его словам, для военных объектов НАТО предусмотрены резервные источники питания. Ранее на востоке Латвии уже объявляли воздушную тревогу из-за появления неизвестных дронов, из-за чего прерывали государственный экзамен в школах и временно останавливалось пассажирское железнодорожное сообщение.

    Ранее на востоке Латвии после обнаружения дрона ВСУ объявили воздушную тревогу и подняли дежурную авиацию НАТО. До этого украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, повредив четыре пустых резервуара.

    Как позже писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные специалисты по управлению дронами разместились на пяти латвийских базах для подготовки ударов по российской территории.

    23 мая 2026, 06:30 • Новости дня
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию оценить состояние экономики

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил постпреду Украины Андрею Мельнику приехать в Москву и российскую провинцию, чтобы лично убедиться в реальном состоянии российской экономики.

    Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат призвал Мельника отказаться от распространения ложной информации, передает РИА «Новости».

    «Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию. Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как «загибается» экономика России, и не только в Москве, но и в провинции. Только вот, боюсь, желания увидеть выдаваемые за действительное у украинского постпреда, не найдется», – заявил Небензя.

    Кроме того, российский представитель обвинил оппонента в лицемерии. Он подчеркнул, что украинский дипломат льет крокодиловы слезы, ложно утверждая об отсутствии ударов ВСУ по гражданским объектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Небензя пригласил британского постпреда в Россию для оценки реального состояния экономики.

    В декабре 2024 года Владимир Зеленский назначил скандально известного Мельника представителем Украины при ООН.

    23 мая 2026, 10:32 • Новости дня
    ЕС: Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложение канцлера Германии дать Украине ассоциированное членство в ЕС вызвало скепсис европейских дипломатов и обострило внутренние разногласия в союзе.

    Инициатива канцлера ФРГ Фридриха Мерца, предусматривающая предоставление Украине статуса ассоциированного члена ЕС, встретила холодный прием в столице объединенной Европы, пишет The European Conservative. Издание отмечает, что европейские дипломаты сомневаются в юридической состоятельности этой идеи и видят препятствия для ее реализации без изменения действующих законов союза.

    «Реакция в Брюсселе была далеко не восторженной. Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения и сомневаются в возможности его реализации без изменения законов», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что инициатива немецкого канцлера по Украине обнажила глубокий внутренний кризис в ЕС и выявила серьезные разногласия между странами блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Киеву план ассоциированного членства в ЕС с урезанным набором привилегий и неопределенными гарантиями безопасности. Ранее Мерц считал нереалистичным скорое присоединение Украины к ЕС.

    Кроме того, в отдельном письме руководству институтов Евросоюза Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС в рамках этого ассоциированного статуса.

    22 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Старобельском округе ЛНР
    Tекст: Антон Антонов

    В Старобельском муниципальном округе Луганской народной республики объявлена воздушная тревога, сообщила администрация округа.

    «Внимание всем! Воздушная тревога!» – говорится в сообщении администрации в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте.

    По предварительной информации, жертвами атаки стали шесть человек, еще 15 пропали без вести, пострадали 39 человек.

    Президент России Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников по студенческому общежитию в Старобельске.

    23 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на территории нефтебазы в Новороссийске
    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения фрагментов беспилотников произошло возгорание на территории нефтебазы в Новороссийске, также в городе пострадал один человек, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    «В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    Огонь охватил несколько административных и технических зданий. Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории топливного терминала. В результате инцидента на нефтебазе никто не пострадал.

    Однако пострадал мужчина, который находился на одной из улиц Новороссийска в момент падения обломков БПЛА. Его оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

    Кроме того, в Анапе обломки беспилотника повредили хозяйственные постройки на территории частного домовладения в хуторе Веселая Гора. В этом случае обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших на Москву беспилотников.

    Мирный житель погиб после удара ВСУ по автомобилю в Брянской области.

    23 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной негодования пользователей сети на Украине стало варшавское шоу Верки Сердючки, где артист исполнил старые хиты на русском языке.

    Новый скандал вокруг украинского певца Андрея Данилко, выступающего как Верка Сердючка, разгорелся после его гастролей в Европе, пишет «Российская газета», ссылаясь на канал SHOT. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский разрешил артисту турне, ожидая продвижения украинской культуры и языка.

    Однако на концерте в Варшаве Данилко исполнял свои старые хиты на русском языке. В зале, где собрались в основном русскоговорящие зрители, публика подпевала артисту хором. Когда видеозаписи выступлений разошлись по соцсетям, на Украине певца обвинили в «лицемерии и популяризации русской культуры», часть пользователей потребовала не пускать его обратно домой.

    Отмечается, что на украинской сцене Сердючка давно избегает репертуара на русском, но в ходе европейских гастролей охотно к нему возвращается. Летом прошлого года украинские активисты уже жаловались на артиста «языковому омбудсмену», после чего тот обратился в полицию, и директора отеля, где проходило русскоязычное выступление, оштрафовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский разрешил гастроли Андрея Данилко в Европе для пополнения украинского бюджета.

    Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк публично раскритиковал Данилко за исполнение песен на русском языке и призвал игнорировать его творчество. До этого после одного из концертов на Украине суд оштрафовал директора концертного комплекса из-за звучавших на выступлении Верки Сердючки песен на русском языке.

    22 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников на образовательное учреждение в Луганской Народной Республике, где спали подростки.

    Президент России Владимир Путин резко осудил атаку украинских сил по Старобельскому колледжу в ЛНР, передает ТАСС. Начиная встречу с выпускниками программы «Время героев», российский лидер подчеркнул бесчеловечность произошедшего.

    «Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка уже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», – заявил президент.

    В ночь на пятницу украинские дроны ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске. В здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, еще 39 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, пока 18 семей ждут новостей о судьбе своих близких.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в атаке на образовательное учреждение.

    Постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на обстрел колледжа в Старобельске.

    Глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко сообщила о 40 пострадавших при массированном ударе беспилотников.

    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    22 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Запада втянуть Украину в НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны продолжают придерживаться курса на интеграцию Киева в Североатлантический альянс, открыто заявляя о своих намерениях, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Главной внешнеполитической задачей западных стран остается втягивание Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии, передает ТАСС.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон и Брюссель сорвали все возможности мирного урегулирования еще в 2022 году. «Нам прямо сказали: не лезьте в наши натовские отношения с Украиной, это не ваше дело», – подчеркнул министр.

    Лавров также напомнил, что именно в тот период резко усилились обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Параллельно готовилась силовая операция по решению украинского вопроса в нарушение Минских соглашений, что сделало начало специальной военной операции неизбежным шагом.

    «И Запад, конечно же, тем самым подтвердил, что его задачей на этом направлении внешнеполитическом является втягивание Украины в НАТО, они об этом до сих пор говорят, что эта цель остается, и также задачей Запада было использовать киевский режим для искоренения всего русского», – добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров указал на попытки Запада втянуть Украину в Североатлантический альянс еще в марте. Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте исключил возможность скорого вступления Киева в эту организацию.

    Между тем еще до этого российское дипломатическое ведомство называло экспансию военного блока главной причиной конфликта на Украине.

    22 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Главком ВСУ сообщил об изменении тактики украинской армии

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска вынуждены менять тактику ведения боевых действий на фоне острой нехватки материального обеспечения, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    Вооруженные силы Украины планируют отказаться от тактики войны на истощение, передают «Вести». Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил такое решение серьезной ограниченностью имеющихся резервов.

     «При ограниченных ресурсах, для эффективного противостояния значительно более многочисленному противнику мы пытаемся перейти от «войны на истощение» к асимметричной стратегии», – подчеркнул Сырский.

    Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю Украиной военной инициативы на фронте.

    23 мая 2026, 07:45 • Новости дня
    ПВО сбила 348 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 7.00 мск украинские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, сообщило Минобороны в «Максе».

    Кроме того, беспилотники ликвидированы в небе над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. Также работа систем ПВО зафиксирована над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, были нейтрализованы десять беспилотников, летевших в сторону Москвы.

    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на территории нефтебазы в Новороссийске. В результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали два человека.

    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    Грузия заменила символику ЕС на религиозную
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    Каспарова объявили в международный розыск за оправдание терроризма
    Футболистки из КНДР впервые выиграли азиатскую Лигу чемпионов
    Конференция в ООН по ядерному оружию завершилась без итогового документа

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

